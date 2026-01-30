תנאי חיפוש

    Philips Sonicare Optimal White ראשי מברשת בחבילת 4+1

    HX6065/87

    ראש המברשת להלבנה מבריקה

    השיגו חיוך קורן יותר עם ראש המברשת להחלפה להלבנת השיניים שנבדק קלינית של Philips Sonicare. תוכלו לשים לב לתוצאות לאחר שבוע אחד בלבד ולחוות ניקוי יומיומי יוצא דופן.

    צבע:

    Philips Sonicare Optimal White ראשי מברשת בחבילת 4+1

    ראש המברשת להלבנה מבריקה

    שיניים לבנות יותר בשיעור של 100% תוך שבוע*

    הסרת כתמים של עד 100% יותר בשבוע אחד בלבד*

    שיניים לבנות נמצאות בהישג יד עם משטח הסרת הכתמים המרכזי של ראש המברשת הזה. הסיבים בצורת היהלום מתוכננים להגדלת המגע עם פני השטח וניקוי כתמים יעיל יותר. התוצאות מדברות בעד עצמן עם שיניים לבנות יותר בשיעור של עד 100% בשבוע אחד בלבד.*

    הסרת יותר פלאק עד פי 7 מאשר על ידי מברשת שיניים ידנית

    ראש המברשת המלבין שלנו עושה שימוש בסיבים צפופים כדי להסיר עד פי 7 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית, ומעניק ניקוי מרענן לכל חלל הפה.

    טכנולוגיית Sonicare מוכחת

    בואו לחוות את הניקוי שבו בחרו מיליוני אנשים. מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    יעילות מוכחת של טיפול בחלל הפה

    כל ראשי המברשת של Philips Sonicare מתוכננים בקפידה ונבדקים קלינית. כך תוכלו להיות בטוחים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות וביצועים.

    המשיכו לצחצח בצורה הטובה ביותר עם תזכורות BrushSync

    הידעתם שראשי מברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן מברשות השיניים של Philips Sonicare כוללות טכנולוגיית BrushSync. היא עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן לאחד חדש.

    מתאים לכל ידיות Philips Sonicare המתחברות בלחיצה

    ראש מברשת זה תואם לכל מברשות השיניים החשמליות של Philips Sonicare.*** פשוט מחברים או מנתקים אותו בלחיצה לניקוי והחלפה בקלות.

    עשוי מ-70% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים**

    אנו פועלים לצמצום השימוש שלנו בפלסטיק מבוסס דלק מאובנים במוצרים שלנו. לכן 70% מהפלסטיק בראש המברשת הזה מבוסס על משאבים ביולוגיים.**

    אריזה ניתנת למחזור המבוססת על נייר

    כל ראשי המברשת שלנו מגיעים באריזה המבוססת על נייר שניתן למחזר בכל מקום בו יש מתקנים זמינים.

    מפרט טכני

    • עיצוב וגימור

      צבע
      לבן
      תחושת קשיחות של הזיפים
      רך-בינוני
      זיפי מברשת לתזכורת
      צבע סיבי המברשת הכחול דוהה
      גודל
      סטנדרטיים
      זיהוי חכם של ראש מברשת
      כן

    • תאימות

      מערכת ראש המברשת
      בלחיצה
      לא מתאים עבור
      Philips One
      מברשות שיניים תואמות
      Philips Sonicare

    • הפריטים הכלולים

      ראשי מברשת
      5 W2 Optimal White

    • איכות וביצועים

      החלפה
      כל 3 חודשים
      נבדק
      לשימוש מיטבי
      מקום הייצור
      גרמניה
      יתרון
      • בריאות חניכיים
      • הסרת פלאק
      • הסרת כתמים/הלבנה

    • במצב ‘לבן’ לעומת מברשת שיניים ידנית.
    • *הוקצה לפלסטיק של ראש המברשת על בסיס איזון מסה.
    • **לא תואם לידיות Philips One.
