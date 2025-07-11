תנאי חיפוש

גבר עם חזה חלק לאחר שימוש במכונת טיפוח לגוף

מכשירים לטיפוח הגוף

צמוד ונוח

המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר¹

מכונת טיפוח הגוף הטובה ביותר שלנו

צמוד ונוח

מכונות טיפוח לגוף מסדרה 7000

מכונות טיפוח לגוף מסדרה 7000

צמוד ונוח

הסרת שיער מהגוף

גלו את מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת שלנו

גילוח צמוד ונוח, ללא פשרות

טיפוח גוף ידידותי לעור

טיפוח קל ללא התפשרות על נוחות העור. טכנולוגיית החיתוך המוגנת בפטנט של מכונת טיפוח הגוף של Philips והעיצוב הייחודי של ראש הגילוח משתלבים יחדיו ליצירת חוויה בטוחה לעור.

תוצאות צמודות לעור

מכונות הטיפוח לגוף של Philips מגלחות עד לאורך 0.2 מ"מ לגימור חלק ומראה אחיד המספק תחושה רעננה.

עיצוב רב-תכליתי לכל הגוף

צרו את המראה שמתאים לסגנון שלכם עם מגוון כלים. ממסרקי הקיצוץ הניתנים לכוונון ועד לאביזר האחורי המתקפל בעל העיצוב הייחודי, תוכלו לספק בביטחון את כל צורכי טיפוח הגוף שלכם.

  • האם מכונת הטיפוח לגוף בטוחה לעור רגיש?

    מכונות טיפוח לגוף מתוכננות עבור עור רגיש. קצוות מעוגלים המוגנים בפטנט וסליל מתכת לגילוח המהונדס באופן ייחודי מבטיחים קיצוץ וגילוח בטוחים ונוחים, אפילו באזורים עדינים.

  • כיצד מנקים את מכונת הטיפוח לגוף?

    כדי לנקות את מכונת הטיפוח לגוף, יש להסיר את ראש הגילוח או ראש הקוצץ ולשטוף אותו במים זורמים. הניחו לכל החלקים להתייבש באוויר לפני אחסונם. מכונות גילוח לגוף הינן עמידות במים, מה שהופך את הניקוי למהיר וקל, ללא צורך בשמן.

  • האם אפשר להשתמש במכונת הטיפוח לגוף על הגב?

    מכונות גילוח לגוף עם אביזרים אחוריים מתקפלים מציעות גישה קלה לאזורים קשים להגעה כמו הגב. כלים אלו מיועדים לטיפוח של כל הגוף, ומסייעים לשמור על עור חלק ואחיד בנוחות ותוך כדי שליטה.

מוכן כשאת מוכנה

תקריב של מכונת טיפוח אלחוטית לגוף

עד 120 דקות זמן פעולה

קבלו חוויית טיפוח עוצמתית ומתמשכת עם מכונת הטיפוח לגוף של Philips. סוללת הליתיום העמידה שלנו מספקת עד 120 דקות של זמן פעולה, עם אפשרות לטעינה מהירה של 5 דקות לסשן טיפוח יחיד.

מכונת טיפוח לגוף של Philips עמידה למים בשימוש

‎100% עמיד במים

ניתן להשתמש במכונת הטיפוח של Philips במצב רטוב או יבש לקבלת חוויה נוחה וקלה בכל פעם. כמו כן, הוא קל לניקוי.

מכונת טיפוח לגוף של Philips, אחריות ל-5 שנים²

בנוי לעמידות ארוכת טווח עם אחריות לעד 5 שנים²

תיהנו מאמינות וביצועים אולטימטיביים עם כמכונות הטיפוח לגוף העמידות של Philips.

דרך ביער המציגה השפעה סביבתית נמוכה

קיימות

מתוכנן לאורך החיים, בנוי להחזיק מעמד

ב-Philips, אנחנו מחויבים להפחית את טביעת הרגל הסביבתית שלנו ולספק לך מוצרים ברי קיימא יותר, בעלי אורך חיים רב יותר.

למידע נוסף

Customer service and support

Get help with your product, find manuals, learn the best tips and tricks, and troubleshoot any problems

CustomerSupport

Support homepage

Find all support topics and more

MagnifyingGlass

Find your product

Search by model number and find product-specific information

עוד לטיפוח

הצהרות

¹ סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
² 2 שנות אחריות + הארכה ל-3 שנים לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.