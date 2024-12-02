הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB
תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
מפרט טכני
תמונה/תצוגה
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
217.4
ס"מ
גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
85.6
אינץ'
יחס רוחב-גובה
16:9
רזולוציית הפנל
3840 x 2160
מרווח בין פיקסלים
0.4935 ואט x 0.4935 מ"מ
רזולוציה אופטימלית
3840 x 2160 ב-60 הרץ
בהירות
400
cd/m²
צבעי התצוגה
1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי)
1200:1
יחס ניגודיות דינמית
500,000:1
זמן תגובה (טיפוסי)
8
ms
זווית צפייה (אופקית)
178
מעלות
זווית צפייה (אנכית)
178
מעלות
שיפור תמונה
3/2 - 2/2 motion pull down
3D Combfilter
Motion compens. deinterlacing
סריקה פרוגרסיבית
3D MA deinterlacing
שיפור ניגודיות דינמי
טכנולוגיית הלוח
IPS
תמונה קלינית
הגדרות שמורות מראש D-Image (DICOM part 14 נתמך)
קישוריות
יציאת שמע
שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x3)
USB 2.0 (x2)
כניסת שמע
שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים
OPS
בקרה חיצונית
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
RJ45
נוחות
הצבה
לרוחב (18/7)
לאורך (18/7)
מטריצה מדורגת
עד 15 x 15
בקרת מקלדת
נסתר
ניתן לנעילה
אות משלט רחוק
ניתן לנעילה
לולאת אותות
RS232
לולאת IR
קלות ההתקנה
תוספת חכמה
פונקציות לחיסכון בחשמל
Smart Power
ניתן לבקרה ברשת
RS232
RJ45
הפעלה
השהיית הפעלה
סטטוס הפעלה
Boot on source
חלון הפעלה
הפעלה / השבתה של סמל פיליפס
צליל
רמקולים מובנים
2 x 10 ואט (RMS)
חשמל
רשת החשמל
100 - 240V~, 50/60Hz
תצרוכת (טיפוסית)
297
W
צריכה (מרבית)
520W
צריכת חשמל במצב המתנה
<0.5W
תכונות חיסכון בחשמל
Smart Power
תווית סיווג אנרגיה
G
רזולוציית תצוגה נתמכת
תבניות מחשב
1920 x 1080, 60 הרץ
1680 x 1050, 60 הרץ
1600 x 1200, 60 הרץ
1440 x 900, 60 הרץ
1280 x 1024, 60 הרץ
1280 x 800, 60 הרץ
1280 x 720, 60 הרץ
1152 x 870, 75Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
720 x 400, 70 הרץ
640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
1152 x 864, 75Hz
832 x 624, 75Hz
תבניות וידאו
3840 x 2160, 60 הרץ
3840 x 2160, 30 הרץ
720p, 60 הרץ
576p, 50 הרץ
576i, 50 הרץ
480p, 60 הרץ
480i, 60 הרץ
1080i, 50, 60 הרץ
1080p, 50, 60 הרץ
מידות
רוחב המקלט
1929.0
מ"מ
משקל המוצר
49.5
ק"ג
גובה המקלט
1100.0
מ"מ
עומק המקלט
69.5 מ"מ (D בהתקנה על הקיר) / 91.8 מ"מ (D בידית)
מ"מ