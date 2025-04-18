הכירו את טלוויזיית Ambilight - תצוגה מרהיבה פוגשת בידור ללא מאמץ. עם Google TV באיכות 4K, אין צורך לגלול ללא סוף - פשוט מבקשים מ-Google Assistant למצוא את הסרט, התוכנית או שידור הספורט האהובים עליכם. ואז פשוט מתרווחים ונסחפים בתוכן
עם תאורת LED מובנית שמגיבה לכל סצנה, טכנולוגיית Ambilight מכניסה אתכם להילה של אור צבעוני. כל תוכני הבידור מתרחבים מעבר למסך וסוחפים אתכם עמוק יותר פנימה. אחרי שתיכנסו לחוויה הזו, לא תרצו עוד טלוויזיה אחרת.
רגעים בכל הצבעים. סצנות בחדות שלא הכרת.
היכנסו פנימה. התעמקו בפירוט. זהו דיוק תמונתי באיכות 4K שחוצה את גבולות הדמיון. עם מסך באיכות Pixel Precise Ultra HD לקבלת חדות ופירוט מציאותי, הצג ממלא כל רגע בחוויות עוצרות נשימה.
צבע וניגודיות כמו שלא הכרת עם טכנולוגיית HDR10+
פירוט גבוה יותר. איכות תמונה משופרת בכל פריים. עם תשומת לב רבה יותר לצבע ולניגודיות, הרגעים האפלים והבהירים יותר הופכים לברורים.
להקיף את עצמך בצלילים של Dolby Atmos ו-DTS:X
עם Dolby Atmos, הצליל נשמע כמו שהבמאי התכוון, ויחד עם DTS:X יוצר חוויית שמע תלת-ממד, כמו להיות בתוך הסרט. הממד שנוסף לצליל סוחף אותך עמוק יותר לחווייה, בלי לצאת מהבית.
הבידור האהוב עליך, עם קצת עזרה מ-Google.
במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילך. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלך ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.
תואם למגוון עוזרים/ות קוליים/ות ול-Apple AirPlay*
מבחר עוזרות ועוזרים קוליים! בלחיצה על כפתור Google Assistant בשלט ניתן להשתמש בקול כדי למצוא סרטים וסדרות, לקבל המלצות, לשלוט במכשירים ביתיים חכמים תואמים, ועוד. או שאפשר לבקש מ-Alexa לשלוט בטלוויזיה באמצעות מכשירים תואמים ל-Alexa. הזרמת תוכן לטלוויזיה מתבצעת בקלות מ-iPhone, iPad או Mac. צפו בסרטים מתוך אפליקציות. שתפו תמונות עם חברים מתוך החדר.*
גדלים לבחירתכם
חשבו בגדול או בקטן. בחרו טלוויזיה שמתאימה במדויק לצרכים שלכם. ממסך קטן בגודל 43 אינץ’ ועד לטלוויזיה בגודל 65 אינץ’, טלוויזיה מסדרת 8000 המדהימה היא הבחירה החכמה יותר.
חשיבה עיצובית אירופית
עם מעמד הקצה והמסגרת הדקה האלגנטית—זהו עיצוב אירופי במיטבו. הגדירו את Ambilight ל"מצב סלון" כדי לצבוע את החדר בצבע בזמן שהטלוויזיה ישנה. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר ונארז בקרטון שעומד בתקן FSC, והפקדנו אפילו על ההוראות בפנים, שנוצרו בקפידה מנייר ממוחזר.
על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
המבצעים של אפליקציית Smart TV משתנים לפי דגם טלוויזיה ומדינה. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/smarttv
אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
טווח השימוש בבקרה הקולית עשוי להשתנות בהתאם למדינה ולשפה. למידע העדכני ביותר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים. IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון.
Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC. YouTube, Ok Google וסימנים וסימנים רשומים אחרים של Google LLC.
הזמינות של יישום Apple TV ושל Apple TV+ עשויה להשתנות בין מדינות ואזורים, יש לבדוק את עמודי התמיכה של Google Play ושל Apple Inc..