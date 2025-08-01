תנאי חיפוש

    Philips Sonicare Sensitive 6 ראשי מברשות

    HX6056/88

    ראש המברשת לשיניים רגישות

    סלקו פלאק בעדינות אך ביעילות עם ראש המברשת הרגיש להחלפה של Philips Sonicare. ראש המברשת גורם להסרת הפלאק להיראות קלה מתמיד, ועדיין מצליח להישאר עדין לשיניים והחניכיים. ניקוי יומיומי יוצא דופן.

    Philips Sonicare Sensitive 6 ראשי מברשות

    ראש המברשת לשיניים רגישות

    ניקוי עדין אך יעיל לשיניים רגישות

    • ניקוי עדין אך יעיל
    • מסירה עד פי 10 יותר פלאק*
    • רך במיוחד
    • 6 באריזה
    ניקוי יעיל אך עדין לשיניים וחניכיים רגישות

    ניקוי יעיל אך עדין לשיניים וחניכיים רגישות

    ניקוי יסודי עדיין יכול להיות עדין לשיניים וחניכיים רגישות. ראש מברשת זה כולל עיצוב ייחודי עם סיבים ארוכים, דקים ורכים במיוחד ששומרים על העדינות של כל תנועה.

    מסירה עד פי 10 יותר פלאק באזורים שקשה להגיע אליהם*

    מסירה עד פי 10 יותר פלאק באזורים שקשה להגיע אליהם*

    בעזרת יותר מ-3,000 סיבים צפופים, ראש המברשת הזה מסייע בהסרת עד פי 10 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית – אפילו באזורים שקשה להגיע אליהם.

    טכנולוגיית Sonicare מוכחת

    טכנולוגיית Sonicare מוכחת

    בואו לחוות את הניקוי שבו בחרו מיליוני אנשים. מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    יעילות מוכחת של טיפול בחלל הפה

    יעילות מוכחת של טיפול בחלל הפה

    כל ראשי המברשת של Philips Sonicare מתוכננים בקפידה ונבדקים קלינית. כך תוכלו להיות בטוחים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות וביצועים.

    המשיכו לצחצח בצורה הטובה ביותר עם תזכורות BrushSync

    המשיכו לצחצח בצורה הטובה ביותר עם תזכורות BrushSync

    הידעתם שראשי מברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן מברשות השיניים של Philips Sonicare כוללות טכנולוגיית BrushSync. היא עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן לאחד חדש.

    מתאים לכל ידיות Philips Sonicare המתחברות בלחיצה

    מתאים לכל ידיות Philips Sonicare המתחברות בלחיצה

    ראש מברשת זה תואם לכל מברשות השיניים החשמליות של Philips Sonicare.** פשוט מחברים או מנתקים אותו בלחיצה לניקוי והחלפה בקלות.

    עשוי מ-70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים

    עשוי מ-70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים

    אנו פועלים לצמצום השימוש שלנו בפלסטיק מבוסס דלק מאובנים במוצרים שלנו. לכן 70% מהפלסטיק בראש המברשת הזה מבוסס על משאבים ביולוגיים.***

    אריזה ניתנת למחזור המבוססת על נייר

    אריזה ניתנת למחזור המבוססת על נייר

    כל ראשי המברשת שלנו מגיעים באריזה המבוססת על נייר שניתן למחזר בכל מקום בו יש מתקנים זמינים.

    מפרט טכני

    • עיצוב וגימור

      צבע
      שחור
      תחושת קשיחות של הזיפים
      רך במיוחד
      זיפי מברשת לתזכורת
      צבע סיבי המברשת הכחול דוהה
      גודל
      סטנדרטיים
      זיהוי חכם של ראש מברשת
      כן

    • תאימות

      מערכת ראש המברשת
      בלחיצה
      לא מתאים עבור
      Philips One
      מברשות שיניים תואמות
      Philips Sonicare

    • הפריטים הכלולים

      ראשי מברשת
      6 S2 Sensitive

    • איכות וביצועים

      החלפה
      כל 3 חודשים
      נבדק
      לשימוש מיטבי
      מקום הייצור
      גרמניה
      יתרון
      ניקוי עדין

    • בהשוואה למברשת שיניים ידנית.
    • *לא תואם לידיות Philips One.
    • **הוקצה לפלסטיק של ראש המברשת על בסיס איזון מסה.
