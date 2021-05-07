    Philips Sonicare 3100 series מברשת שיניים חשמלית Sonic

    HX3673/13

    להתראות, מברשת ידנית. שלום, טכנולוגיית Sonic.

    טכנולוגיית Sonic המשולבת עם פעולת המברשת שלנו מסירה בעדינות פלאק יותר טוב עד פי 3* בהשוואה למברשת שיניים ידנית.

    Philips Sonicare 3100 series מברשת שיניים חשמלית Sonic

    Similar products

    See all סדרה 3000

    הסרה טובה יותר של פלאק עד פי 3*

    • טכנולוגיית Sonic
    • חיישן לחץ
    • QuadPacer ו-SmarTimer
    • עיצוב ארגונומי דק
    הטכנולוגיה הייחודית שלנו מביאה ביצועים חזקים אך הניקיון עדין

    תנודות הסיבים העוצמתיות מניעות בועות קטנטנות עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים, ויוצרות חוויה מרעננת. תוך 2 דקות יתקבל אפקט צחצוח השווה לחודשיים של צחצוח במברשת ידנית.** 31,000 תנועות מברשת לדקה מנקות בעדינות את השיניים, מפסיקות את הפלאק ומנתקות אותו לניקוי יום יומי נפלא.

    הסרת פלאק טובה יותר עד פי 3 מאשר מברשת שיניים ידנית*

    מברשת השיניים החשמלית Sonicare עם טכנולוגיית Sonicare מתקדמת הוכחה מבחינה קלינית כמסירה פלאק בצורה טובה יותר עד פי 3* ממברשת שיניים ידנית. היא מסירה את הפלאק מהשיניים ולאורך קו החניכיים תוך הגנה על החניכיים.

    חיישן לחץ מובנה המגן על השיניים והחניכיים

    חיישן לחץ מובנה מזהה אוטומטית את עוצמת הלחץ שאתה משתמש בה, מזהיר אותך ומפחית את רעידות המברשת אוטומטית כדי לעזור בהגנה על החניכיים. מברשת השיניים תשמיע צליל פעימה בתור תזכורת להפחית את עוצמת הלחץ. 7 מתוך 10 אנשים מצאו שהתכונה הזו עזרה להם לצחצח באופן טוב יותר.

    הפוך את הצחצוח לטוב יותר באמצעות SmarTimer ו-QuadPacer

    2 דקות של SmarTimer ו-30 שניות של QuadPacer יעזרו לצחצח לפי הזמן המומלץ בכל אזורי הפה, כדי להבטיח ניקיון מושלם.

    אפשר תמיד לדעת מתי להחליף את ראש המברשת שלך

    כל ראשי המברשת מתבלים עם הזמן, כך שכדאי לשים לב לשלך כדי לוודא שהניקוי שהם מספקים לך הוא עדיין מעולה. טכנולוגיית BrushSync עוקבת אחר כמות הזמן שבו השתמשת בראש המברשת שלך וכמה חזק צחצחת. התזכורת להחלפה של BrushSync בידית שלך וצפצוף קצר נותנים לך התראה כאשר הגיע הזמן להחליף את ראש המברשת.

    הפעלה קלה כדי להקל על המעבר

    התוכנית 'הפעלה קלה' מאפשרת להגדיל באופן הדרגתי ועדין את עוצמת הצחצוח ב-14 הפעמים הראשונות של השימוש במברשת השיניים החדשה.

    חיי סוללה שמחזיקים לאורך זמן של 14 יום

    חיי הסוללה נמשכים עד 14 יום, כך שתוכל להמשיך לתקופות ארוכות ללא טעינה.

    נסיעות קלות יותר

    נרתיק הנסיעות היוקרתי שלנו מאפשר לאחסן את מברשת השיניים באופן היגייני, ובסיס טעינת ה-USB הקומפקטי שלנו שומר על רמת הסוללה כשאתם דרכים. טעינה מלאה אחת מספיקה לשבועיים של שימוש קבוע, אך המטען מתאים במיוחד לטיולים ארוכים יותר.

    מפרט טכני

    • חשמל

      מתח
      DC5V

    • מפרט טכני

      סוללה
      נטענת
      משך הפעלה (ממלא עד לריק)
      14 יום*****
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      לבן

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • קל לשימוש

      מערכת ראש המברשת
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      מחוון סוללה
      נורית מציגה את מצב הסוללה
      BrushSync תזכורת להחלפה
      • תזכורת החלפה
      • אפשר לדעת תמיד מתי
      • להחליף את ראש המברשת
      • סמל תזכורת מואר
      • כדי תמיד להבטיח את התוצאות הטובות ביותר

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 סדרת 3100
      נרתיק לנסיעות
      1
      ראש המברשת
      1 C1 ProResults סטנדרטי
      מטען
      1 מטען USB (מתאם קיר אינו כלול)

    • ביצועי ניקוי

      ביצועים
      מסירה עד פי 3 יותר פלאק*
      טיימר
      Quadpacer ו-SmarTimer
      מהירות
      עד 31,000 תנועת מברשת לדקה
      משוב על לחץ
      אחיזה רוטטת כדי להתריע למשתמש

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד

    • טכנולוגיית חיישנים חכמה

      BrushSync תזכורת להחלפה
      • אפשר לדעת תמיד מתי
      • להחליף את ראש המברשת
      חיישן לחץ
      מתריעה כאשר ההברשה חזקה מדי

    • ידית Sonicare מסדרה 3100
    • ראש מברשת ProResults (C1)
    • מטען USB
    • נרתיק לנסיעות
    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • לעומת מברשת שיניים ידנית לשיניים וחניכיים בריאים יותר
    • התוצאות האינדיבידואליות עשויות להשתנות
    • * נתונים מתועדים
    • **** מבוסס על שתי תקופות של צחצוח במשך שתי דקות ביום במצב רגיל
