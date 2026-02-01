הבריסטה שלכם בבית

הכירו את עוזר הבריסטה שלכם, המסייע שמטרתו היא להפוך את הקפה שלכם לטוב יותר, בכל יום. תוכלו להשתמש בו במכונה שלכם, או באפליקציית HomeID. שוחחו איתו וספרו לו באיזה פולים אתם משתמשים, והוא יכוונן את הגדרות החליטה באופן אוטומטי כך שתקבלו את המיצוי הטוב ביותר מהפולים שלכם. עם עוזר הבריסטה, תוכלו לכוונן את החוזק, הכמות או הטמפרטורה לטעמכם – אפילו כשאתם מכינים קפה מרחוק מרחוק. הוא תמיד זמין לשירותכם, כך שכל כוס מרגישה כאילו הוכנה על-ידי בריסטה אמיתי במטבח שלכם.