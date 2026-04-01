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  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

    Philips Sonicare פיית F3 מרובעת להחלפה פייה לסילונית דנטלית

    HX3062/00

    ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

    בואו לחוות את טכנולוגיית ה-Quad Stream, המספקת ניקוי עדין אך יעיל המדמה חוט דנטלי באמצעות סילון מים ייחודי בצורת X. המים מגיעים אל מתחת לקו החניכיים ומכסים שטח פנים גדול יותר לניקוי עמוק יותר, מה שמסייע לכם להשיג חניכיים בריאות יותר.

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    Philips Sonicare פיית F3 מרובעת להחלפה פייה לסילונית דנטלית

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    ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

    מסירה עד 99% מהפלאק מתחת לקו החניכיים*

    • לניקוי יסודי אך עדין
    • 2 קצוות
    • מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד
    • מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד
    טכנולוגיית Quad Stream ייחודית

    טכנולוגיית Quad Stream ייחודית

    הקצה המופעל על ידי טכנולוגיית Quad Stream מתיז מים ב-4 כיוונים בו-זמנית, ומאפשר כיסוי עדין של שטח גדול יותר בפחות מאמץ. הזרמים העדינים אך היעילים מכוונים בזווית המדויקת כדי להגיע למקומות שצחצוח לבדו אינו יכול להגיע אליהם, היישר לתוך כיסי החניכיים בעומק של 6 מ"מ מתחת לקו החניכיים, שם הפלאק יכול להצטבר, ומסירים עד 99% מהפלאק בקלות ובעדינות*.

    משפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**

    משפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**

    טכנולוגיית Quad Stream תומכת בבריאות החניכיים בכל ניקוי דנטלי. הסילונית יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל ומשפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**.

    פיה המסתובבת עד 360 מעלות כדי לעזור לך להגיע גם לאזורים שקשה להגיע אליהם כמו החלק האחורי של הפה.

    פיה המסתובבת עד 360 מעלות כדי לעזור לך להגיע גם לאזורים שקשה להגיע אליהם כמו החלק האחורי של הפה.

    ניתן לסובב את הקצה עד 360 מעלות בעת השימוש עם סילוניות חשמליות אלחוטיות של Philips Sonicare, מה שמאפשר להגיע לאזורים קשים להגעה, כמו החלק האחורי של הפה.

    מיועדת לשימוש יומיומי

    מיועדת לשימוש יומיומי

    החלפת הפייה מעולם לא הייתה קלה יותר. כל מה שצריך זה לחיצה מהירה לחיבור או לניתוק. כדי להבטיח היגיינה נאותה, יש להחליף את פיות הסילונית כל שישה חודשים.

    דרך קלה להתחיל שגרה יעילה של שימוש בסילונית דנטלית

    דרך קלה להתחיל שגרה יעילה של שימוש בסילונית דנטלית

    מתאימה רק לסילונית חשמלית אלחוטית של Philips Sonicare וסילונית חשמלית שולחנית של Philips Sonicare. אינה מתאימה לסילונית הקומפקטית של Philips Sonicare.

    מפרט טכני

    • תאימות

      תואם ל
      סילונית חשמלית אלחוטית של Philips Sonicare וסילונית חשמלית שולחנית של Philips Sonicare

    • קל לשימוש

      אביזר פייה
      Easy clicks on and off with 360° rotation when used with Cordless Power Flossers
      החלפת פייה
      Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • Performance

      Great for implants and braces
      Yes

    • הפריטים הכלולים

      פיית F3 Quad Stream
      2

    • Nozzle replacement

      Nozzle replacement
      Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    What's in the box?

    Other items in the box

    • פיית Quadstream
    Badge-D2C

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