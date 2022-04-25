חיבור לוחות דינמי

צרו תמהיל והתאמה בין כל אחד מגדלי לוחות ה-LED מסדרה L-Line 7000 של פיליפס כדי ליצור צג יחיד בכל צורה וגודל. פיני יישור גמישים דינמיים מבטיחים התאמה מושלמת בכל מצב - ומובילים למשטח צג חלק ללא חיבורים. לשיפור הנוחיות והיעילות, כל לוח LED כולל פתחים בכל צד המאפשרים לבצע חיבור קווי רב-תכליתי בין לוחות ה-LED לכל חיבור קלט חיצוני. הפתחים בחלק העליון והתחתון של לוח ה-LED ניתנים לשליפה החוצה במקרה שהגישה אפשרית כל מהחלק העליון או התחתון של הלוח.