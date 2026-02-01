תנאי חיפוש

    Café Aromis סדרה 8000 מכונות קפה אוטומטיות לחלוטין של Philips

    EP8757/20

    טעם של בית-קפה, הרגשה של בית

    תיהנו מקפה באיכות של בית-קפה בביתכם עם Philips Café Aromis. צרו מעל 50 משקאות, מאספרסו לקפה בחליטה קרה, העשויים מיותר פולים* לקבלת טעם כמו של בית-קפה. צרו קצף קטיפתי חם או קר עם LatteGo Pro ונקו אותו תוך 10 שניות בשטיפה במים.

    Café Aromis סדרה 8000 מכונות קפה אוטומטיות לחלוטין של Philips

    טעם של בית-קפה, הרגשה של בית

    האינטנסיביות שאתם אוהבים, מאספרסו ועד לקפה בחליטה קרה

    • תוצאות באיכות של בית-קפה עם טכנולוגיית BrewExtract
    • קצה חלב קטיפתי עם LatteGo Pro
    • מעל 50 משקאות חמים וקרים לכל מצב רוח
    • ניקוי ללא מאמץ
    • תצוגה אינטואיטיבית קלה לשימוש
    יותר פולים, יותר טעם

    יותר פולים, יותר טעם

    מהו הסוד לאינטנסיביות כמו בבית-קפה? טכנולוגיית BrewExtract ממננת ודוחסת יותר פולים* לכל חליטה כדי ליצור את טעם בית-הקפה הייחודי ממכונת האספרסו. כדי לקבל את הטעם המדויק שאתם רוצים, כווננו את החליטה באמצעות אחת מ-7 רמות אינטנסיביות.

    קצף חלב קטיפתי, לכל משקאות בתי-הקפה האהובים עליכם

    קצף חלב קטיפתי, לכל משקאות בתי-הקפה האהובים עליכם

    תוצאות באיכות של בית-קפה פירושן גם קצב חלב קטיפתי, חם או קר. כאן נכנס לתמונה LatteGo Pro. החל מקפוצ’ינו ועד לקפה קר, מערכת החלב שלנו מספקת תוצאות באיכות של בית-קפה בשימוש במוצרי חלב וגם בחלב צמחי. הוא בטוח לשטיפה במדיח הכלים ואין לו צינורות, לכן ניתן לנקות אותו תוך 10 שניות באמצעות שטיפה במים. בואו לחוות קצף ברמה אחרת עם LatteGo Pro: מקציף החלב החדשני במערכת מכונת הקפה שלנו.

    מעל 50 משקאות חמים וקרים לכל מצב רוח

    מעל 50 משקאות חמים וקרים לכל מצב רוח

    גלו מעל 50 משקאות קפה חמים וקרים, מאספרסו עשיר ועד לחליטות קפה קרות ומרעננות. מכונת הקפה החמה והקרה הזו היא הפתרון המושלם למשפחות ולחובבי קפה המעוניינים לקבל מבחר ברמה של בית-קפה בביתם.

    כל ההנאה עם ניקיון מינימלי

    כל ההנאה עם ניקיון מינימלי

    נקו את LatteGo Pro תוך 10 שניות באמצעות שטיפה במים, או שתוכלו להכניס אותו למדיח. ניתן לנקות את יחידת החליטה תחת הברז. כשמגיע הזמן להריץ תוכנית ניקוי, כגון ניקוי אבנית, המכונה שלכם תדריך אתכם בתהליך.

    הקפה האהוב עליכם, בלחיצת כפתור

    הקפה האהוב עליכם, בלחיצת כפתור

    מסך המגע TFT האינטואיטיבי בגודל 4.3 אינץ’ מבטיח הכנת קפה קלה עם חליטה בלחיצה אחת ופרופילי משתמשים מותאמים אישית. בקרות פשוטות מאפשרות לכל בני הבית ליהנות ממשקאות קפה פרימיום בבית.

