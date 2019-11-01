תנאי חיפוש

    Philips Avent Premium מארז מתנה של מחמם בקבוקים

    SCF358/10

    1 award

    חימום חכם וקל

    הכינו מנות האכלה מחוממות תוך 3 דקות בלבד* עם מחמם בקבוקים שמנהל את הטמפרטורה עבורכם. חיישן בקרת הטמפרטורה החכמה מכוונן אוטומטית את דפוס החימום כך שהמחמם עושה את עבודתו במהירות ובאופן אחיד.

    Philips Avent Premium מארז מתנה של מחמם בקבוקים

    חימום חכם וקל

    לא צריך לנחש יותר בהכנת מזון

    • חימום אחיד ושווה, ללא נקודות חמות
    • מצב חימום והפשרה מהירים
    • מתאים לחלב ולאוכל לתינוקות
    בקרת טמפרטורה חכמה בוחרת את מצב החימום האידאלי

    בקרת טמפרטורה חכמה בוחרת את מצב החימום האידאלי

    הגדירו את נפח החלב, לחצו על 'הפעלה' ותנו לבקרת הטמפרטורה החכמה לדאוג לכל השאר. היא מזהה את טמפרטורת החלב ההתחלתית, מחממת אותו במהירות לטמפרטורה האידאלית ושומרת על הטמפרטורה הזו במשך עד 60 דקות.

    השתמשי בחימום אמבט מים בתקן של בית חולים

    השתמשי בחימום אמבט מים בתקן של בית חולים

    חממי חלב באותו אופן שאחיות עושות זאת בבתי חולים על ידי חימום אמבט מים. בהשוואה לשיטות אחרות, שיטה זו משמרת את החלבונים בחלב הנחוצים לבניית המערכת החיסונית של תינוק. הטכנולוגיה העדינה והמהירה שלנו עוזרת לקדם את ההתפתחות הבריאה של התינוק בכל האכלה.

    שומר על חום החלב במשך עד 60 דקות ונכבה אוטומטית

    שומר על חום החלב במשך עד 60 דקות ונכבה אוטומטית

    מחמם הבקבוקים שלנו שומר על חום החלב במשך עד 60 דקות, למקרה שתצטרכו יותר גמישות בנוגע לזמן הארוחה. לאחר מכן הוא נכבה אוטומטית, כך שתוכלו להיות רגועים.

    פונקציית הפשרה למכלי מזון תינוקות וחלב קפואים

    פונקציית הפשרה למכלי מזון תינוקות וחלב קפואים

    אוהבים לשמור מנות האכלה נוספות במקפיא? מחמם הבקבוקים מפשיר במהירות גם חלב ומזון תינוקות.

    מחמם חלב ומכלי מזון לתינוקות

    מחמם חלב ומכלי מזון לתינוקות

    וכשתינוקכם מוכן לעבור למוצקים, מחמם הבקבוקים יכול גם להפשיר ולחמם מכלי מזון לתינוקות.

    קל לניקוי

    קל לניקוי

    מעוצב עם חלק אחד בלבד, כך שהניקוי קל ואפשר ליהנות מיותר זמן עם הקטנטן.

    מתאים לרוב מותגי הבקבוקים וצנצנות מזון התינוקות המובילים

    מתאים לרוב מותגי הבקבוקים וצנצנות מזון התינוקות המובילים

    מתוכנן להתאים לבקבוקי Philips Avent האהובים על התינוק שלכם ולרוב מותגי בקבוקי התינוקות וצנצנות מזון התינוקות המובילים.

    בקבוק התגובה הטבעית עם פתח אוורור AirFree

    בקבוק התגובה הטבעית עם פתח אוורור AirFree

    פטמת התגובה הטבעית עובדת עם קצב ההאכלה הטבעי של התינוק שלכם**: יש לפטמה פתח ייחודי שמשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. פתח האוורור AirFree עוצב כדי לספק הגנה נוספת מפני כאבי בטן, גזים ופליטות בכך שהוא מונע מאוויר להיכנס לבטן של התינוק בזמן האכלה במצב זקוף.

    מפרט טכני

    • החומר במוצר

      מחמם בקבוק
      • PP
      • ABS
      בקבוק תינוק
      PP
      פטמה
      סיליקון

    • מפרט טכני

      מתח
      220-‏240 וולט ~ 50‏-60 הרץ
      צריכת חשמל (מצב המתנה)
      <0.3 ואט (תקופת ההגעה האוטומטית למצב המתנה: <דקה אחת)
      צריכת חשמל
      400  W

    • משקל ומידות

      מידות המוצר (רוחב x גובה x עומק)
      ‎ 133 x 160 x 148  מ"מ
      מידות האריזה הקמעונאית (רוחב x גובה x עומק)
      ‎ 240 x 185 x 148  מ"מ

    • ארץ מוצא

      מחמם בקבוק
      מיוצר בסין
      בקבוק תינוק
      תוצרת אינדונזיה

    • מה כלול

      בקבוק לתינוק בנפח 260 מ"ל
      1 יח'
      שסתום AirFree
      1 יח'
      פטמה בינונית
      יחידה אחת

    • שלבי התפתחות

      בקבוק תינוק
      3 – 6 חודשים

    • מפרט אריזה

      אריזה מבוססת-נייר*
      כן

    Awards

    • ל-150 מ"ל / 5 אונקיות של חלב בטמפרטורה של 22 צלזיוס / 72 פרנהייט בבקבוק של Philips Natural בנפח 260 מ"ל / 9 אונקיות
    • * פטמת התגובה הטבעית משחררת חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. תינוקות יכולים לשתות, לבלוע ולנשום בקצב הטבעי שלהם, כמו בעת יניקה משד האם
