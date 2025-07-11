טיפוח קל ללא התפשרות על נוחות העור. טכנולוגיית החיתוך המוגנת בפטנט של מכונת טיפוח הגוף של Philips והעיצוב הייחודי של ראש הגילוח משתלבים יחדיו ליצירת חוויה בטוחה לעור.
תוצאות צמודות לעור
מכונות הטיפוח לגוף של Philips מגלחות עד לאורך 0.2 מ"מ לגימור חלק ומראה אחיד המספק תחושה רעננה.
עיצוב רב-תכליתי לכל הגוף
צרו את המראה שמתאים לסגנון שלכם עם מגוון כלים. ממסרקי הקיצוץ הניתנים לכוונון ועד לאביזר האחורי המתקפל בעל העיצוב הייחודי, תוכלו לספק בביטחון את כל צורכי טיפוח הגוף שלכם.
האם מכונת הטיפוח לגוף בטוחה לעור רגיש?
מכונות טיפוח לגוף מתוכננות עבור עור רגיש. קצוות מעוגלים המוגנים בפטנט וסליל מתכת לגילוח המהונדס באופן ייחודי מבטיחים קיצוץ וגילוח בטוחים ונוחים, אפילו באזורים עדינים.
כיצד מנקים את מכונת הטיפוח לגוף?
כדי לנקות את מכונת הטיפוח לגוף, יש להסיר את ראש הגילוח או ראש הקוצץ ולשטוף אותו במים זורמים. הניחו לכל החלקים להתייבש באוויר לפני אחסונם. מכונות גילוח לגוף הינן עמידות במים, מה שהופך את הניקוי למהיר וקל, ללא צורך בשמן.
האם אפשר להשתמש במכונת הטיפוח לגוף על הגב?
מכונות גילוח לגוף עם אביזרים אחוריים מתקפלים מציעות גישה קלה לאזורים קשים להגעה כמו הגב. כלים אלו מיועדים לטיפוח של כל הגוף, ומסייעים לשמור על עור חלק ואחיד בנוחות ותוך כדי שליטה.
מוכן כשאת מוכנה
עד 120 דקות זמן פעולה
קבלו חוויית טיפוח עוצמתית ומתמשכת עם מכונת הטיפוח לגוף של Philips. סוללת הליתיום העמידה שלנו מספקת עד 120 דקות של זמן פעולה, עם אפשרות לטעינה מהירה של 5 דקות לסשן טיפוח יחיד.
100% עמיד במים
ניתן להשתמש במכונת הטיפוח של Philips במצב רטוב או יבש לקבלת חוויה נוחה וקלה בכל פעם. כמו כן, הוא קל לניקוי.
בנוי לעמידות ארוכת טווח עם אחריות לעד 5 שנים²
תיהנו מאמינות וביצועים אולטימטיביים עם כמכונות הטיפוח לגוף העמידות של Philips.
קיימות
מתוכנן לאורך החיים, בנוי להחזיק מעמד
ב-Philips, אנחנו מחויבים להפחית את טביעת הרגל הסביבתית שלנו ולספק לך מוצרים ברי קיימא יותר, בעלי אורך חיים רב יותר.