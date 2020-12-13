אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
LR03P2B/40
מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה
המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.
AAA
אלקליין
סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.
לסוללות AAA Power אלקליין של פיליפס יש 118% יותר כוח מאשר התקן בתעשייה
פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA, AAA, C, D, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.