55OLED810/12
ריאליזם מדהים. עיצוב מרהיב.
טלוויזיית OLED Ambilight המתוחכמת הזו נותנת ליופי לזרום. החל מהעיצוב המינימליסטי והתמונה הריאליסטית ועד לצליל הקולנועי המפתיע, אתם תהיו מרותקים למסך. הזוהר הסוחף של Ambilight גורם לכל דבר להיראות יותר גדול ויותר...וואו!See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.
התמונה הריאליסטית של טלוויזיית ה-OLED הבהירה הזו תמיד נראית מעולה, גם אם צופים בה בזווית. ישנו איזון אוטומטי לכל שינוי בתאורה בחדר: לא משנה במה צופים, שחור תמיד נראה שחור (לא אפור), ואפילו הפרטים הקטנים ביותר יקפצו לעין מתוך אזורים כהים או בהירים במיוחד. יש תמיכה בכל פורמטי ה-HDR הנפוצים.
מעבד P5 של פיליפס עם AI (בינה מלאכותית) מייצר תמונה מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. אלגוריתם AI בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה דומה למוח האדם. בכל תוכן שצופים בו, מקבלים פירוט כמו במציאות וניגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה.
החזיקו חזק! עם Dolby Vision, תראו את התמונה שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות שאי אפשר להבין מה קורה בהן! מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים.
התאימות ל-Dolby Atmos ול-DTSX לוקחת את השמע בטלוויזיה הזו לרמה חדשה, בכל חדר. הסרטים והמשחקים החדשים, אירועי הספורט הגדולים ביותר: עם אפקטים קוליים במרחב מעליכם וסביבכם, תרגישו כאילו אתם בלב האקשן.
מנוע IntelliSound מאפשר לטלוויזיית Ambilight להשתמש בבינה מלאכותית כדי לספק את הצליל הטוב ביותר! בין אם מדובר בתוכניות וסרטים, מוזיקה או תוכן עם הרבה דיבור כמו חדשות, הטלוויזיה תמטב את ההגדרות באופן אוטומטי. לא רוצה להשתמש בבינה מלאכותית? אפשר גם לבחור סגנונות צליל קבועים מראש באופן ידני או להתאים את ההגדרות בעצמך.
במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילכם. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלכם ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.
HDMI 2.1, קצב ריענון טבעי 120 הרץ, והשהיית כניסה נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או במשחק AAA, טלוויזיית Ambilight מביאה את הביצועים הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר, Game Bar 2.0 נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה תשחקו, ואפשר לחבר גם בקר Bluetooth למשחק בענן. שחקני מחשב יכולים ליהנות גם מ-144 הרץ VRR דרך HDMI.
תאימות קלה עם Matter מאפשרת לשלב בקלות את טלוויזיית 4K Ambilight לתוך רשת הבית החכם הקיימת. ניתן גם להשתמש בשלט הטלוויזיה כדי לשלוט בממיר לוויין או כבלים או כדי להעיר את Google Assistant —בנוסף, הטלוויזיה תואמת למכשירים הפועלים עם Alexa ול-Apple AirPlay.
המסך המלוטש ללא מסגרת נראה מתוחכם בכל חדר - וטכנולוגיית Ambilight יוצרת תאורת אווירה מהפנטת כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה המתכתי ודק נטען מחדש באופן אלחוטי, ויש לו תאורה אחורית המופעלת באמצעות תנועה. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר עם אישור FSC, והדפים באריזה מודפסים על גבי נייר ממוחזר.
