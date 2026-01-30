הסרת כתמים של עד 100% יותר בשבוע אחד בלבד*

שיניים לבנות נמצאות בהישג יד עם משטח הסרת הכתמים המרכזי של ראש המברשת הזה. הסיבים בצורת היהלום מתוכננים להגדלת המגע עם פני השטח וניקוי כתמים יעיל יותר. התוצאות מדברות בעד עצמן עם שיניים לבנות יותר בשיעור של עד 100% בשבוע אחד בלבד.*