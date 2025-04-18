תנאי חיפוש

    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    50PUS8100/12

    טלוויזיית Ambilight עם Google Assistant מובנה.

    הכירו את טלוויזיית Ambilight - תצוגה מרהיבה פוגשת בידור ללא מאמץ. עם Google TV באיכות 4K, אין צורך לגלול ללא סוף - פשוט מבקשים מ-Google Assistant למצוא את הסרט, התוכנית או שידור הספורט האהובים עליכם. ואז פשוט מתרווחים ונסחפים בתוכן

    צבע:

    LED טלוויזיית 4K Ambilight

    • טלוויזיה Ambilight‏ 126 ס"מ (50 אינץ')
    • 4K LED
    • +HDR10
    • Dolby Atmos ו-DTS:X
    יש טלוויזיה, ויש טלוויזיית Ambilight.

    עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. כל תוכני הבידור מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.

    רגעים בכל הצבעים. סצנות בחדות שלא הכרת.

    היכנסו פנימה. התעמקו בפירוט. זהו דיוק תמונתי באיכות 4K שחוצה את גבולות הדמיון. עם מסך באיכות Pixel Precise Ultra HD לקבלת חדות ופירוט מציאותי, הצג ממלא כל רגע בחוויות עוצרות נשימה.

    צבע וניגודיות כמו שלא הכרת עם טכנולוגיית HDR10+‎

    פירוט גבוה יותר. איכות תמונה משופרת בכל פריים. עם תשומת לב רבה יותר לצבע ולניגודיות, הרגעים האפלים והבהירים יותר הופכים לברורים.

    להקיף את עצמך בצלילים של Dolby Atmos ו-DTS:X

    עם Dolby Atmos, הצליל נשמע כמו שהבמאי התכוון, ויחד עם DTS:X יוצר חוויית שמע תלת-ממד, כמו להיות בתוך הסרט. הממד שנוסף לצליל סוחף אותך עמוק יותר לחווייה, בלי לצאת מהבית.

    הבידור האהוב עליך, עם קצת עזרה מ-Google.

    במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילך. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלך ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.

    תואם למגוון עוזרים/ות קוליים/ות ול-Apple AirPlay*

    מבחר עוזרות ועוזרים קוליים! בלחיצה על כפתור Google Assistant בשלט ניתן להשתמש בקול כדי למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, לשלוט במכשירים ביתיים חכמים תואמים, ועוד. או שאפשר לבקש מ-Alexa לשלוט בטלוויזיה באמצעות מכשירים תואמים ל-Alexa. הזרמת תוכן לטלוויזיה מתבצעת בקלות מ-iPhone, ‏iPad או Mac. צפו בסרטים מתוך אפליקציות. שתפו תמונות עם חברים מתוך החדר.*

    גדלים לבחירתכם

    חשבו בגדול או בקטן. בחרו טלוויזיה שמתאימה במדויק לצרכים שלכם. ממסך קטן בגודל 43 אינץ’ ועד לטלוויזיה בגודל 65 אינץ’, טלוויזיה מסדרת 8000 המדהימה היא הבחירה החכמה יותר.

    עם מעמד הקצה והמסגרת הדקה האלגנטית—זהו עיצוב אירופי במיטבו. הגדירו את Ambilight ל"מצב סלון" כדי לצבוע את החדר בצבע בזמן שהטלוויזיה ישנה. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר ונארז בקרטון שעומד בתקן FSC, והפקדנו אפילו על ההוראות בפנים, שנוצרו בקפידה מנייר ממוחזר.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • Ambilight Suite
      • מצב משחק
      • התאמת הצבעים על הקיר
      • מצב תאורת טרקלין
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      50  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      126  ס"מ
      תצוגה
      LED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840x2160p
      מנוע Picture
      Pixel Precise Ultra HD
      שיפור תמונה
      • עמעום מיקרו
      • רזולוציית אולטרה
      • Natural Motion
      • ברור וללא הפרעות
      • אישי
      • Home Cinema
      • ECO (חסכוני)
      • סרט
      • משחק
      • צג

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      640x480‏ - 60Hz,‏576p‏ -50Hz‏,720p‏ -50/60Hz‏,1920x1080p ‏-24/25/30/50/ 60Hz‏,2560x1440 - ‏60Hz,‏3840x2160p - ‏24/25/30/50/60Hz

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • +Disney
      • Apple TV
      • *Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • אפליקציית NFT*
      • Whalefit
      מערכת הפעלה
      Google TV™‎
      גודל זיכרון (הבזק)*
      16 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • RC עם מיקרופון.
      • המובנה/מובנית של Google Assistant
      • פועלת עם Alexa
      חוויית בית חכם
      • MATTER
      • Control4
      • עובדת עם Apple Home
      סרגל שליטה לגיימינג
      Gamebar 2.0
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.0
      הספק מוצא (RMS)
      20W
      תצורת רמקולים
      2 x רמקולים בעלי טווח מלא 10 ואט
      דחיסה/פרישה
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      הגברת הצליל
      • מצב בינה מלאכותית
      • מקורי
      • בידור
      • מוזיקה
      • מוזיקה מרחבית
      • Dialogue
      • אישי
      • כל סגנונות הצלילים
      • ניקוי תיבת שיח
      • התאמה אישית לצליל
      • מצב AVL
      • מצב לילה
      Sound Engine
      Basic Sound Engine
      רמקול ראשי
      טווח מלא Bass Reflex‏ (FR01A)

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      3
      תכונות HDMI
      • ערוץ אודיו חוזר
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      • הקרנה בנגיעה אחת (התעוררות אוטומטית)
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.0
      • עובדת עם Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI3
      תכונות HDMI 2.1
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      • eARC ב-HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      משחקים
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • תואמת +HDR10

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      2361288
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      53  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      72  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      LED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.5 W

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • סוללות AAA X 2
      • מדריך התחלה מהירה
      • עלון בטיחות והיבטים חוקיים
      • מעמד למשטח השולחן
      • שלט רחוק
      • כבל חשמל

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת מתכת שחורה
      עיצוב המעמד
      מקלות שחורים

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      810  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      200 x‏ 100 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      1111 x‏ 649 x‏ 88 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      1111 x‏ 674 x‏ 255 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      1240 x‏ 800 x‏ 150 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      8.23 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      8.39 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      11.61 ק"ג

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים. IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC. YouTube, Ok Google וסימנים וסימנים רשומים אחרים של Google LLC.
    • הזמינות של יישום Apple TV ושל Apple TV+‎ עשויה להשתנות בין מדינות ואזורים, יש לבדוק את עמודי התמיכה של Google Play ושל Apple Inc.‎.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

