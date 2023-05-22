תנאי חיפוש

המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם¹

עדין במיוחד לעור רגיש, כעת מבוסס על צמחים² בשיעור של 80%

הטיפול הטוב ביותר לתינוקך ולעולם שלו

הפסקנו להשתמש בפלסטיק מבוסס-מאובנים במוצרי ultra, ועכשיו המוצצים שלנו וקופסאות החיטוי עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח². למען בטיחות והיגיינה אופטימליות, פטמות המוצץ תמיד עשויות מסיליקון בדרגת מזון.

מעוצב להפחתת גירוי בעור³

9 מתוך 10 הורים סיפרו לנו שלתינוק שלהם אין שום גירוי בעור לאחר התחלת השינוי במוצצי ultra soft של Philips Avent³. הקלה מרגיעה תמיד נמצאת בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק.

תמונה סטנדרטית של המוצר תמונה חלופית של המוצר תמונה חלופית של המוצר

חומרים ידידותיים יותר

80% חומרים טבעיים מהצומח²

הפסקנו להשתמש בפלסטיק מבוסס-מאובנים במוצרי ultra, ועכשיו המוצצים שלנו וקופסאות החיטוי עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח².

עם אישור FSC

אריזה מבוססת-נייר

המקור של 100% מאריזת מוצצי ultra הוא מיערות המנוהלים באופן אחראי. וניתן למחזר את האריזה בכל מקום שבו ישנם מתקני מחזור נייר.

קולקציות חדשות

עיצובים חמודים לכל משפחה

מוצצי ultra מגיעים במגוון רחב של צבעים ועיצובים עכשוויים. מעיצובים בוהקים ומלאי אופי ועד צבעים ניטרליים או צבעי פסטל, תמיד תוכלו למצוא עיצוב שיתאים לכם.

המוצצים שלנו זוכים כעת להכרה בזכות העיצוב האיכותי שלהם

גלו את כל הפרסים בהם זכינו עבור המוצצים שלנו

מגן רך וגמיש המפחית גירוי**

עור התינוק זקוק להגנה מיוחדת. טכנולוגיית מגן רך עוקבת אחר הקימורים הטבעיים של הפנים של תינוקך, כך שהם חווים פחות סימני עור ופחות גירוי**. המגן המעוגל שלנו ממזער לחץ על הלחיים, לרכות נוספת.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.

עוצב בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות והורים

עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם הורים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות כדי לפתח את העיצוב הייחודי של מוצצים רכים במיוחד של Avent מבית פיליפס.

שומר על כדור הארץ עם 80% חומרים מבוססי צמחים*

בחירות בנות קיימא מאפשרות לך לתת את הטיפול הטוב ביותר, עם כמה שפחות השפעה על כדור הארץ. המגוון של Avent Ultra מבית פיליפס כולל מוצצים וכיסויי סטריליזטור העשויים מ-80% חומרים צמחיים.*

מוכר על ידי גורמים של צד שלישי

אמא ותינוק קוראים ספר

להתפתחות חלל הפה של תינוקך

מוצצי Philips Avent Ultra, דגמי Heart ו-Round Soothies, קיבלו הסמכה עצמאית על ידי הקרן לבריאות הפה (Oral Health Foundation). הפטמה הגמישה תוכננה במיוחד כדי לתמוך בתנועת לשון טבעית ונכונה, ולסייע להפחית לחץ על החך והשיניים בשלבי ההתפתחות.

עיצוב מודע וייצור אחראי

כעת ניתן לבחור בכל מוצץ Ultra בידיעה שהחומרים שלו, שהינם מבוססים ב-80% על חומרים טבעיים מהצומח², מחזיקים בהסמכת קיימות ופחמן בינלאומית. זוהי גושפנקא לכך שלחומרים המתחדשים שלנו אכן יש השפעתה פחותה על הסביבה.

מוצצי ultra soft של Philips Avent

טיפול פרימיום לעור רגיש

מוצצי ultra soft עדינים לעור רגיש. כעת הם עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח², מה שהופך אותם לידידותיים יותר גם לעולמך ולתינוקך.

סריקות אולטרסאונד

אפליקציית ההיריון מספר 1 בעולם

הצטרפי לאפליקציית ההיריון מספר 1 בעולם

גלי את אפליקציית מעקב ההיריון המובילה בעולם כדי לקבל מידע חינמי על היריון בכל שבוע, עצות ממומחים, מאמרים יומיים, טיפים בריאותיים ומודלים תלת-ממדיים אינטראקטיביים.

להורדה בחינם

ידע ומיומנויות מרגיעים עבור הורים ומטפלים

בחירת המוצץ שלך

להשוואה

פרסים

פרס העיצוב הטוב

פרס העיצוב הטוב

מוצצי ultra שלנו זכו להכרה בפרסי Green GOOD DESIGN לשנת 2025⁴, אשר חוגגים דוגמאות חשובות לעיצוב בר-קיימא.

עוד עבורך ועבור התינוק שלך

הצהרות

¹ מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 8,139 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2024.
² חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
³ 87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש מוצץ Ultra Soft של Philips Avent (2023, ‏n=201).
פרס שניתן על ידי The Chicago Athenaeum: מוזיאון ארכיטקטורה ועיצוב.
* חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
** 87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש ב-Avent Ultra Soft של פיליפס (2023, ‏n=201).
**** מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).
**** לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
***** מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.