    הבריסטה שלכם בבית

    הבריסטה שלכם בבית

    הכירו את עוזר הבריסטה שלכם, המסייע שמטרתו היא להפוך את הקפה שלכם לטוב יותר, בכל יום. תוכלו להשתמש בו במכונה שלכם, או באפליקציית HomeID. שוחחו איתו וספרו לו באיזה פולים אתם משתמשים, והוא יכוונן את הגדרות החליטה באופן אוטומטי כך שתקבלו את המיצוי הטוב ביותר מהפולים שלכם. עם עוזר הבריסטה, תוכלו לכוונן את החוזק, הכמות או הטמפרטורה לטעמכם – אפילו כשאתם מכינים קפה מרחוק מרחוק. הוא תמיד זמין לשירותכם, כך שכל כוס מרגישה כאילו הוכנה על-ידי בריסטה אמיתי במטבח שלכם.

    טעם אותנטי של קפה בחליטה קרה

    טעם אותנטי של קפה בחליטה קרה

    בואו לחוות קפה מרענן בחליטה קרה בלחיצת כפתור - מאוזן וחלק, מוכן לפי דרישה.

    שקט יותר ב-40% עם טכנולוגיית SilentBrew**

    שקט יותר ב-40% עם טכנולוגיית SilentBrew**

    טכנולוגיית SilentBrew המוגנת בפטנט מפחיתה את רעש המכונה ומקלה על ההנאה הפשוטה שבהכנת קפה. בעזרת חסימת צליל וטחינה שקטה, המכונות שלנו שקטות יותר ב-40% מהדגמים המוקדמים יותר, ומאושרות בתקן Quiet Mark (סימון שקט).

    קפה ארומטי מפולים טריים

    קפה ארומטי מפולים טריים

    קפה באיכות של בית-קפה מתחיל עם פולים טחונים טריים. הוסיפו את הפולים האהובים עליכם, בחרו את הקפה שלכם ותנו למטחנה המשולבת להפיץ את הארומה והטעם המפתים. כווננו את גודל הטחינה באמצעות אחת מ-12 הגדרות, מדק ועד גס.

    טעם טוב יותר עם פונקציית שוט נוסף

    טעם טוב יותר עם פונקציית שוט נוסף

    תיהנו מטעם טוב יותר וקפה חזק יותר בלי המרירות בשימוש בפונקציית שוט נוסף. אפשר להוסיף אותה לכל מתכוני הקפה, למעט בשימוש בפונקציית טחינה מראש.

    חסכו במים ובחשמל בעזרת מצב Eco

    חסכו במים ובחשמל בעזרת מצב Eco

    השתמשו במצב Eco כדי להפחית את צריכת המים והחשמל, מבלי להתפשר על איכות הקפה. Philips Café Aromis מאפשרת לעמעם את האור הראשי ואור הכוס מוקדם יותר מזמן ברירת המחדל, להשתמש בפחות מים בשטיפה, להחליף למצב המתנה במהירות או לעמעם את הבהירות.

    עד 5000 כוסות*** קפה ללא צורך בהסרת אבנית הודות ל-AquaClean

    עד 5000 כוסות*** קפה ללא צורך בהסרת אבנית הודות ל-AquaClean

    הכינו עד 5000 כוסות ללא צורך בהסרת אבנית בעזרת מסנן AquaClean, שמטהר את המים לפני הכנת הקפה ויוצר משקה מלא בטעמים.

    הכינו קפה מרחוק וקבלו טיפים עם אפליקציית HomeID

    הכינו קפה מרחוק וקבלו טיפים עם אפליקציית HomeID

    קבלו עצות בנושא קפה, מתכונים וסיוע ישירות דרך אפליקציית HomeID – הבריסטה המלווה הדיגיטלי שלך בכל שלב במסע.

