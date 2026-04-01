Other items in the box
- פיית Quadstream
HX3062/00
ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
בואו לחוות את טכנולוגיית ה-Quad Stream, המספקת ניקוי עדין אך יעיל המדמה חוט דנטלי באמצעות סילון מים ייחודי בצורת X. המים מגיעים אל מתחת לקו החניכיים ומכסים שטח פנים גדול יותר לניקוי עמוק יותר, מה שמסייע לכם להשיג חניכיים בריאות יותר.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
הקצה המופעל על ידי טכנולוגיית Quad Stream מתיז מים ב-4 כיוונים בו-זמנית, ומאפשר כיסוי עדין של שטח גדול יותר בפחות מאמץ. הזרמים העדינים אך היעילים מכוונים בזווית המדויקת כדי להגיע למקומות שצחצוח לבדו אינו יכול להגיע אליהם, היישר לתוך כיסי החניכיים בעומק של 6 מ"מ מתחת לקו החניכיים, שם הפלאק יכול להצטבר, ומסירים עד 99% מהפלאק בקלות ובעדינות*.
טכנולוגיית Quad Stream תומכת בבריאות החניכיים בכל ניקוי דנטלי. הסילונית יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל ומשפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**.
ניתן לסובב את הקצה עד 360 מעלות בעת השימוש עם סילוניות חשמליות אלחוטיות של Philips Sonicare, מה שמאפשר להגיע לאזורים קשים להגעה, כמו החלק האחורי של הפה.
החלפת הפייה מעולם לא הייתה קלה יותר. כל מה שצריך זה לחיצה מהירה לחיבור או לניתוק. כדי להבטיח היגיינה נאותה, יש להחליף את פיות הסילונית כל שישה חודשים.
מתאימה רק לסילונית חשמלית אלחוטית של Philips Sonicare וסילונית חשמלית שולחנית של Philips Sonicare. אינה מתאימה לסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare.
תאימות
קל לשימוש
Performance
הפריטים הכלולים
Nozzle replacement
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.