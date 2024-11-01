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    Signage Solutions BDL3230QL Q-Line Display

    BDL3230QL/11

    למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד

    Signage Solutions BDL3230QL Q-Line Display

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    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי

    שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

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