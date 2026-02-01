EP8757/20
טעם של בית-קפה, הרגשה של בית
תיהנו מקפה באיכות של בית-קפה בביתכם עם Philips Café Aromis. צרו מעל 50 משקאות, מאספרסו לקפה בחליטה קרה, העשויים מיותר פולים* לקבלת טעם כמו של בית-קפה. צרו קצף קטיפתי חם או קר עם LatteGo Pro ונקו אותו תוך 10 שניות בשטיפה במים.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
מהו הסוד לאינטנסיביות כמו בבית-קפה? טכנולוגיית BrewExtract ממננת ודוחסת יותר פולים* לכל חליטה כדי ליצור את טעם בית-הקפה הייחודי ממכונת האספרסו. כדי לקבל את הטעם המדויק שאתם רוצים, כווננו את החליטה באמצעות אחת מ-7 רמות אינטנסיביות.
תוצאות באיכות של בית-קפה פירושן גם קצב חלב קטיפתי, חם או קר. כאן נכנס לתמונה LatteGo Pro. החל מקפוצ’ינו ועד לקפה קר, מערכת החלב שלנו מספקת תוצאות באיכות של בית-קפה בשימוש במוצרי חלב וגם בחלב צמחי. הוא בטוח לשטיפה במדיח הכלים ואין לו צינורות, לכן ניתן לנקות אותו תוך 10 שניות באמצעות שטיפה במים. בואו לחוות קצף ברמה אחרת עם LatteGo Pro: מקציף החלב החדשני במערכת מכונת הקפה שלנו.
גלו מעל 50 משקאות קפה חמים וקרים, מאספרסו עשיר ועד לחליטות קפה קרות ומרעננות. מכונת הקפה החמה והקרה הזו היא הפתרון המושלם למשפחות ולחובבי קפה המעוניינים לקבל מבחר ברמה של בית-קפה בביתם.
נקו את LatteGo Pro תוך 10 שניות באמצעות שטיפה במים, או שתוכלו להכניס אותו למדיח. ניתן לנקות את יחידת החליטה תחת הברז. כשמגיע הזמן להריץ תוכנית ניקוי, כגון ניקוי אבנית, המכונה שלכם תדריך אתכם בתהליך.
מסך המגע TFT האינטואיטיבי בגודל 4.3 אינץ’ מבטיח הכנת קפה קלה עם חליטה בלחיצה אחת ופרופילי משתמשים מותאמים אישית. בקרות פשוטות מאפשרות לכל בני הבית ליהנות ממשקאות קפה פרימיום בבית.
הכירו את עוזר הבריסטה שלכם, המסייע שמטרתו היא להפוך את הקפה שלכם לטוב יותר, בכל יום. תוכלו להשתמש בו במכונה שלכם, או באפליקציית HomeID. שוחחו איתו וספרו לו באיזה פולים אתם משתמשים, והוא יכוונן את הגדרות החליטה באופן אוטומטי כך שתקבלו את המיצוי הטוב ביותר מהפולים שלכם. עם עוזר הבריסטה, תוכלו לכוונן את החוזק, הכמות או הטמפרטורה לטעמכם – אפילו כשאתם מכינים קפה מרחוק מרחוק. הוא תמיד זמין לשירותכם, כך שכל כוס מרגישה כאילו הוכנה על-ידי בריסטה אמיתי במטבח שלכם.
בואו לחוות קפה מרענן בחליטה קרה בלחיצת כפתור - מאוזן וחלק, מוכן לפי דרישה.
טכנולוגיית SilentBrew המוגנת בפטנט מפחיתה את רעש המכונה ומקלה על ההנאה הפשוטה שבהכנת קפה. בעזרת חסימת צליל וטחינה שקטה, המכונות שלנו שקטות יותר ב-40% מהדגמים המוקדמים יותר, ומאושרות בתקן Quiet Mark (סימון שקט).
קפה באיכות של בית-קפה מתחיל עם פולים טחונים טריים. הוסיפו את הפולים האהובים עליכם, בחרו את הקפה שלכם ותנו למטחנה המשולבת להפיץ את הארומה והטעם המפתים. כווננו את גודל הטחינה באמצעות אחת מ-12 הגדרות, מדק ועד גס.
תיהנו מטעם טוב יותר וקפה חזק יותר בלי המרירות בשימוש בפונקציית שוט נוסף. אפשר להוסיף אותה לכל מתכוני הקפה, למעט בשימוש בפונקציית טחינה מראש.
השתמשו במצב Eco כדי להפחית את צריכת המים והחשמל, מבלי להתפשר על איכות הקפה. Philips Café Aromis מאפשרת לעמעם את האור הראשי ואור הכוס מוקדם יותר מזמן ברירת המחדל, להשתמש בפחות מים בשטיפה, להחליף למצב המתנה במהירות או לעמעם את הבהירות.
הכינו עד 5000 כוסות ללא צורך בהסרת אבנית בעזרת מסנן AquaClean, שמטהר את המים לפני הכנת הקפה ויוצר משקה מלא בטעמים.
קבלו עצות בנושא קפה, מתכונים וסיוע ישירות דרך אפליקציית HomeID – הבריסטה המלווה הדיגיטלי שלך בכל שלב במסע.
מכונת הקפה Philips Café Aromis עם מטחנה ומקציף לא רק חולטת קפה טעים, אלא גם משדרגת את המטבח שלכם. גימור אלגנטי, קימורים רכים ותצוגה אינטואיטיבית משתלבים יחד ומוסיפים נגיעה אירופאית יוקרתית לבית שלכם.
הכינו יותר קפה באיכות גבוהה עם פחות מילויים מחדש הודות למכל המים הנדיב בנפח 1.9 ליטר. קבלו כוס אחר כוס עבור כל המשפחה או בעת אירוח חברים.
