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    Signage Solutions תצוגת Video Wall

    BDL5588XC/00

    לך על גדול

    תפוס את תשומת הלב עם הצג המקצועי לקיר וידאו מסדרה X של פיליפס. ניגודיות חדה ומסגרות צג צרות מאפשרות לקבל תמונות ברורות ללא עיוותים. בין שאתה מנהל שדה תעופה או מארח ועידה.

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    Signage Solutions תצוגת Video Wall

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    לך על גדול

    צג רב-תכליתי לקיר וידאו.

    • 55"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Full HD
    • 500 קנדלה/מ"ר
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    חריץ OPS מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים

    שלב מחשב אישי מלא או מודול CRD50 המופעל על ידי Android ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה-OPS מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    מסגרות צג צרות במיוחד (3.5 מ"מ). לתמונות ללא הסחות דעת

    מסגרות צג צרות במיוחד (3.5 מ"מ). לתמונות ללא הסחות דעת

    מצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4K בכל גודל

    חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. תוכן 4K נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה dot-by-dot הטובה ביותר האפשרית.

    הוסף כוח עיבוד של Android עם מודול CRD50 אופציונאלי

    שלב מערכת-על-שבב (SoC) של Android בצג המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול CRD50 האופציונאלי הוא התקן OPS שמאפשר לקבל כוח עיבוד Android ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו לתוך חריץ ה-OPS, המכיל את כל החיבורים הדרושים כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל).

    ניהול מערכת מרחוק באמצעות CMND

    שלוט ברשת של צגי פיליפס המקצועיים שברשותך. CMND מאפשר לך לנהל, לעדכן, לתחזק ולהציג דרך ממשק אחד קל-לשימוש. החל בהתקנה ועד לתפעול השוטף.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      138.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      54.6  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      1,920 X 1,080p
      מרווח בין פיקסלים
      0.63 x 0.63 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      104 x 1,080 x 1,920 הרץ
      בהירות
      500  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1073 M
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      1400:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      12  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי

    • קישוריות

      יציאת שמע
      • שמע שמאל/ימין (RCA)
      • מחבר לרמקול חיצוני
      כניסת וידאו
      • Component (RCA)
      • Composite (RCA)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (D-Sub אנלוגי)
      • DisplayPort (1.2)
      כניסת שמע
      • שקע 3.5 מ"מ
      • שמע שמאל/ימין (RCA)
      חיבורים אחרים
      OPS
      יציאת וידאו
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (דרך DVI-I)
      בקרה חיצונית
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C

    • נוחות

      הצבה
      • לאורך
      • לרוחב
      מטריצה מדורגת
      עד 10 x 10
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
      לולאת אותות
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • לולאת IR
      קלות ההתקנה
      ידיות נשיאה
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      • חיישן תאורה סביבתית
      • Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45
      • Card OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      ‎110-240V
      צריכה (במצב מופעל)
      110 ואט (שיטת בדיקה של EnergyStar 6.0)
      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.5 ואט

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 1,024 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 768, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1360 x 768, 60 הרץ
      • 1366 x 768, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1920 x 1200, 60 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      תבניות וידאו
      • 480i, 60 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 720p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 2160p, ‏30 הרץ

    • מידות

      עובי המסגרת
      3.5 מ"מ
      רוחב המקלט
      1213.4  מ"מ
      משקל המוצר
      29.2  ק"ג
      גובה המקלט
      684.2  מ"מ
      עומק המקלט
      107.65  מ"מ
      התקנה על קיר
      400 x‏ 400 מ"מ
      רוחב המסגרת
      למעלה/שמאלה: 2.3 מ"מ, למטה/ימינה: 1.2 מ"מ

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      60,000  hour(s)
      לחות יחסית
      20 ~ 80  %
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • שלט רחוק
      • סוללה לשלט רחוק
      • כבל מתח AC
      • כבל RS232
      • מדריך התחלה מהירה
      • פינים ליישור השוליים
      • לוחות ליישור השוליים
      אביזרים אופציונליים
      • ערכה לגימור השוליים
      • ערכת כיול צבעים (CCK4602)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ערבית
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • יפנית
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • טורקית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • FCC קבוצה B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    What's in the box?

    Other items in the box

    • שלט רחוק
    • סוללה לשלט רחוק
    • כבל מתח AC
    • כבל RS232
    • מדריך התחלה מהירה
    • פינים ליישור השוליים
    • לוחות ליישור השוליים
    • אביזרים אופציונליים: ערכה לגימור השוליים
    • אביזרים אופציונליים: ערכת כיול צבעים (CCK4602)
    Badge-D2C

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