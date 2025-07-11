כיצד מנקים את מכונת הטיפוח לגוף?

כדי לנקות את מכונת הטיפוח לגוף, יש להסיר את ראש הגילוח או ראש הקוצץ ולשטוף אותו במים זורמים. הניחו לכל החלקים להתייבש באוויר לפני אחסונם. מכונות גילוח לגוף הינן עמידות במים, מה שהופך את הניקוי למהיר וקל, ללא צורך בשמן.