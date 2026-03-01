תנאי חיפוש

  • עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד

    WavePro Styler 9000 מעצב שיער עם SenseIQ

    BHB968/00

    עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד

    הכירו את מעצב WavePro של Philips, הסוד שלכם לגלים רפויים וסלסולים קופצניים שמחזיקים מעמד כל היום. מה ששמעתם – עיצובים במראה טבעי לעד 12 שעות! ובעזרת טכנולוגיית SenseIQ שדואגת לחום וזמן העיצוב, השיער נשאר חזק ומבריק.

    See all benefits

    WavePro Styler 9000 מעצב שיער עם SenseIQ

    Similar products

    See all Stylers

    עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד

    עד 12 שעות של סלסולים קופצניים וגלים רפויים

    • טכנולוגיית עיצוב צורה ב-360 מעלות
    • קנה מתכוונן עם 5 גדלים
    • טכנולוגיית SenseIQ
    • טיפוח יוני
    סלסולים וגלים לאורך כל היום

    סלסולים וגלים לאורך כל היום

    בואו ליהנות מעיצובים מהממים מהבוקר ועד הלילה עם טכנולוגיית עיצוב הצורה הייחודית ב-360 מעלות. בניגוד למעצבים אחרים רבים, המעצב שלנו מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זהו הסוד שלנו לקיבוע סלסולים או גלים למשך עד 12 שעות*.

    עצבו כל קווצת שיער בשניות

    עצבו כל קווצת שיער בשניות

    עם העיטוף האוטומטי, השיער מוכוון על-ידי סיליקון רך ותופס ולאחר מכן מסובב סביב הקנה עבורך. פשוט מקמו, לחצו ושחררו כדי לקבל קווצת שיער מעוצבת ב-10 שניות או פחות. 88% מהמשתמשים חשבו שהעיטוף האוטומטי עדין לשיער**.

    5 סגנונות ממסולסל ועד גלי

    5 סגנונות ממסולסל ועד גלי

    מצאו בקלות את הסלסולים הקופצניים ביותר ואת הגלים היוקרתיים ביותר עם חמש הגדרות העיצוב של הקנה המתכוונן. ניתן גם לשנות את כיוון הקנה לקבלת מראה טבעי וזורם במיוחד. 91% מהמשתמשים מסכימים שהעיצובים שנוצרו בעזרת מעצב WavePro נראים טבעיים***.

    עיצוב מהיר לצמצום החשיפה לחום

    עיצוב מהיר לצמצום החשיפה לחום

    המעצב שלנו מספק סלסולים במהירות מכיוון שהחום מגיע ישירות לשיער במקום להתפזר באוויר, כמו במסלסלים מסורתיים. כך שהשיער חשוף לפחות חום, ועדיין מקבלים עיצוב מהמם שמחזיק מעמד כל היום****.

    שמירה על עד 99%***** מחוזק השיער המקורי

    שמירה על עד 99%***** מחוזק השיער המקורי

    בעזרת טכנולוגיית SenseIQ וחיישנים מוגנים בפטנט, המעצב עובד כדי לשמר את חוזק השיער ולקבע פי 4 יותר לחות******. הוא קורא את טמפרטורת השיער 50 פעמים בשנייה ומכוונן את חום העיצוב, ובכך מגן על השיער מחימום יתר.

    עיצוב מחושב לסשנים קלים

    עיצוב מחושב לסשנים קלים

    מעצב WavePro כולל מספר תוספות שימושיות ביותר שיהפכו את העיצוב לקל ביותר. החיישנים מפסיקים את פעולת המכשיר אם מוסיפים קצת יותר מדי שיער, והעיצוב הפתוח מונע קשרים. הצפצוף מציין שהסלסול הושלם, והידית הייחודית בצורת L נוחה להחזקה ביד לעיצוב ללא מאמץ פיזי.

    טיפוח יוני לשיער חלק כמשי, זוהר ונטול פריזים

    טיפוח יוני לשיער חלק כמשי, זוהר ונטול פריזים

    העצימו את הזוהר והברק של השיער עם יונים טעונים שליליים שמונעים חשמל סטטי, מזינים את השיער ומחליקים את קוטיקולת השיער תוך כדי העיצוב. יוני מים מחדירים לחות לשיער לגימור במראה בריא.

    עיצוב שנותן שקט נפשי עם SenseIQ

    עיצוב שנותן שקט נפשי עם SenseIQ

    כשבוחרים במצב SenseIQ, מעצב WavePro יקשר באופן אוטומטי את הסגנון הנבחר עם החום והזמן האופטימליים. אם יש צורך לכוונן את החום, ניתן לעשות זאת. הכול בשליטה שלך! לשקט נפשי ולסלסול או הגל המושלם ללא חימום יתר.

    מפרט טכני

    • אביזרים

      כלי ניקוי
      כן
      כלי חלוקת שיער
      כן

    • מפרט טכני

      צבע / גימור
      לבן משי
      אורך כבל החשמל
      2 מ'
      מתח
      ‎110-240V
      הספק חשמלי בוואטים
      45-48  W
      זמן התחממות
      30 שניות
      משקל
      527 גרם
      חשמל במצב כבוי
      < 0.5 ואט

    • תכונות

      הגדרות טמפרטורה
      170C, 190C, 210C, מצב SenseIQ
      טיפוח יוני
      שלילי ויוני מים
      הגדרות זמנים
      8s, 10s, 12s, מצב SenseIQ
      קנה
      קרמיקה חלקה במיוחד בתוספת קרטין
      הוראות סלסול
      שמאל, ימין, מתחלף

    • שירות

      אחריות עולמית לשנתיים
      כן

    • טכנולוגיה

      יוני
      שלילי ויוני מים

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • נבדק במעבדה
    • * נבדק עם 32 משתמשים בפולין, 2023
    • ** נבדק עם 32 משתמשים בפולין, 2023
    • *** לעומת מסלסל שיער מסורתי (BHB864, BHB868)
    • **** קנה בגודל 30 מ"מ ו-35 מ"מ, תוצאה ממוצעת לאחר שימוש של חודש
    • ***** לעומת מסלסל שיער מסורתי (BHB864, BHB868), ביצועי עיצוב זהים
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.