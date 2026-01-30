HX6065/87
ראש המברשת להלבנה מבריקה
השיגו חיוך קורן יותר עם ראש המברשת להחלפה להלבנת השיניים שנבדק קלינית של Philips Sonicare. תוכלו לשים לב לתוצאות לאחר שבוע אחד בלבד ולחוות ניקוי יומיומי יוצא דופן.See all benefits
שיניים לבנות נמצאות בהישג יד עם משטח הסרת הכתמים המרכזי של ראש המברשת הזה. הסיבים בצורת היהלום מתוכננים להגדלת המגע עם פני השטח וניקוי כתמים יעיל יותר. התוצאות מדברות בעד עצמן עם שיניים לבנות יותר בשיעור של עד 100% בשבוע אחד בלבד.*
ראש המברשת המלבין שלנו עושה שימוש בסיבים צפופים כדי להסיר עד פי 7 יותר פלאק מאשר מברשת שיניים ידנית, ומעניק ניקוי מרענן לכל חלל הפה.
בואו לחוות את הניקוי שבו בחרו מיליוני אנשים. מברשות השיניים של Philips Sonicare מנקות בעדינות אך ביעילות ומטפלות בשיניים ובחניכיים עם עד 62,000 תנועות סיבים. פעולת הנוזל של Sonicare תומכת ביכולת הניקוי של הסיבים באמצעות הנעת נוזלים עמוק בין השיניים ולאורך קו החניכיים.
כל ראשי המברשת של Philips Sonicare מתוכננים בקפידה ונבדקים קלינית. כך תוכלו להיות בטוחים שהם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות וביצועים.
הידעתם שראשי מברשת הופכים לפחות יעילים לאחר שלושה חודשים? אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ממליצים להחליף את ראש המברשת בקביעות, לכן מברשות השיניים של Philips Sonicare כוללות טכנולוגיית BrushSync. היא עוקבת אחר תדירות וחוזק הצחצוח, ומזכירה לכם להחליף את ראש המברשת כשמגיע הזמן לאחד חדש.
ראש מברשת זה תואם לכל מברשות השיניים החשמליות של Philips Sonicare.*** פשוט מחברים או מנתקים אותו בלחיצה לניקוי והחלפה בקלות.
אנו פועלים לצמצום השימוש שלנו בפלסטיק מבוסס דלק מאובנים במוצרים שלנו. לכן 70% מהפלסטיק בראש המברשת הזה מבוסס על משאבים ביולוגיים.**
כל ראשי המברשת שלנו מגיעים באריזה המבוססת על נייר שניתן למחזר בכל מקום בו יש מתקנים זמינים.
עיצוב וגימור
תאימות
הפריטים הכלולים
איכות וביצועים
