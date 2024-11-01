BDL3230QL/11
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
SmartControl מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את רשת הצגים שלך דרך RJ45 ו-RS232C. כוונון עדין בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.
התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג RJ45 לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם צגי Philips Sigage Solutions לניהול תוכן הסימנים הדיגטליים (digital signage) שלך. בעזרת SmartCMS תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!
D-image עוזר לכם לבדוק ולאבחן תמונות קליניות עם ביצועי צג עקביים ומדויקים. על מנת להשיג פרשנות קלינית אמינה, הצגים המקצועיים שלנו מכוילים במפעל כדי לספק ביצועים ממוטבים לגווני אפור סטנדרטיים בצג. D-image מסייע לכם להצטיין בכל היבט של הטיפול בחולים.
שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.
איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.
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