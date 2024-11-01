BDL4990VL/00
למרבה הצער, מוצר זה אינו זמין עוד
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.
מערכת קלה וחופשית לניהול תוכן הפועלת אך ורק עם צגי Philips Sigage Solutions לניהול תוכן הסימנים הדיגטליים (digital signage) שלך. בעזרת SmartCMS תוכל ליצור ולתזמן תוכן משלך במשך 24 ביום. כל שעליך לעשות הוא ליצור את הרשת שלך, לעצב את התוכן, לתזמן את רשימת ההשמעה ולהתחיל לנגן!
התחבר אל התוכן שלך ושלוט בו מהענן באמצעות דפדפן HTML5 מובנה. עצב את תוכן הסימנים שלך ברשת וחבר אותו לתצוגה או לרשת המלאה שלך. כל שעליך לעשות הוא לחבר כבל אינטרנט מסוג RJ45 לצורך החיבור אל הרשת, לחבר תא הצג אל כתובת ה-URL הייעודית, ותוכל לנגן את התוכן מבוסס הענן שלך.
שמירה על התוכן שלך והפעלתו חיוניות ליישומים מסחריים תובעניים. למרות שלא סביר שתצטרך להתמודד עם פגיעה קטלנית בתוכן, FailOver תספק הגנה על התוכן בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, המציגה תוכן מגובה על מסך במקרה של כשל בנגן המדיה. FailOver מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מתגלה כשל בכניסה העיקרית. פשוט, בחר חיבור לכניסה העיקרית וחיבור FailOver ואתה מוכן לקבלת הגנה מיידית.
הפוך את הצג שלך לפתרון שילוט דיגיטלי "הכול באחד" וצור רשת צגים מחוברת, חכמה ובטוחה. Open Pluggable Specification (OPS) הוא חריץ לפי תקן תעשייתי שבו תוכל להוסיף נגן מדיה תואם לתקן OPS. פתרון אלחוטי זה מעניק לך את היכולת להתקין, לנצל או לתחזק את החומרה בכל פעם שתצטרך.
הפוך את ה-USB שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, תמונות) ב-USB והכנס את ה-USB לצג. צור את רשימת ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.
Because business never sleeps, our signage displays are designed for 24/7 use. Taking advantage of superior components to ensure a higher level of quality, you can count on this range of models for complete around-the-clock reliability.
The Advanced Colour Calibration kit controls the luminance of the backlight, standardizes the gamma curve and calibrates the greyscale of your display network. Whether you have an impressive video wall, a catchy mosaic layout, a menu board installation or a control room each display can be adjusted to the same colour values. With this optional kit you ensure consistent colour performance over all displays in your network.
Enjoy a clearer image in areas with greater ambient brightness thanks to the 700 nit panel. Your audience can enjoy better image quality in locations that are away from direct sunlight yet still brighter than average, optimizing the viewing experience.
Philips IPS displays uses an advanced technology which gives you extra wide viewing angles of 178/178 degree, making it possible to view the display from almost any angle - even in portrait mode. IPS displays gives you remarkably crisp images with vivid colors, especially suitable for professional video wall and menuboard applications which demand color accuracy and consistent brightness at all times.
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