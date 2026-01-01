עברו למברשת שינים חשמלית בקלות עם סדרת Philips Sonicare 4000, ותוכלו ליהנות מהסרה של עד פי 5 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית
מסירה בעדינות עד פי 5 יותר פלאק*
מברשת השיניים החשמלית מגיעה עם ראש המברשת W שלנו. הסיבים הצפופים במיוחד מסייעים בהסרת עד פי 5 יותר פלאק ומעניקים תחושת ניקיון מרעננת לכל חלל הפה.
פעולת הנוזל של Sonicare
מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם 31,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
סייעו בהגנה על החניכיים עם חיישן הלחץ שלנו
לפעמים קל לצחצח חזק מדי, לכן מברשת השיניים של Philips Sonicare כוללת חיישן לחץ רוטט המזהה הפעלת לחץ עודף. אם אתם מצחצחים חזק מדי, המברשת תודיע לכם באמצעות רטט עדין שמזכיר לכם לשחרר את הלחץ כדי לסייע בהגנה על החניכיים.
בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם
ניתן ליהנות מניקוי נעים במיוחד בעזרת 4 מצבי צחצוח. בחרו בין המצבים ‘ניקוי עדין’ ל’ניקוי יסודי’, ובין שתי דרגות עוצמה. אם אתם מעוניינים במעט יותר עוצמה או מיקוד מדויק יותר בצחצוח – הבחירה בידיים שלכם.
מעבר קל לצחצוח שיניים עם מברשת חשמלית
התוכנית ‘הפעלה קלה’ של Sonicare מיועדת לאנשים שאינם רגילים לצחצח שיניים עם מברשת שיניים חשמלית. התוכנית מאפשרת להגביר בעדינות ובאופן הדרגתי את עוצמת הצחצוח במהלך 14 השימושים הראשונים.
צחצוח מודרך
מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 30 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.
חיי סוללה של 21 יום
קבלו עד 21 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת מלאה, ותוכלו ליהנות מרמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.
מפרט טכני
עוצמות
נמוכה
לשיניים ולחניכיים רגישות
עוצמות
בינוני
לניקוי יומיומי
חשמל
מתח
100-240 V
מפרט טכני
סוללה
נטענת
משך הפעלה (ממלא עד לריק)
21 יום
סוג סוללה
ליתיום-יון
צריכת אנרגיה
מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט (מופעל אוטומטית תוך דקה אחת)