הגיע הזמן להאכלה? חימום אמבט מים בתקן של בית חולים משמר טוב יותר את החומרים המזינים בחלב ללא התפשרות על יעילות. לא משנה אם את או מטפל אחר מאכילים את התינוק, טכנולוגיית החימום הטובה ביותר מבטיחה שהכול יהיה מוכן תוך 3 דקות.*
השמידי בבטחה 99.9% מהחיידקים באמצעות אדים טבעיים
כשמגיע הזמן לנקות, השתמשי בעוצמה של אדים טבעיים כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים. אדים, הידועים ביכולתם להגיע לחורים וסדקים, הם מושלמים לחיטוי כל פינה בבקבוק, במוצץ ובצעצועים הקטנים של תינוקך. בנוסף, הם נטולי כימיקלים לחלוטין.
השתמשי בחימום אמבט מים בתקן של בית חולים
חממי חלב באותו אופן שאחיות עושות זאת בבתי חולים על ידי חימום אמבט מים. בהשוואה לשיטות אחרות, שיטה זו משמרת את החלבונים בחלב הנחוצים לבניית המערכת החיסונית של תינוק. הטכנולוגיה העדינה והמהירה שלנו עוזרת לקדם את ההתפתחות הבריאה של התינוק בכל האכלה.
מחזוריות חלב מתמשכת מונעת אזורים חמים מדי
טכנולוגיית החימום שלנו מגנה על החלבונים שמקדמים את ההתפתחות הבריאה של תינוק על ידי הנעת החלב במחזור שווה ומתמשך. הודות לחימום של אמבט מים, אין צורך לדאוג לגבי אזורים חמים מדי שעלולים לגרום לחלב להתקלקל. במקום זאת, תינוקך יכול ליהנות מהאכלות עשירות בחומרים מזינים המחוממות באופן שווה בכל פעם.
חיישן חכם מונע חימום יתר
הטמפרטורה ההתחלתית של החלב לא חשובה, החיישן החכם שלנו מטפל בפרטים עבורך. הוא מתאים את זמן החימום אוטומטית על ידי זיהוי הטמפרטורה ההתחלתית של החלב. ללא ניחושים וללא סיכון לחימום יתר.
תמיכה באמהות מהיום הראשון - להורדת אפליקציית Pregnancy⁺
אפליקציית Pregnancy⁺ עוזרת לך לתכנן, ללמוד ולשתף את הטיפול מההתחלה. עם מידע יומי על היריון, תזונה, אימונים ולידה, ותמונות סקירה המשקפות את התקדמות התינוק.
Scan the QR code to download the app
מחמם ומחטא פרמיום 2 ב-1
שגרה אחת פשוטה. מהאכלה אחת לבאה
חימום מהיר, בטוח ואחיד המשולב עם חיטוי ללא כימיקלים המשמיד 99.9% מהחיידקים².