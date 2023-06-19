Android: הפעילו יישום משלכם או בחרו את להפעיל היישום המועדף עליכם

עם מערכת הפעלה Android משולבת בצג, תוכלו לעבוד עם מערכת ההפעלה המפותחת ביותר בעולם ולשמור אפליקציה משלכם ישירות בצג. או, לבחור מתוך ספריה עשירה של אפליקציות Android ולהציג תוכן משם. באמצעות מתזמן מבונה, תוכלו לחלק את האפליקציות והתוכן שלכם למקטעים על בסיס הלקוחות שלכם והשעה ביום, ובעזרת תכונות הסיבוב האוטומטי, להציג תוכן לאורך או לרוחב זו פעולה פשוטה כמו הפעלת הצג.