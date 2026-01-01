עברו למברשת שיניים חשמלית בקלות עם סדרת Philips Sonicare 2000, ותוכלו ליהנות מהסרה של עד פי 3 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית
מסירה בעדינות עד פי 3 יותר פלאק*
מברשת השיניים החשמלית כוללת את ראש המברשת InterCare שלנו. הסיבים הארוכים מאוד שלו מסייעים בהסרת פלאק רב יותר מבין השיניים ומאזורים שקשה להגיע אליהם.
פעולת הנוזל של Sonicare
מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם 31,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם
באפשרותכם ליהנות מתחושת צחצוח נעימה, הודות לשתי דרגות עוצמה שניתנות לבחירה: בינונית או נמוכה. אם אתם מעוניינים במעט יותר עוצמה או מיקוד מדויק יותר בצחצוח – הבחירה בידיים שלכם.
מעבר קל לצחצוח שיניים עם מברשת חשמלית
התוכנית ‘הפעלה קלה’ של Sonicare מיועדת לאנשים שאינם רגילים לצחצח שיניים עם מברשת שיניים חשמלית. התוכנית מאפשרת להגביר בעדינות ובאופן הדרגתי את עוצמת הצחצוח במהלך 14 השימושים הראשונים.
צחצוח מודרך
מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 30 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.
חיי סוללה של 14 יום
קבלו עד 14 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת מלאה, ותוכלו ליהנות מרמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.
מפרט טכני
עוצמות
נמוכה
לשיניים ולחניכיים רגישות
עוצמות
בינוני
לניקוי יומיומי
חשמל
מתח
100-240 V
מפרט טכני
משך הפעלה (ממלא עד לריק)
14 יום
סוללה
נטענת
צריכת אנרגיה
מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט (מופעל אוטומטית תוך דקה אחת)