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    Signage Solutions תצוגת Q-Line

    50BDL3550Q/00

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    להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית Ultra HD מסדרת Q-Line של פיליפס. ניתן להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות.

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    Signage Solutions תצוגת Q-Line

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    See all סדרה Q-Line

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    צג 18/7 בהתקנה קלה.

    • 50"
    • תאורה אחורית ישירה מסוג LED
    • Ultra HD
    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control

    הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). ‏CMND & Control מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    FailOver מבטיח שהתוכן מוצג תמיד

    מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מסך ריק. FailOver מאפשר לצג המקצועי של פיליפס שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    CMND & Create. פתח ושלח את התוכן שלך

    שלוט בתוכן שלך בעזרת CMND & Create. ממשק גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

    נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן USB

    תזמן בקלות תוכן להצגה מ-USB. הצג המקצועי של פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

    מעבד SoC של Android. אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט

    שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי Android ממוטבים לאפליקציות Android מקוריות, וניתן להתקין גם אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת Android 8 חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

    להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

    אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס Chromium, ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן לאורך או לרוחב, עם רזולוציית fullHD. פשוט לחבר את הצג לאינטרנט באמצעות WiFi או עם כבל RJ45, וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

    מפרט טכני

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      125.7  ס"מ
      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      49.5  אינץ'
      יחס רוחב-גובה
      16:9
      רזולוציית הפנל
      3840 x ‏2160
      מרווח בין פיקסלים
      0.2854 x ‏0.181 מ"מ
      רזולוציה אופטימלית
      3840 x ‏2160 ב-60 הרץ
      בהירות
      400  cd/m²
      צבעי התצוגה
      1.07 מיליארד
      יחס ניגודיות (טיפוסי)
      4000‏:1
      יחס ניגודיות דינמית
      500,000:1
      זמן תגובה (טיפוסי)
      8  ms
      זווית צפייה (אופקית)
      178  מעלות
      זווית צפייה (אנכית)
      178  מעלות
      שיפור תמונה
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • 3D MA deinterlacing
      • שיפור ניגודיות דינמי
      • Motion compens. deinterlacing
      • סריקה פרוגרסיבית
      טכנולוגיית הלוח
      VA
      מערכת הפעלה
      Android 8.0
      תמונה קלינית
      הגדרות שמורות מראש D-Image ‏(DICOM part 14 נתמך)

    • קישוריות

      יציאת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      כניסת וידאו
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (D-Sub אנלוגי) (x1)
      כניסת שמע
      שקע 3.5 מ"מ
      בקרה חיצונית
      • RJ45
      • שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה) RS232C
      • שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה) IR

    • נוחות

      הצבה
      • לרוחב (18/7)
      • לאורך (18/7)
      מטריצה מדורגת
      עד 15 x ‏15
      בקרת מקלדת
      • ניתן לנעילה
      • נסתר
      אות משלט רחוק
      ניתן לנעילה
      לולאת אותות
      • RS232
      • לולאת IR
      פונקציות לחיסכון בחשמל
      Smart Power
      ניתן לבקרה ברשת
      • RS232
      • RJ45
      הפעלה
      • השהיית הפעלה
      • סטטוס הפעלה
      • Boot on source
      חלון הפעלה
      הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

    • צליל

      רמקולים מובנים
      2 x 10 ואט (RMS)

    • חשמל

      רשת החשמל
      100‎ - 240V~, 50/60Hz
      תצרוכת (טיפוסית)
      115  W
      צריכה (מרבית)
      145
      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.5 ואט
      תכונות חיסכון בחשמל
      Smart Power
      תווית סיווג אנרגיה
      G

    • רזולוציית תצוגה נתמכת

      תבניות מחשב
      • 1920 x 1080, 60 הרץ
      • 1680 x 1050, 60 הרץ
      • 1600 x 1200, 60 הרץ
      • 1440 x 900, 60 הרץ
      • 1280 x 1024, 60 הרץ
      • 1280 x 800, 60 הרץ
      • 1280 x 720, 60 הרץ
      • 1152‎ x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 הרץ
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 הרץ
      • 720 x 400, 70 הרץ
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 הרץ
      • 1152‎ x 864, 75Hz
      • 832‎ x 624, 75Hz
      תבניות וידאו
      • 3840 x ‏2160, 60 הרץ
      • 3840 x 2160, 30 הרץ
      • 576p, 50 הרץ
      • 576i, 50 הרץ
      • 480p, 60 הרץ
      • 480i, 60 הרץ
      • 1080p, 50, 60 הרץ
      • 1080i, 50, 60 הרץ
      • 720p, 50,60 Hz

    • מידות

      רוחב המקלט
      1128.4  מ"מ
      משקל המוצר
      14.75  ק"ג
      גובה המקלט
      649.0  מ"מ
      עומק המקלט
      63.5  מ"מ
      רוחב המקלט (אינץ')
      44.43  אינץ'
      גובה המקלט (אינץ')
      25.55  אינץ'
      התקנה על קיר
      400 x ‏400 מ"מ, M6
      עומק המקלט (אינץ')
      2.50  אינץ'
      רוחב המסגרת
      14.9 מ"מ (Even bezel)
      משקל מוצר (קילו)
      32.52  ליברה

    • תנאי הפעלה

      גובה
      0 – 3,000 מ'
      טווח טמפרטורות (הפעלה)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (זמן ממוצע בין תקלות)
      30,000  hour(s)
      טווח טמפרטורות (אחסון)
      -20 ~ 60  °C
      טווח לחות (בהפעלה)[RH]
      ‎20 ~ 80% RH (ללא פיצוי)
      טווח לחות (באחסון)[RH]
      ‎5 ~ 95% RH (ללא פיצוי)

    • יישומי מולטימדיה

      הקרנת וידאו דרך USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      הצגת תמונה דרך USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      השמעת שמע דרך USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • נגן פנימי

      CPU
      • Dual Core Cortex A53 1.1G Hz
      • Dual Core Cortex A73 1.15G Hz
      GPU
      ARM Mali G51
      זיכרון
      • 2 DDR3 גיגה-בייט
      • 8 גיגה בייט

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • כבל מתח AC
      • כבל RS232
      • שלט רחוק
      • סוללה לשלט רחוק
      • מדריך התחלה מהירה
      אביזרים כלולים
      • כבל חיישן IR ‏(1.8 מ') (x1)
      • כבל חיבור משורשר (daisy-chain) ‏RS232
      • הלוגו של פיליפס
      • כיסוי ובורג USB ‏(x2)
      מעמד
      BM05922(אופציונאלי)

    • שונות

      שפות מוצגות על המסך
      • ספרדית
      • צרפתית
      • German
      • Italian
      • פולנית
      • רוסית
      • ספרדית
      • טורקית
      • סינית מפושטת
      • סינית מסורתית
      • ערבית
      • יפנית
      אחריות
      3 שנות אחריות
      אישורים תקינתיים
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • J-Moss

    What's in the box?

    Other items in the box

    • כבל מתח AC
    • כבל RS232
    • שלט רחוק
    • סוללה לשלט רחוק
    • מדריך התחלה מהירה
    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

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