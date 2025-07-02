תנאי חיפוש

הורה משתמש במחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

שגרה אחת פשוטה, מהאכלה אחת לבאה

המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם¹

הכירו את המחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1 של Philips Avent

כולם יכולים לעזור בקלות

לא צריך לנחש בעת חימום וסטריליזציה – כל המטפלים יכולים לעזור בקלות. בין אם אתם מומחים בהכנה להאכלה או שזו הסטריליזציה הראשונה שלכם, תוכלו להרגיש בטוחים בכל פעם.

חימום וסטריליזציה מהירים ובטוחים. בכל פעם

הגיע הזמן להאכלה? החימום שלנו באמצעות אמבט מים ברמת בית חולים משמר חלבונים בחלב באופן טוב יותר, בעוד שהחיישן החכם מונע חימום יתר. הגיע הזמן לנקות? אדים טבעיים משמידים 99.9% מהחיידקים². קל.

מכשיר אחד עם שימושים רבים

מקיף, בטוח ומהיר – מההתחלה ועד הסוף

שתי הטכנולוגיות המהימנות ביותר במכשיר אחד פשוט. חימום באמצעות אמבט מים ברמת בית חולים מחמם אוכל בעדינות תוך 3 דקות³. ואדים משמידים 99.9% מהחיידקים², באופן טבעי.

משמר חומרים מזינים

ללא ניחושים. ללא חימום יתר

אין סכנה להתחממות יתר או קלקול המזון הודות לחיישן החכם. הוא מתאים אוטומטית את זמן החימום על סמך הטמפרטורה ההתחלתית של הבקבוק.

מחטא מספר פריטים

בעל תאימות אוניברסלית

אפשר לנצל כל מחזור סטריליזציה באופן מרבי על ידי חיטוי בקבוקים, מוצצים ואביזרים באותו הזמן. בנוסף, הוא עובד עם רוב מותגי הבקבוקים.

בקבוקים חמים תוך 3 דקות בלחיצה על לחצן אחד*

הגיע הזמן להאכלה? חימום אמבט מים בתקן של בית חולים משמר טוב יותר את החומרים המזינים בחלב ללא התפשרות על יעילות. לא משנה אם את או מטפל אחר מאכילים את התינוק, טכנולוגיית החימום הטובה ביותר מבטיחה שהכול יהיה מוכן תוך 3 דקות.*

השמידי בבטחה 99.9% מהחיידקים באמצעות אדים טבעיים

כשמגיע הזמן לנקות, השתמשי בעוצמה של אדים טבעיים כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים. אדים, הידועים ביכולתם להגיע לחורים וסדקים, הם מושלמים לחיטוי כל פינה בבקבוק, במוצץ ובצעצועים הקטנים של תינוקך. בנוסף, הם נטולי כימיקלים לחלוטין.

השתמשי בחימום אמבט מים בתקן של בית חולים

חממי חלב באותו אופן שאחיות עושות זאת בבתי חולים על ידי חימום אמבט מים. בהשוואה לשיטות אחרות, שיטה זו משמרת את החלבונים בחלב הנחוצים לבניית המערכת החיסונית של תינוק. הטכנולוגיה העדינה והמהירה שלנו עוזרת לקדם את ההתפתחות הבריאה של התינוק בכל האכלה.

מחזוריות חלב מתמשכת מונעת אזורים חמים מדי

טכנולוגיית החימום שלנו מגנה על החלבונים שמקדמים את ההתפתחות הבריאה של תינוק על ידי הנעת החלב במחזור שווה ומתמשך. הודות לחימום של אמבט מים, אין צורך לדאוג לגבי אזורים חמים מדי שעלולים לגרום לחלב להתקלקל. במקום זאת, תינוקך יכול ליהנות מהאכלות עשירות בחומרים מזינים המחוממות באופן שווה בכל פעם.

חיישן חכם מונע חימום יתר

הטמפרטורה ההתחלתית של החלב לא חשובה, החיישן החכם שלנו מטפל בפרטים עבורך. הוא מתאים את זמן החימום אוטומטית על ידי זיהוי הטמפרטורה ההתחלתית של החלב. ללא ניחושים וללא סיכון לחימום יתר.

מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1

שגרה אחת פשוטה. מהאכלה אחת לבאה

חימום מהיר, בטוח ואחיד המשולב עם חיטוי ללא כימיקלים המשמיד 99.9% מהחיידקים².

הצהרות

¹ מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
² 150 מ"ל/5 אונקיות של חלב בטמפרטורת החדר בבקבוק Natural בנפח 266 מ"ל של Avent.
³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.
* 150 מ"ל/5 אונקיות של חלב בטמפרטורת החדר בבקבוק Natural בנפח 266 מ"ל של Avent.
