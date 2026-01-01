תנאי חיפוש

    Philips Sonicare 3100 מברשת שיניים נטענת

    HX4034/21

    מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*

    • מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*
    • פעולת הנוזל של Sonicare
    • סייעו בהגנה על החניכיים עם חיישן הלחץ שלנו
    • בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם
    • מעבר קל לצחצוח שיניים עם מברשת חשמלית
    צבע:

    Philips Sonicare 3100 מברשת שיניים נטענת

    טיפוח חיוני לשמירה על בריאות השיניים והחניכיים

    עברו למברשת שינים חשמלית בקלות עם סדרת Philips Sonicare 3000 ותוכלו ליהנות מהסרה של עד פי 5 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית
    מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*

    מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*

    מברשת השיניים החשמלית מגיעה עם ראש המברשת W שלנו. הסיבים הצפופים במיוחד מסייעים בהסרת עד פי 5 יותר פלאק ומעניקים תחושת ניקיון מרעננת לכל חלל הפה.

    פעולת הנוזל של Sonicare

    פעולת הנוזל של Sonicare

    מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם 31,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    סייעו בהגנה על החניכיים עם חיישן הלחץ שלנו

    סייעו בהגנה על החניכיים עם חיישן הלחץ שלנו

    לפעמים קל לצחצח חזק מדי, לכן מברשת השיניים הזו של Philips Sonicare כוללת חיישן אופטי חכם שמזהה הפעלת לחץ מוגזם. אם אתם מצחצחים חזק מדי, המברשת תודיע לכם באמצעות רטט עדין שמזכיר לכם לשחרר את הלחץ כדי לסייע בהגנה על החניכיים.

    בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם

    בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם

    בואו ליהנות מתחושת צחצוח נעימה, הודות ל-3 דרגות עוצמה. בחרו בין עוצמה גבוהה, בינונית או נמוכה. אם אתם מעוניינים במעט יותר עוצמה או מיקוד מדויק יותר בצחצוח – הבחירה בידיים שלכם.

    מעבר קל לצחצוח שיניים עם מברשת חשמלית

    מעבר קל לצחצוח שיניים עם מברשת חשמלית

    התוכנית ‘הפעלה קלה’ של Sonicare מיועדת לאנשים שאינם רגילים לצחצח שיניים עם מברשת שיניים חשמלית. התוכנית מאפשרת להגביר בעדינות ובאופן הדרגתי את עוצמת הצחצוח במהלך 14 השימושים הראשונים.

    צחצוח מודרך

    צחצוח מודרך

    מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 30 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.

    חיי סוללה של 14 יום

    חיי סוללה של 14 יום

    קבלו עד 14 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת מלאה, ותוכלו ליהנות מרמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.

    מפרט טכני

    • עוצמות

      גבוה
      לשיפור הניקיון
      נמוכה
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • עוצמות

      בינוני
      לניקוי יומיומי

    • חשמל

      מתח
      ‎100-240 V

    • מפרט טכני

      סוללה
      נטענת
      משך הפעלה (ממלא עד לריק)
      14 יום
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט (מופעל אוטומטית תוך דקה אחת)
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      לבן

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • קל לשימוש

      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      מחוון סוללה
      הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה
      תאימות הידית
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      טיימר
      SmartTimer ו-QuadPacer

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 3100 מברשת שיניים נטענת
      נרתיק לנסיעות
      1
      ראש המברשת
      2 Optimal White W
      מטען
      1

    • ביצועי ניקוי

      הסרת פלאק
      הסרה של עד פי 5 יותר פלאק*

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד

    • לעומת למברשת שיניים ידנית
