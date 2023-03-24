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  • נראות מלאת חיים בכל תנאי תאורה נראות מלאת חיים בכל תנאי תאורה נראות מלאת חיים בכל תנאי תאורה

    Signage Solutions צג מסדרה H

    75BDL4003H/02

    נראות מלאת חיים בכל תנאי תאורה

    שמירה על נראות ביום ובלילה באמצעות צגי בהירות גבוהה של Philips H-Line. צלילות וניגודיות מדהימות הופכות אותם לפתרון מושלם להצגת תוכן מרתק על חלונות ומיקומים בהירים יותר. מנמלי תעופה ועד למרכזי קניות ועוד.

    Signage Solutions צג מסדרה H

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    נראות מלאת חיים בכל תנאי תאורה

    צג 24/7 עם בהירות גבוהה

    • 75 אינץ'
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

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    שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    FailOver. מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק

    FailOver - טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver ואתם מוכנים להגנה מיידית על התוכן.

    הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי

    שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).

    תוכנן לתנאים קציוניים

    ניהול תרמי משופר, לוחות גבישים נוזליים מסוג High Tni וחיישנים תרמיים מובנים על מנת להתמודד עם טמפרטורות סביבה גבוהות. בהירות תצוגה של עד 2500 קנדלה/מ"ר לתנאי תאורת סביבה חזקה. מקטב תצוגה התואם למשקפי שמש מקוטבים לשיפור הנראות של התוכן.

    שילוט רחוב עם בהירות גבוהה במיוחד

    צגים דיגיטליים המכוונים לרחוב עם בהירות גבוהה יוצרים תשומת לב בכל תנאי התאורה, מגבירים את החשיפה ותופסים את תשומת ליבם של הלקוחות. בהירות יוצאת דופן של עד 3000 cd/m² המבטיחה נראות גבוהה ואיכות תמונה טהורה, אפילו בתנאי תאורת סביבה קיצוניים.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      189.3  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      74.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.429 ואט x‏ 0.429 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3,840 x 2,160 ב-60 הרץ
      בהירות
      3000  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1200:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • סריקה פרוגרסיבית
      • שיפור ניגודיות דינמי
      טכנולוגיית הלוח
      IPS

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (דיגיטלי + אנלוגי) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      יציאת וידאו
      • יציאת צג 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (24/7)
      • לאורך (24/7)
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      • ידיות נשיאה
      • תוספת חכמה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      תצרוכת (טיפוסית)
      510  W
      צריכה (מרבית)
      790
      צריכת חשמל במצב המתנה
      <0.5W

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 800 x 600, 60, 72, 75 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1920 x 1200, 60 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      • 3840 x ‏2160, 60 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 30, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 25, 50 הרץ
      • 1,080i, 25, 30 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      • 3840 x ‏2160, 60 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      1688.2  מ"מ
      משקל המוצר
      54.1  ק"ג
      גובה המקלט
      966.6  מ"מ
      עומק המקלט
      111.1  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      66.46  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      38.06  אינץ'
      התקנה על קיר
      600 x ‏400 מ"מ, M8
      עומק המקלט (אינץ')
      4.37  אינץ'
      רוחב המסגרת
      18.8 מ"מ (מסגרת אחידה)
      משקל מוצר (קילו)
      119.27  ליברה
      רוחב הכנסה חכם
      180  מ"מ
      גובה הכנסה חכם
      300  מ"מ

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      50,000  hour(s)
      לחות יחסית
      20 ~ 80  %
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      אזהרה
      אין להפעיל באור שמש ישיר ללא אמצעי בטיחות נוספים.

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • ערכה ליישור שוליים
      • הלוגו של פיליפס
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • חבק לחוטים (3x)
      • בורג וכיסוי מתג AC‏ x‏1
      • 1 x כיסוי USB וברגים
      • כבל מתח AC
      • כבל HDMI
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • ערכת מסגרת פתוחה
      • מדריך התחלה מהירה (x1)
      • שלט רחוק וסוללות AAA
      • כבל RS232

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • פולנית
      • Portuguese
      • רוסית
      • ספרדית
      • סינית מפושטת
      • טורקית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • להתקנות שעשויות להיחשף לאור שמש ישיר, מומלץ לעיין במדריך למשתמש ובעלון האזהרות.

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