SCF358/10
חימום חכם וקל
הכינו מנות האכלה מחוממות תוך 3 דקות בלבד* עם מחמם בקבוקים שמנהל את הטמפרטורה עבורכם. חיישן בקרת הטמפרטורה החכמה מכוונן אוטומטית את דפוס החימום כך שהמחמם עושה את עבודתו במהירות ובאופן אחיד.
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
הגדירו את נפח החלב, לחצו על 'הפעלה' ותנו לבקרת הטמפרטורה החכמה לדאוג לכל השאר. היא מזהה את טמפרטורת החלב ההתחלתית, מחממת אותו במהירות לטמפרטורה האידאלית ושומרת על הטמפרטורה הזו במשך עד 60 דקות.
חממי חלב באותו אופן שאחיות עושות זאת בבתי חולים על ידי חימום אמבט מים. בהשוואה לשיטות אחרות, שיטה זו משמרת את החלבונים בחלב הנחוצים לבניית המערכת החיסונית של תינוק. הטכנולוגיה העדינה והמהירה שלנו עוזרת לקדם את ההתפתחות הבריאה של התינוק בכל האכלה.
מחמם הבקבוקים שלנו שומר על חום החלב במשך עד 60 דקות, למקרה שתצטרכו יותר גמישות בנוגע לזמן הארוחה. לאחר מכן הוא נכבה אוטומטית, כך שתוכלו להיות רגועים.
אוהבים לשמור מנות האכלה נוספות במקפיא? מחמם הבקבוקים מפשיר במהירות גם חלב ומזון תינוקות.
וכשתינוקכם מוכן לעבור למוצקים, מחמם הבקבוקים יכול גם להפשיר ולחמם מכלי מזון לתינוקות.
מעוצב עם חלק אחד בלבד, כך שהניקוי קל ואפשר ליהנות מיותר זמן עם הקטנטן.
מתוכנן להתאים לבקבוקי Philips Avent האהובים על התינוק שלכם ולרוב מותגי בקבוקי התינוקות וצנצנות מזון התינוקות המובילים.
פטמת התגובה הטבעית עובדת עם קצב ההאכלה הטבעי של התינוק שלכם**: יש לפטמה פתח ייחודי שמשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. פתח האוורור AirFree עוצב כדי לספק הגנה נוספת מפני כאבי בטן, גזים ופליטות בכך שהוא מונע מאוויר להיכנס לבטן של התינוק בזמן האכלה במצב זקוף.
