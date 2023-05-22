הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***
פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.
עוצב בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות והורים
עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם הורים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות כדי לפתח את העיצוב הייחודי של מוצצים רכים במיוחד של Avent מבית פיליפס.
שומר על כדור הארץ עם 80% חומרים מבוססי צמחים*
בחירות בנות קיימא מאפשרות לך לתת את הטיפול הטוב ביותר, עם כמה שפחות השפעה על כדור הארץ. המגוון של Avent Ultra מבית פיליפס כולל מוצצים וכיסויי סטריליזטור העשויים מ-80% חומרים צמחיים.*
מוכר על ידי גורמים של צד שלישי
להתפתחות חלל הפה של תינוקך
מוצצי Philips Avent Ultra, דגמי Heart ו-Round Soothies, קיבלו הסמכה עצמאית על ידי הקרן לבריאות הפה (Oral Health Foundation). הפטמה הגמישה תוכננה במיוחד כדי לתמוך בתנועת לשון טבעית ונכונה, ולסייע להפחית לחץ על החך והשיניים בשלבי ההתפתחות.
עיצוב מודע וייצור אחראי
כעת ניתן לבחור בכל מוצץ Ultra בידיעה שהחומרים שלו, שהינם מבוססים ב-80% על חומרים טבעיים מהצומח², מחזיקים בהסמכת קיימות ופחמן בינלאומית. זוהי גושפנקא לכך שלחומרים המתחדשים שלנו אכן יש השפעתה פחותה על הסביבה.
מוצצי ultra soft של Philips Avent
טיפול פרימיום לעור רגיש
מוצצי ultra soft עדינים לעור רגיש. כעת הם עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח², מה שהופך אותם לידידותיים יותר גם לעולמך ולתינוקך.
