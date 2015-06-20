Other items in the box
- שלט רחוק
- סוללה לשלט רחוק
- כבל מתח AC
- תקליטור עם מדריך למשתמש
- מדריך התחלה מהירה
- כבל RS232
- אביזרים אופציונליים: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
BDL4780VH/00
נראות תמונה מעולה ותמונות ברורות יותר
הודות לצג Signage Solution הדק במיוחד, תוכל ליהנות מכל היתרונות של קישוריות מודרנית וכן מאפשרויות לניהול תוכן, וכן לדעת כי יכולות ניהול מרחוק יקטינו את עלות הבעלות למינימום.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
תהנה מחוויה חזותית מעולה, אפילו באזורים המוארים באור שמש ישיר, הודות ללוח של 2000 nit. הבהירות הגבוהה מציעה מגוון רחב של אפשרויות יישום חדשות, במיוחד במיקומים עם רמות גבוהות של תאורת סביבה, תוך הצגת תמונות ברורות במיוחד לכל המיקומים שבהם תאורת הסביבה מהווה בעיה.
SmartControl מאפשר לך לשלוט מרחוק ולנהל את רשת הצגים שלך דרך RJ45 ו-RS232C. כוונון עדין בקלות של כל הגדרות הצגים, כולל רזולוציה, בהירות, ניגודיות ושכפול ההגדרות בכל הרשת.
הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.
התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג RJ45 לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.
מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם צגי Philips Sigage Solutions לניהול תוכן הסימנים הדיגטליים (digital signage) שלך. בעזרת SmartCMS תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!
שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
באמצעות המערכת, ניתן לשלוט על עוצמת התאורה האחורית ולהגדירה מראש, כדי לצמצם את צריכת החשמל בעד 50% - דבר החוסך בצורה משמעותית בעלויות החשמל.
איכות התמונה חשובה. טלוויזיות רגילות מספקות איכות, אך אתה מצפה ליותר. דמיין לעצמך פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים מציאותיים, היוצרים תמונה נאמנה למציאות.
תמונה/תצוגה
קישוריות
נוחות
צליל
חשמל
רזולוציית תצוגה נתמכת
מידות
תנאי הפעלה
יישומי מולטימדיה
אביזרים
שונות
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