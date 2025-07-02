בקבוקים חמים תוך 3 דקות בלחיצה על לחצן אחד*

הגיע הזמן להאכלה? חימום אמבט מים בתקן של בית חולים משמר טוב יותר את החומרים המזינים בחלב ללא התפשרות על יעילות. לא משנה אם את או מטפל אחר מאכילים את התינוק, טכנולוגיית החימום הטובה ביותר מבטיחה שהכול יהיה מוכן תוך 3 דקות.*