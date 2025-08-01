Other items in the box
- ידית של Sonicare לילדים
- ראש מברשת של Sonicare לילדים
- מטען סטנדרטי
- מדבקות של ספרקלי
HX6352/11
כוח על-קולי אינטראקטיבי. יותר כיף, צחצוח טוב יותר
שמרו על העניין של הילדים בזמן שהם לומדים לצחצח. מברשת השיניים לילדים עם יכולת ה-Bluetooth מדגם Sonicare של Philips מתחברת לאפליקציה כיפית שעוזרת לילדים לצחצח טוב יותר ולזמן ארוך יותר. הילדים נהנים בזמן שהם לומדים טכניקות שיסייעו להם לכל החיים.See all benefits
עם מברשת ואפליקציית Philips Sonicare לילדים, ילדים יכולים לגלות כיצד לצחצח בצורה נכונה בעצמם. האפליקציה מסתנכרנת עם מברשת השיניים העל-קולית של הילדים באמצעות Bluetooth כדי להראות טכניקות לצחצוח נכון ולעקוב אחר הביצועים. ילדים יכולים לראות את טיב הצחצוח שלהם ולהרוויח פרסים מרגשים עבור צחצוח נכון. חינוכי ויעיל, 98% מההורים שהשתתפו בסקר מציינים שקל יותר לגרום לילדיהם לצחצח יותר טוב ולמשך זמן ארוך יותר. זו הדרך המהנה לעזור לילדים לפתח הרגלים בריאים לטיפול בחלל הפה שישרתו אותם במשך חיים שלמים.
עקבו אחר זמן הצחצוח אפילו ללא שימוש באפליקציה
טכנולוגיית Philips Sonicare אינטראקטיבית ומהנה
מברשת ואפליקציית Philips Sonicare לילדים מעלות את ההנחה מהצחצוח לרמה חדשה. הדמות המרכזית של האפליקציה היא ספרקלי המקסים, שממש אוהב כשהשיניים שלו נקיות. הילדים מטפלים בספרקלי בעוד שמאמן הצחצוח של האפליקציה מאתגר אותם לצחצח יותר טוב ולמשך זמן ארוך יותר. בכל פעם שהילדים מצחצחים היטב, ספרקלי נעשה שמח יותר וכל צחצוח מוצלח מזכה בפרס. הילדים יכולים להשיג אביזרים כדי להתאים אישית את ספרקלי, או שהם יכולים לזכות באוכל עבור ספרקלי, שאוהב לאכול בריא. ההורים אפילו יכולים לבחור בעצמם פרסים שיופיעו באפליקציה.