    מתוכננת לשדרוג ביתכם

    מתוכננת לשדרוג ביתכם

    מכונת הקפה Philips Café Aromis עם מטחנה ומקציף לא רק חולטת קפה טעים, אלא גם משדרגת את המטבח שלכם. גימור אלגנטי, קימורים רכים ותצוגה אינטואיטיבית משתלבים יחד ומוסיפים נגיעה אירופאית יוקרתית לבית שלכם.

    יותר כוסות, פחות מילויים מחדש

    יותר כוסות, פחות מילויים מחדש

    הכינו יותר קפה באיכות גבוהה עם פחות מילויים מחדש הודות למכל המים הנדיב בנפח 1.9 ליטר. קבלו כוס אחר כוס עבור כל המשפחה או בעת אירוח חברים.

    מפרט טכני

    • מפרט כללי

      סוג מקור הקפה
      פולים טריים
      מעורבות המשתמש
      בלחיצה על לחצן
      משקאות מתוכנתים מראש
      54
      מספר מנות
      2
      לחץ
      15 בר
      מטחנה מובנית
      כן
      הגדרות המטחנה
      12
      קיבולת מכל פולי הקפה
      275 גרם
      הקצפת חלב
      כן
      מערכת חלב
      LatteGo Pro
      מכל חלב
      0.25 ליטר
      קיבולת מכל המים
      1.9 ליטר
      פרופילים
      8
      חומר ראשי
      פלסטיק
      חומר משני
      מתכת
      טכנולוגיה
      טכנולוגיית BrewExtract, כוונון פולים, התחלה מהירה, LatteGo Pro, SilentBrew
      ממשק
      מסך-מגע TFT אינטואיטיבי בגודל 4.3 אינץ’
      אחריות
      2 שנים
      קישוריות
      כן
      חלקים בטוחים לשטיפה במדיח כלים
      כן

    • מפרט טכני

      שיעור יעילות אנרגטית
      רמה A
      חשמל
      1500W
      מתח
      230 וולט
      תדר
      50 הרץ
      יחידות במארז
      1

    • מאפיין בטיחות

      שעון עצר לסגירה אוטומטית
      כן
      אישור בטיחות
      כן

    • משקל ומידות

      עומק המוצר
      452mm
      רוחב המוצר
      251mm
      גובה המוצר
      389mm
      משקל המוצר
      9.3 ק"ג
      אורך החבילה
      493mm
      רוחב החבילה
      289mm
      גובה החבילה
      473mm
      משקל החבילה
      12.3-10 ק"ג

    • תאימות

      אביזרים כלולים 1
      LatteGo Pro חם
      אביזרים כלולים 2
      LatteGo Pro קר
      אביזרים כלולים 3
      מסנן AquaClean
      אביזרים כלולים 4
      כף מדידה
      אביזרים כלולים 5
      סרט למדידת 'קושי' המים
      אביזרים קשורים 1
      טבליות להסרת שמן קפה
      אביזרים קשורים 2
      מסיר אבנית למכונת אספרסו

    • עמידות

      מדריך למשתמש
      > 75% נייר ממוחזר
      אריזה
      > 95% חומרים ממוחזרים

    • ארץ מוצא

      ארץ הייצור
      רומניה

    • יעילות אנרגטית

      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.2W
      צריכת חשמל במצב כבוי
      לא זמין
      צריכת חשמל במצב המתנה ברשת
      0.4W
      תקופה לפני מעבר אוטומטי למצב המתנה
      15 דקות
      תקופה לפני מעבר אוטומטי למצב כבוי
      לא זמין
      תקופה לפני מעבר אוטומטי למצב המתנה ברשת
      15 דקות
      תקן מדידה
      HE 50564:2011

    • * לעומת כל מכונות האספרסו האוטומטיות של Philips
    • ** בהשוואה למכונות אספרסו מדגמים קודמים של Philips
    • *** מבוסס על 8 החלפות מסננים, בהתאם לחיוויים מהמכונה. מספר הספלים בפועל תלוי בזני הקפה שנבחרו, ובהרגלי השטיפה והניקוי
