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  • נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר

    Signage Solutions תצוגת V-Line

    BDL4780VH/00

    נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר

    הודות לצג Signage Solution הדק במיוחד, תוכל ליהנות מכל היתרונות של קישוריות מודרנית וכן מאפשרויות לניהול תוכן, וכן לדעת כי יכולות ניהול מרחוק יקטינו את עלות הבעלות למינימום.

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    Signage Solutions תצוגת V-Line

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    See all סדרה V-Line

    נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר

    עם צג בהיר במיוחד

    • 47"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Full HD
    • 2000 קנדלה/מ"ר
    מקרינה תמונה בבהירות גבוהה במיוחד, אפילו באור יום

    מקרינה תמונה בבהירות גבוהה במיוחד, אפילו באור יום

    תהנה מחוויה חזותית מעולה, אפילו באזורים המוארים באור שמש ישיר, הודות ללוח של 2000 nit. הבהירות הגבוהה מציעה מגוון רחב של אפשרויות יישום חדשות, במיוחד במיקומים עם רמות גבוהות של תאורת סביבה, תוך הצגת תמונות ברורות במיוחד לכל המיקומים שבהם תאורת הסביבה מהווה בעיה.

    נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות SmartControl

    נהל ושלוט מרחוק ברשת שלך באמצעות SmartControl

    SmartControl מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את רשת הצגים שלך דרך RJ45 ו-RS232C. כוונון עדין בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.

    תוסף OPS אופציונלי ליצירת פיתרון "הכול באחד"

    תוסף OPS אופציונלי ליצירת פיתרון "הכול באחד"

    הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.

    התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות HTML5

    התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות HTML5

    התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג RJ45 לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.

    ניהול קל וחופשי של תוכן עם SmartCMS

    ניהול קל וחופשי של תוכן עם SmartCMS

    מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם צגי Philips Sigage Solutions לניהול תוכן הסימנים הדיגטליים (digital signage) שלך. בעזרת SmartCMS תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!

    תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver

    תוכל לשמור את התוכן שלך ולהפעילו באמצעות FailOver

    שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם SmartPlayer

    הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    SmartPower לחיסכון בחשמל

    באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.

    Full HD LED לתמונות נהדרות עם ניגודיות יוצאת מן הכלל

    איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      46.96  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      1,920 X 1,080p
      רזולוציה אופטימלית
      1,080 x 1,920ב-60 הרץ
      בהירות
      2000  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד צבעים
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1300:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      10  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • שיפור ניגודיות דינמי
      DICOM
      D-image קליני

    • קישוריות

      יציאת שמע
      • שמע שמאל/ימין (RCA)
      • מחבר לרמקול חיצוני
      כניסת וידאו
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (D-Sub אנלוגי)
      • USB
      • קומפוננט (BNC)
      • קומפוזיט (BNC)
      כניסת שמע
      • שקע 3.5 מ"מ
      • שמע שמאל/ימין (RCA)
      חיבורים אחרים
      • OPS
      • USB
      יציאת וידאו
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (D-Sub אנלוגי)
      בקרה חיצונית
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR

    • נוחות

      הצבה
      • לאורך
      • לרוחב
      מטריצה מדורגת
      עד 10 x 10
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      בקרת מקלדת
      • נסתר
      • ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • לולאת IR
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      פונקציות בקרת בטיחות
      • בקרת חום
      • חיישן טמפרטורה
      ניתן לבקרה ברשת
      • RJ45
      • RS232
      • Card OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט

    • חשמל

      רשת החשמל
      100- 240 וולט AC, 50 - 60 הרץ
      צריכה (במצב מופעל)
      160 ואט (שיטת בדיקה של EnergyStar 6.0)
      צריכת חשמל במצב המתנה
      > 0.5 ואט

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1920 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      תבניות וידאו
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 480i, 60 הרץ

    • מידות

      רוחב המקלט
      1076.20  מ"מ
      משקל המוצר
      24  ק"ג
      גובה המקלט
      620.59  מ"מ
      עומק המקלט
      132.10  מ"מ
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M6
      רוחב המסגרת
      15.6 מ"מ
      משקל מוצר (קילו)
      52.9  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      60,000  hour(s)
      לחות יחסית
      20 ~ 80  %
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      הצגת תמונה דרך USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • שלט רחוק
      • סוללה לשלט רחוק
      • כבל מתח AC
      • תקליטור עם מדריך למשתמש
      • מדריך התחלה מהירה
      • כבל RS232
      אביזרים אופציונליים
      HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
      מעמד
      BM04642 / BM02542 אופציונאלי

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • פולנית
      • רוסית
      • סינית מפושטת
      • ספרדית
      • טורקית
      • ערבית
      • יפנית
      • סינית מסורתית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC קבוצה B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים)
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    What's in the box?

    Other items in the box

    • שלט רחוק
    • סוללה לשלט רחוק
    • כבל מתח AC
    • תקליטור עם מדריך למשתמש
    • מדריך התחלה מהירה
    • כבל RS232
    • אביזרים אופציונליים: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
    Badge-D2C

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