תמונה ושמע כמו בקולנוע. Dolby Vision ו-Dolby Atmos.

עם הצירוף של Dolby Vision ו-Dolby Atmos, הסרטים, התוכניות והמשחקים שלך נראים ונשמעים מדהים. ראה את התמונה שהבמאי רצה שתראה - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמע בבירור כל מילה. חווה אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבך.