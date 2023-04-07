Other items in the box
- שלט רחוק
- סוללות AAA X 2
- מעמד למשטח השולחן
- כבל חשמל
- מדריך התחלה מהירה
- חוברת על היבטי בטיחות וחוק
65PUS7608/12
למצוא, לצפות, לאהוב.
הטלוויזיה החכמה יכולה למצוא כל דבר שמעניין אותך לצפות בו. מקלאסיקות ישנות להפקות החדשות ביותר, אפשר להרגע בכורסה בזמן שהטלוויזיה עובדת בשבילך ומחפשת בכל שירותי ההזרמה! להנות מתמונה חדה עם צליל סוחף של Dolby Atmos.See all benefits
עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, התוכניות והמשחקים שלך נראים ונשמעים מדהים. ראה את התמונה שהבמאי רצה שתראה - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמע בבירור כל מילה. חווה אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבך.
לא משנה באיזה תוכן אתם צופים, טלוויזיית 4K LED הזו נותנת לכם תמונה בהירה וחדה במיוחד עם צבעים עשירים. בנוסף, טלוויזיה זו תואמת לכל פורמטי HDR העיקריים, כך שתראו פרטים רבים יותר - אפילו במקומות חשוכים ובהירים - בזמן הזרמה של תוכן HDR.
מצאו תוכן במהירות עם הטלוויזיה החכמה החדשה שלנו. נהנים מסדרה? תוכלו להמשיך לצפות ישירות ממסך הבית. אם אתם מחפשים משהו חדש, תוכלו לעיין בקטגוריות כמו פעולה או דרמה ולראות הצעות משירותי ההזרמה הטובים ביותר - הכל במקום אחד.
ניתן לבחור בין עוזרים קוליים! ניתן לשלוט בטלוויזיה ולבקש מ-Google Assistant למצוא סדרות וסרטים דרך רמקולים חכמים של Google. או לבקש מ-Alexa דרך מכשירים ש-Alexa מאפשרת.
המסך כמעט ללא מסגרת של הטלוויזיה החכמה הזו מתאים כמעט לכל עיצוב פנים והרגליים הדקות בצבע אפור כהה גורמות לתחושה שהמסך מרחף. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר באישור FSC והחומרים המודפסים שלנו משתמשים בנייר ממוחזר.
HDMI 2.1 מאפשר לכם להפיק את המרב מהקונסולה, עם מהלך משחק מהיר וגרפיקה חלקה. VRR נתמך והגדרת השהיית קלט נמוכה מופעלת אוטומטית כאשר מפעילים את הקונסולה.
