שמירה על נראות ביום ובלילה באמצעות צגי בהירות גבוהה של Philips H-Line. צלילות וניגודיות מדהימות הופכות אותם לפתרון מושלם להצגת תוכן מרתק על חלונות ומיקומים בהירים יותר. מנמלי תעופה ועד למרכזי קניות ועוד.
מוצר זה זכאי להקלה במע"מ
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.
חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
FailOver. מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק
FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.
הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי
שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).
תוכנן לתנאים קציוניים
ניהול תרמי משופר, לוחות גבישים נוזליים מסוג High Tni וחיישנים תרמיים מובנים על מנת להתמודד עם טמפרטורות סביבה גבוהות. בהירות תצוגה של עד 2500 קנדלה/מ"ר לתנאי תאורת סביבה חזקה. מקטב תצוגה התואם למשקפי שמש מקוטבים לשיפור הנראות של התוכן.
שילוט רחוב עם בהירות גבוהה במיוחד
צגים דיגיטליים המכוונים לרחוב עם בהירות גבוהה יוצרים תשומת לב בכל תנאי התאורה, מגבירים את החשיפה ותופסים את תשומת ליבם של הלקוחות. בהירות יוצאת דופן של עד 3000 cd/m² המבטיחה נראות גבוהה ואיכות תמונה טהורה, אפילו בתנאי תאורת סביבה קיצוניים.