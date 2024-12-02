הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.
FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד
מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.
חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים
שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך
שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.
נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB
תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.
מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט
שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.
להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.