    Philips Sonicare For Kids מברשת שיניים חשמלית Sonic

    HX6352/11

    כוח על-קולי אינטראקטיבי. יותר כיף, צחצוח טוב יותר

    שמרו על העניין של הילדים בזמן שהם לומדים לצחצח. מברשת השיניים לילדים עם יכולת ה-Bluetooth מדגם Sonicare של Philips מתחברת לאפליקציה כיפית שעוזרת לילדים לצחצח טוב יותר ולזמן ארוך יותר. הילדים נהנים בזמן שהם לומדים טכניקות שיסייעו להם לכל החיים.

    Philips Sonicare For Kids מברשת שיניים חשמלית Sonic

    כוח על-קולי אינטראקטיבי. יותר כיף, צחצוח טוב יותר

    התחלה מרגשת להרגלים בריאים לכל החיים

    • Bluetooth® מובנה
    • אפליקציית אימון
    • 2 ראשי מברשת
    • 2 מצבים
    98% מציינים שקל יותר לגרום לילדים לצחצח טוב יותר ולמשך זמן ארוך יותר*

    עם מברשת ואפליקציית Philips Sonicare לילדים, ילדים יכולים לגלות כיצד לצחצח בצורה נכונה בעצמם. האפליקציה מסתנכרנת עם מברשת השיניים העל-קולית של הילדים באמצעות Bluetooth כדי להראות טכניקות לצחצוח נכון ולעקוב אחר הביצועים. ילדים יכולים לראות את טיב הצחצוח שלהם ולהרוויח פרסים מרגשים עבור צחצוח נכון. חינוכי ויעיל, 98% מההורים שהשתתפו בסקר מציינים שקל יותר לגרום לילדיהם לצחצח יותר טוב ולמשך זמן ארוך יותר. זו הדרך המהנה לעזור לילדים לפתח הרגלים בריאים לטיפול בחלל הפה שישרתו אותם במשך חיים שלמים.

    עקבו אחר זמן הצחצוח אפילו ללא שימוש באפליקציה

    אפליקציה אינטראקטיבית שגורמת לילדים להתרגש מצחצוח

    טכנולוגיית Philips Sonicare אינטראקטיבית ומהנה

    פרסים מרגשים עבור צחצוחים מוצלחים

    מברשת ואפליקציית Philips Sonicare לילדים מעלות את ההנחה מהצחצוח לרמה חדשה. הדמות המרכזית של האפליקציה היא ספרקלי המקסים, שממש אוהב כשהשיניים שלו נקיות. הילדים מטפלים בספרקלי בעוד שמאמן הצחצוח של האפליקציה מאתגר אותם לצחצח יותר טוב ולמשך זמן ארוך יותר. בכל פעם שהילדים מצחצחים היטב, ספרקלי נעשה שמח יותר וכל צחצוח מוצלח מזכה בפרס. הילדים יכולים להשיג אביזרים כדי להתאים אישית את ספרקלי, או שהם יכולים לזכות באוכל עבור ספרקלי, שאוהב לאכול בריא. ההורים אפילו יכולים לבחור בעצמם פרסים שיופיעו באפליקציה.

    מפרט טכני

    • חשמל

      מתח
      ‎110-220 V

    • מפרט טכני

      סוללה
      נטענת
      צריכת אנרגיה
      מצב המתנה ללא תצוגה <0.5 ואט
      סוג סוללה
      ליתיום-יון

    • עיצוב וגימור

      צבע
      ירוק

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • תאימות

      תאימות ל-Android
      • טלפונים של Android
      • טאבלטים המאפשרים Bluetooth 4.0
      תאימות ל-iOS
      • iPhone 4S או חדש יותר
      • iPad דור שלישי או חדש יותר
      • עם מערכת הפעלה iOS7

    • קל לשימוש

      מערכת ראש המברשת
      ראשי מברשת בלחיצה קלה
      מחוון סוללה
      נורית מציגה את מצב הסוללה
      ידית
      • ידית מגומי לשימוש קל
      • עיצוב ארגונומי דק

    • הפריטים הכלולים

      ידית
      1 ידית אחיזה של Sonicare For Kids תומכת Bluetooth
      ראשי מברשת
      • 1 Sonicare for Kids סטנדרטי
      • 1 Sonicare for Kids קומפקטי
      מדבקות
      • 8 מדבקות להתאמה אישית
      • 2 מדבקות בונוס
      מטען
      1

    • ביצועי ניקוי

      ביצועים
      75% יעילה יותר*
      יתרונות בריאותיים
      להרגלים בריאים של חלל הפה
      טיימר
      KidTimer ו-Quadpacer
      מהירות
      עד 62,000 תנועת מברשת לדקה

    • מצבים

      מצבי חשמל
      2

    • תמיכה בתוכנה

      עדכוני תוכנה
      חברת פיליפס מציעה עדכוני תוכנה רלוונטיים לתקופה של שנתיים מתאריך הרכישה.

    What's in the box?

    Other items in the box

    • ידית של Sonicare‏ לילדים
    • ראש מברשת של Sonicare‏ לילדים
    • מטען סטנדרטי
    • מדבקות של ספרקלי

    אביזרים כלולים

    • מההורים שהשתתפו בסקר בהשוואה לשימוש במברשת שיניים בלבד
    • * בהשוואה למברשת שיניים ידנית
    • ** מבוסס על שתי תקופות של הברשות במשך שתי דקות ביום
    • *** סקר של אנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים בארה"ב עם ילדים בגילי 4-10
