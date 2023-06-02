Other items in the box
- כבל חשמל
- חוברת על היבטי בטיחות וחוק
- שלט רחוק
- מדריך התחלה מהירה
- מעמד למשטח השולחן
- סוללות AAA X 2
65PUS8008/12
פשוטה. חכמה. יפה.
תמונה חדה וססגונית—עם הצליל של Dolby Atmos וחוויית משחק חלקה. הטלוויזיה החכמה של פיליפס נותנת ביצוע מושלם בכל מה שצריך להיראות טוב ולהישמע נפלא. טכנולוגיית Ambilight הופכת כל צפייה וכל משחק לחוויה סוחפת.See all benefits
טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן שאתם צופים בו וסוחפים אתכם להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ואתם תשקעו עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים עליכם.
לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טלוויזיית 4K LED Ambilight נותנת לכם תמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, הטלוויזיה תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים - כך שתראו פרטים רבים יותר, אפילו במקומות חשוכים ובהירים, בזמן הזרמה של תוכן HDR.
מצאו תוכן במהירות עם הטלוויזיה החכמה החדשה שלנו. נהנים מסדרה? תוכלו להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם אתם מחפשים משהו חדש, תוכלו לעיין בקטגוריות כמו פעולה או דרמה ולראות הצעות משירותי ההזרמה הטובים ביותר - הכל במקום אחד.
המסך כמעט ללא מסגרת של טלוויזיית Ambilight הזו מתאים כמעט לכל עיצוב פנים והמעמד הדק בצבע אפור כהההוא בגובה המושלם להתאים למקרן קול. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר באישור FSC והחומרים המודפסים שלנו משתמשים בנייר ממוחזר.
HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. VRR נתמך והגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה. מצב המשחק של Ambilight גורם לריגושים גדולים יותר.
Ambilight
תמונה/תצוגה
רזולוציית הקלט של הצג
טיונר / קליטה / שידור
תכונות של טלוויזיה חכמה
יישומי מולטימדיה
מעבד
צליל
קישוריות
תכונות וידאו של HDMI נתמכות
כרטיס אנרגיה EU
חשמל
אביזרים
עיצוב
מידות
