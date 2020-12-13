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הופסק

Power Alkalineסוללה

LR03P2B/40

מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

המוצרים האלקטרוניים היום, לדוגמה, צעצועים אלקטרוניים, ומכשירי שמע ניידים, צורכים יותר חשמל מבעבר. סוללות Power Alkaline Philips מאפשרות להם לפעול זמן רב יותר.

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מתאים לכל המוצרים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה

  • AAA

  • אלקליין

סוללות אלקליין של פיליפס מכילות 0% קדמיום, כספית ועופרת

סוללות אלה של פיליפס הן נטולות מתכות מזיקות כגון קדמיום, כספית ועופרת.

118% יותר כוח מתקן התעשייה

לסוללות AAA Power אלקליין של פיליפס יש 118% יותר כוח מאשר התקן בתעשייה

טווח מלא פירושו סוללה לכל מטרה

פיליפס מציעה מגוון מלא הכולל את רוב הסוללות השמישות ביותר (AA,‏ AAA‏, C‏, D‏, 9V) בסוגי אריזות שונים במטרה לענות על הצרכים שלכם.

מפרט טכני

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