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הופסק

Rechargeablesסוללה

R03B2RTU70/40

נהנים מהמכשיר ליותר זמן

אידאליות לכל המכשירים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה. אפשר לטעון את סוללות AAA הנטענות בעלות הקיבולת הגבוהה עד 1,000 פעם.

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נהנים מהמכשיר ליותר זמן

  • AAA,‏ 700 mAh

  • ניקל מטל הידריד

טכנולוגיה NiMH מבטיחה טעינה חוזרת פעמים רבות

טכנולוגיית ניקל מטל הידריד מאפשרת לטעון פעמים רבות ולכן אין כמעט צורך להחליף את הסוללות הנטענות.

תיהנה מקיבולת מלאה שוב ושוב

את סוללות ניקל מטל הידריד אפשר לטעון טעינה מליאה עד 1,000 פעם בלי לרוקן לקראת הטעינה. זה משפר ומקל את השימוש בסוללות נטענות.

חוסכות כסף, כי ניתן לטעון אותן מחדש אלף פעם

חוסכות כסף, כי הן מחזיקות מעמד כמו אלף סוללות.

מפרט טכני

מדריכים ותיעוד

עלון מסחרי מקומי - English (US)

  • PDF קובץ, 273.3 kB
  • 17 November 2023

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