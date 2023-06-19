שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.
טכנולוגיית נגיעות מרובות התומכת ב-20 נקודות מגע
צרו חוויה אינטראקטיבית שתזכרו עם עד 20 נקודות מגע בו-זמנית. צג זה מושלם ליישומי שיתוף פעולה ויישומים תחרותיים, ומחבר את הקהל שלך עם כל תוכן - מה שהופך אותו למושלם לסביבות החינוך, אירועים ציבוריים, אירועי חברה, אירוח וסביבות קמעונאיות. לוח המגע תואם HID, מה שמספק הפעלה אמיתית מסוג הכנס והפעל.
מצב לוח מובנה
נותן השראה לשיתוף פעולה גמיש עם מצב לוח. פשוט הפעילו תכונה זו כדי להפוך את הצג ללוח ריק שעליו יכולים לצייר משתמשים מרובים ביד או באמצעות סמני צג ייעודיים. במצב זה ניתן ללכוד כל דבר על הצג להדפסה קלה או לשיתוף קבצים.
שיתוף מסך אלחוטי ושיתוף פעולה מתקדם
מציג ארבע הזנות על מסך אחד. שיתוף מסך אלחוטי מאפשר לך לחבר התקנים מרובים בו-זמנית למעבר מהיר בין תוכן כשהדבר נדרש. השתמשו ברשת ה-Wi-Fi הקיימת שלכם כדי לחבר באופן מיידי ומאובטח התקנים, או השתמשו בדונגל חיבור HDMI האופציונלי שלנו כדי לשדר ישירות למסך ללא צורך בהתחברות לרשת המאובטחת / המוגנת שלכם.
Android: הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם
עם מערכת הפעלה Android משולבת בצג, תוכלו לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור מתוך ספריה עשירה של אפליקציות Android ולהציג תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.
משטח הצג
מבטל בוהק, מונע השתקפות, עמידות בפני טביעות אצבעות, קשיחות של 7 MoH.
לתפוס את ה-Wave לקבלת תוצאות מהפכניות
שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Philips מסדרת E-Line באופן מרוחק באמצעות Wave. פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.