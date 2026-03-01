BHB968/00
עיצובים מהממים שמחזיקים מעמד
הכירו את מעצב WavePro של Philips, הסוד שלכם לגלים רפויים וסלסולים קופצניים שמחזיקים מעמד כל היום. מה ששמעתם – עיצובים במראה טבעי לעד 12 שעות! ובעזרת טכנולוגיית SenseIQ שדואגת לחום וזמן העיצוב, השיער נשאר חזק ומבריק.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
בואו ליהנות מעיצובים מהממים מהבוקר ועד הלילה עם טכנולוגיית עיצוב הצורה הייחודית ב-360 מעלות. בניגוד למעצבים אחרים רבים, המעצב שלנו מכיל את האוויר החם בתוכו, מה שמאפשר לשיער להתחמם מבפנים ומבחוץ. זהו הסוד שלנו לקיבוע סלסולים או גלים למשך עד 12 שעות*.
עם העיטוף האוטומטי, השיער מוכוון על-ידי סיליקון רך ותופס ולאחר מכן מסובב סביב הקנה עבורך. פשוט מקמו, לחצו ושחררו כדי לקבל קווצת שיער מעוצבת ב-10 שניות או פחות. 88% מהמשתמשים חשבו שהעיטוף האוטומטי עדין לשיער**.
מצאו בקלות את הסלסולים הקופצניים ביותר ואת הגלים היוקרתיים ביותר עם חמש הגדרות העיצוב של הקנה המתכוונן. ניתן גם לשנות את כיוון הקנה לקבלת מראה טבעי וזורם במיוחד. 91% מהמשתמשים מסכימים שהעיצובים שנוצרו בעזרת מעצב WavePro נראים טבעיים***.
המעצב שלנו מספק סלסולים במהירות מכיוון שהחום מגיע ישירות לשיער במקום להתפזר באוויר, כמו במסלסלים מסורתיים. כך שהשיער חשוף לפחות חום, ועדיין מקבלים עיצוב מהמם שמחזיק מעמד כל היום****.
בעזרת טכנולוגיית SenseIQ וחיישנים מוגנים בפטנט, המעצב עובד כדי לשמר את חוזק השיער ולקבע פי 4 יותר לחות******. הוא קורא את טמפרטורת השיער 50 פעמים בשנייה ומכוונן את חום העיצוב, ובכך מגן על השיער מחימום יתר.
מעצב WavePro כולל מספר תוספות שימושיות ביותר שיהפכו את העיצוב לקל ביותר. החיישנים מפסיקים את פעולת המכשיר אם מוסיפים קצת יותר מדי שיער, והעיצוב הפתוח מונע קשרים. הצפצוף מציין שהסלסול הושלם, והידית הייחודית בצורת L נוחה להחזקה ביד לעיצוב ללא מאמץ פיזי.
העצימו את הזוהר והברק של השיער עם יונים טעונים שליליים שמונעים חשמל סטטי, מזינים את השיער ומחליקים את קוטיקולת השיער תוך כדי העיצוב. יוני מים מחדירים לחות לשיער לגימור במראה בריא.
כשבוחרים במצב SenseIQ, מעצב WavePro יקשר באופן אוטומטי את הסגנון הנבחר עם החום והזמן האופטימליים. אם יש צורך לכוונן את החום, ניתן לעשות זאת. הכול בשליטה שלך! לשקט נפשי ולסלסול או הגל המושלם ללא חימום יתר.
אביזרים
מפרט טכני
תכונות
שירות
טכנולוגיה
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.