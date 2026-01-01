תנאי חיפוש

    Philips Sonicare Series 6500 מברשת שיניים נטענת

    HX7411/09

    מסירה בעדינות עד פי 10 יותר פלאק*

    • עדינה במיוחד לשיניים רגישות
    • טכנולוגיית Sonicare החדשנית
    • מסייעת להגנה על החניכיים באמצעות חיישן לחץ
    • בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם
    • תובנות על צחצוח בהישג יד
    צבע:

    Philips Sonicare Series 6500 מברשת שיניים נטענת

    טיפול מתקדם בשיניים וחניכיים רגישות

    ניקוי יסודי עדיין יכול להיות עדין עבור שיניים וחניכיים רגישות עם הסרה של עד פי 10 יותר פלאק*. כוללת את טכנולוגיית Sonicare החדשנית לניקוי עוצמתי אך עדין, אפילו באזורים קשים להגעה.
    עדינה במיוחד לשיניים רגישות

    עדינה במיוחד לשיניים רגישות

    ניקוי יסודי יכול להיות עדין לשיניים וחניכיים רגישות. ראש המברשת S2 Sensitive כולל עיצוב ייחודי עם סיבים ארוכים, דקים ורכים במיוחד ששומרים על העדינות של כל תנועת מברשת. עם יותר מ-3,000 סיבים צפופים, ראש המברשת הזה עוזר להסיר עד פי 10 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית*.

    טכנולוגיית Sonicare החדשנית

    טכנולוגיית Sonicare החדשנית

    מברשת השיניים החשמלית הזו משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שלנו כדי לספק ניקוי אחיד לכל חלל הפה. המנוע מכוונן את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. תנועת הזרימה של Sonicare מסייעת לסיבי המברשת בניקוי באמצעות הזרמת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    מסייעת להגנה על החניכיים באמצעות חיישן לחץ

    מסייעת להגנה על החניכיים באמצעות חיישן לחץ

    מברשת השיניים החשמלית של Sonicare כוללת טבעת אור בבסיסה שמודיעה לכם בעדינות אם אתם לוחצים יותר מדי. פשוט הפחיתו את הלחץ כאשר היא נדלקת והגנו על החניכיים שלכם.

    בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם

    בחרו את חוויית הניקוי האידאלית עבורכם

    הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 9 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או במיקוד ספציפי עבור הניקוי, זו לא בעיה. בחרו בין מצבי 'ניקוי', 'רגיש' ו'הלבנה'. בחרו בין שלוש הגדרות עוצמה.

    תובנות על צחצוח בהישג יד

    תובנות על צחצוח בהישג יד

    השיגו את יעדי בריאות חלל הפה שלכם עם מברשת השיניים והאפליקציה של Sonicare. המברשת והאפליקציה עובדות יחד באופן חלק כדי לספק צחצוח מודרך, טיפים וטריקים ותוכן מותאם אישית. יחד איתן, לא ניתן לעצור אתכם.

    קחו איתכם את הטיפול לכל מקום

    קחו איתכם את הטיפול לכל מקום

    הנרתיק לנסיעות מאפשר לכם לקחת את המכשיר כשאתם בדרכים. הוא חזק מספיק כדי לשמור על בטיחות מברשת השיניים של Sonicare, אך קומפקטי מספיק כדי להיכנס לכל תיק, מה שהופך אותו לשותף המושלם לנסיעות.

    צחצוח מודרך

    צחצוח מודרך

    מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 20 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.

    שמרו על איכות הצחצוח עם תזכורת להחלפת ראש המברשת

    שמרו על איכות הצחצוח עם תזכורת להחלפת ראש המברשת

    הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן למברשות השיניים של Philips Sonicare יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.

    21 ימים של צחצוח עקבי

    21 ימים של צחצוח עקבי

    קבלו עד 21 ימים של צחצוח רגיל לאחר טעינה אחת, וחוו רמה חדשה של נוחות בשגרת הצחצוח.

    מפרט טכני

    • עוצמות

      גבוה
      לשיפור הניקיון
      בינוני
      לניקוי יומיומי
      נמוכה
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • חשמל

      מתח
      ‎100-240 V

    • מפרט טכני

      משך הפעלה (ממלא עד לריק)
      21 יום
      סוללה
      נטענת
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה 0.08 ואט
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      שחור

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • תאימות

      תאימות ל-Android
      טלפונים של Android עם Bluetooth 4.0 ומעלה.
      טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
      אפליקציית הברשה מחוברת
      תאימות ל-iOS
      iPhone עם Bluetooth 4.0 ומעלה

    • קל לשימוש

      מחוון סוללה
      הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה
      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      תאימות הידית
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      נרתיק לנסיעות
      נרתיק לנסיעות
      טיימר
      BrushPacer ו-SmartTimer

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 6500 מברשת שיניים נטענת
      נרתיק לנסיעות
      נרתיק 1 לנסיעות
      ראש המברשת
      • 1 S2 Sensitive
      • 1 W2 Optimal White
      מטען
      1 מטען USB-A

    • ביצועי ניקוי

      הסרת פלאק
      1000% יעילה יותר*
      מהירות
      62,000 תנועות צחצוח / דקה

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד
      לבן
      להסרת כתמים ממשטחים
      Sensitive
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • טכנולוגיית חיישנים חכמה

      משוב על לחץ
      • אור הטבעת מאיר בסגול
      • רטט וצליל פעימה
      תזכורת החלפה
      BrushSync מודיע לכם מתי להחליף את ראש המברשת

    • אפליקציית Sonicare

      דוחות התקדמות ומעקב
      מנטרת את דפוסי הצחצוח לאורך זמן ומסייעת לכם לשמור על בריאות הפה.

    • באזורים קשים להגעה לעומת מברשת שיניים ידנית ב-6 שבועות.
