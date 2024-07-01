תנאי חיפוש

    Philips Sonicare Series 7100 מברשת שיניים נטענת

    HX7420/01

    מסירה בעדינות עד פי 10 יותר פלאק*

    • חניכיים בריאות יותר עד פי 7**
    • טכנולוגיית Sonicare החדשנית
    • מסייעת להגנה על החניכיים באמצעות חיישן לחץ
    • בחרו את חוויית הצחצוח האידאלית שלכם
    • תובנות על צחצוח בהישג יד
    Philips Sonicare Series 7100 מברשת שיניים נטענת

    טיפול מתקדם לחניכיים בריאות יותר***

    תמיכה בבריאות החניכיים בכל צחצוח. טכנולוגיית Sonicare החדשנית מציעה ניקוי עוצמתי אך עדיין, אפילו באזורים קשים להגעה, עם חניכיים בריאות יותר עד פי 7** והסרה של עד פי 10 יותר פלאק*.
    תמכו בבריאות החניכיים ראש המברשת שפותח במיוחד מדגם G3 לבריאות החניכיים. פיזור הסיבים מאפשר לסיבים החיצוניים לשמור על צחצוח קו החניכיים אפילו כשמתמקדים בשיניים. התוצאה היא חניכיים בריאות יותר עד פי 7 בשבועיים**. הגמישות המהונדסת של ראש המברשת גם מסייעת בהסרת עד פי 10 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית*.

    מברשת השיניים החשמלית משתמשת בטכנולוגיית Sonicare החדשנית שמספקת את הצחצוח האמין והעקבי ביותר שלנו לתוצאות מצוינות בכל פעם. המנוע מכוון את העוצמה באופן אוטומטי כך שאין ירידה בביצועים כשמגיעים לאזורים הקשים יותר לניקוי. בואו ליהנות מניקוי עדין אך יעיל של השיניים והחניכיים עם 62,000 תנועות סיבים לדקה. Sonicare Fluid Action תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.

    מברשת השיניים החשמלית של Sonicare כוללת טבעת אור בבסיסה שמודיעה לכם בעדינות אם אתם לוחצים יותר מדי. פשוט הפחיתו את הלחץ כאשר היא נדלקת והגנו על החניכיים שלכם.

    הזניקו את הניקוי שלכם קדימה עם 12 הגדרות צחצוח. בין אם אתם מעוניינים בחיזוק הצחצוח או במיקוד ספציפי עבור הניקוי, זו לא בעיה. בחרו בין מצבי 'ניקוי', 'רגיש', 'בריאות חניכיים' ו'הלבנה'. בחרו בין שלוש הגדרות עוצמה.

    השיגו את יעדי בריאות חלל הפה שלכם עם מברשת השיניים והאפליקציה של Sonicare. המברשת והאפליקציה עובדות יחד באופן חלק כדי לספק צחצוח מודרך, טיפים וטריקים ותוכן מותאם אישית. יחד איתן, לא ניתן לעצור אתכם.

    נרתיק הטעינה לנסיעות עם יציאות הטעינה המשולבות מאפשר לכם לטעון את המכשיר כשאתם בדרכים. הוא חזק מספיק כדי לשמור על בטיחות מברשת השיניים של Sonicare, אך קומפקטי מספיק כדי להיכנס לכל תיק, מה שהופך אותו לשותף המושלם לנסיעות.

    מצאו את זמן הצחצוח המושלם עם הטיימרים של Sonicare לניקוי. כל 20 שניות, ה-BrushPacer ינחה אתכם לנקות אזור חדש. לאחר 2 דקות, ה-SmartTimer יציין את סיום הצחצוח.

    הידעתם שראשי המברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן למברשות השיניים של Philips Sonicare יש תזכורת להחלפת ראש המברשת. המברשת עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן.

    קבלו עד 21 ימים של צחצוח עקבי לאחר טעינה אחת. מביאים רמה חדשה של נוחות לשגרת הצחצוח שלכם.

    מפרט טכני

    • עוצמות

      גבוה
      לשיפור הניקיון
      בינוני
      לניקוי יומיומי
      נמוכה
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • חשמל

      מתח
      ‎100-240 V

    • מפרט טכני

      משך הפעלה (ממלא עד לריק)
      21 יום
      סוללה
      נטענת
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      לבן

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • תאימות

      טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
      אפליקציית הברשה מחוברת
      תאימות ל-Android
      טלפונים של Android עם Bluetooth 4.0 ומעלה.
      תאימות ל-iOS
      iPhone עם Bluetooth 4.0 ומעלה

    • קל לשימוש

      תאימות הידית
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      מחוון סוללה
      הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה
      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      נרתיק לנסיעות
      נרתיק טעינה לנסיעות
      טיימר
      BrushPacer ו-SmartTimer

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 7100 מברשת שיניים נטענת
      ראש המברשת
      1 G3 Premium Gum Care
      נרתיק לנסיעות
      1 נרתיק טעינה לנסיעות
      מטען
      1 מטען USB-A

    • ביצועי ניקוי

      הסרת פלאק
      יעילה יותר עד פי 10*
      בריאות חניכיים
      חניכיים בריאות יותר עד פי 7**
      מהירות
      62,000 תנועות צחצוח / דקה

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד
      לבן
      להסרת כתמים ממשטחים
      בריאות חניכיים
      מעסה בעדינות את החניכיים שלך
      Sensitive
      לשיניים ולחניכיים רגישות

    • טכנולוגיית חיישנים חכמה

      משוב על לחץ
      • אור הטבעת מאיר בסגול
      • רטט וצליל פעימה
      תזכורת החלפה
      BrushSync מודיע לכם מתי להחליף את ראש המברשת

    • אפליקציית Sonicare

      דוחות התקדמות ומעקב
      מנטרת את דפוסי הצחצוח לאורך זמן ומסייעת לכם לשמור על בריאות הפה.

