Other items in the box
- ידית Sonicare מסדרה 3100
- ראש מברשת ProResults (C1)
- מטען USB
- נרתיק לנסיעות
HX3673/13
להתראות, מברשת ידנית. שלום, טכנולוגיית Sonic.
טכנולוגיית Sonic המשולבת עם פעולת המברשת שלנו מסירה בעדינות פלאק יותר טוב עד פי 3* בהשוואה למברשת שיניים ידנית.See all benefits
תנודות הסיבים העוצמתיות מניעות בועות קטנטנות עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים, ויוצרות חוויה מרעננת. תוך 2 דקות יתקבל אפקט צחצוח השווה לחודשיים של צחצוח במברשת ידנית.** 31,000 תנועות מברשת לדקה מנקות בעדינות את השיניים, מפסיקות את הפלאק ומנתקות אותו לניקוי יום יומי נפלא.
מברשת השיניים החשמלית Sonicare עם טכנולוגיית Sonicare מתקדמת הוכחה מבחינה קלינית כמסירה פלאק בצורה טובה יותר עד פי 3* ממברשת שיניים ידנית. היא מסירה את הפלאק מהשיניים ולאורך קו החניכיים תוך הגנה על החניכיים.
חיישן לחץ מובנה מזהה אוטומטית את עוצמת הלחץ שאתה משתמש בה, מזהיר אותך ומפחית את רעידות המברשת אוטומטית כדי לעזור בהגנה על החניכיים. מברשת השיניים תשמיע צליל פעימה בתור תזכורת להפחית את עוצמת הלחץ. 7 מתוך 10 אנשים מצאו שהתכונה הזו עזרה להם לצחצח באופן טוב יותר.
2 דקות של SmarTimer ו-30 שניות של QuadPacer יעזרו לצחצח לפי הזמן המומלץ בכל אזורי הפה, כדי להבטיח ניקיון מושלם.
כל ראשי המברשת מתבלים עם הזמן, כך שכדאי לשים לב לשלך כדי לוודא שהניקוי שהם מספקים לך הוא עדיין מעולה. טכנולוגיית BrushSync עוקבת אחר כמות הזמן שבו השתמשת בראש המברשת שלך וכמה חזק צחצחת. התזכורת להחלפה של BrushSync בידית שלך וצפצוף קצר נותנים לך התראה כאשר הגיע הזמן להחליף את ראש המברשת.
התוכנית 'הפעלה קלה' מאפשרת להגדיל באופן הדרגתי ועדין את עוצמת הצחצוח ב-14 הפעמים הראשונות של השימוש במברשת השיניים החדשה.
חיי הסוללה נמשכים עד 14 יום, כך שתוכל להמשיך לתקופות ארוכות ללא טעינה.
נרתיק הנסיעות היוקרתי שלנו מאפשר לאחסן את מברשת השיניים באופן היגייני, ובסיס טעינת ה-USB הקומפקטי שלנו שומר על רמת הסוללה כשאתם דרכים. טעינה מלאה אחת מספיקה לשבועיים של שימוש קבוע, אך המטען מתאים במיוחד לטיולים ארוכים יותר.
חשמל
מפרט טכני
עיצוב וגימור
שירות
קל לשימוש
הפריטים הכלולים
ביצועי ניקוי
מצבים
טכנולוגיית חיישנים חכמה
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.