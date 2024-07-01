טכנולוגיית Sonicare החדשנית

מברשת השיניים החשמלית משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שמספקת את הצחצוח האמין והעקבי ביותר שלנו לתוצאות מצוינות בכל פעם. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים יותר לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם 62,000 תנועות סיבים לדקה. Sonicare Fluid Action תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.