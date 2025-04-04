לא משנה במה צופים, צליל הטלוויזיה מושלם. מנוע IntelliSound

מנוע IntelliSound מאפשר לטלוויזיית Ambilight להשתמש בבינה מלאכותית כדי לספק את הצליל הטוב ביותר! בין אם מדובר בתוכניות וסרטים, מוזיקה או תוכן עם הרבה דיבור כמו חדשות, הטלוויזיה תמטב את ההגדרות באופן אוטומטי. לא רוצה להשתמש בבינה מלאכותית? אפשר גם לבחור סגנונות צליל קבועים מראש באופן ידני או להתאים את ההגדרות בעצמך.