  ריאליזם מדהים. עיצוב מרהיב.
    Energy Label Europe F download product fiche
    For more information, download product fiche (PDF 201.0KB)

    OLED טלוויזיית 4K Ambilight

    77OLED810/12

    ריאליזם מדהים. עיצוב מרהיב.

    טלוויזיית OLED Ambilight המתוחכמת הזו נותנת ליופי לזרום. החל מהעיצוב המינימליסטי והתמונה הריאליסטית ועד לצליל הקולנועי המפתיע, אתם תהיו מרותקים למסך. הזוהר הסוחף של Ambilight גורם לכל דבר להיראות יותר גדול ויותר...וואו!

    צבע:

    OLED טלוויזיית 4K Ambilight

    ריאליזם מדהים. עיצוב מרהיב.

    • טלוויזיה AMBILIGHT‏ 194 ס"מ (77 אינץ')
    • OLED באיכות 4K. 144 Hz
    • P5 AI - מנוע תמונות מושלם
    • Dolby Vision ו-Dolby Atmos
    היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight

    היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית Ambilight

    טלוויזיות Ambilight הן הטלוויזיות היחידות עם אורות LED מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.

    מסך OLED בהיר. תמונה מציאותית בכל תאורה

    מסך OLED בהיר. תמונה מציאותית בכל תאורה

    התמונה הריאליסטית של טלוויזיית ה-OLED הבהירה הזו תמיד נראית מעולה, גם אם צופים בה בזווית. ישנו איזון אוטומטי לכל שינוי בתאורה בחדר: לא משנה במה צופים, שחור תמיד נראה שחור (לא אפור), ואפילו הפרטים הקטנים ביותר יקפצו לעין מתוך אזורים כהים או בהירים במיוחד. יש תמיכה בכל פורמטי ה-HDR הנפוצים.

    תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע P5 עם AI

    תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע P5 עם AI

    מעבד P5 של פיליפס עם AI (בינה מלאכותית) מייצר תמונה מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. אלגוריתם AI בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה דומה למוח האדם. בכל תוכן שצופים בו, מקבלים פירוט כמו במציאות וניגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה.

    חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים

    חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים

    החזיקו חזק! עם Dolby Vision, תראו את התמונה שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות שאי אפשר להבין מה קורה בהן! מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים.

    טכנולוגיית צליל היקפי סוחפת

    טכנולוגיית צליל היקפי סוחפת

    התאימות ל-Dolby Atmos ול-DTSX לוקחת את השמע בטלוויזיה הזו לרמה חדשה, בכל חדר. הסרטים והמשחקים החדשים, אירועי הספורט הגדולים ביותר: עם אפקטים קוליים במרחב מעליכם וסביבכם, תרגישו כאילו אתם בלב האקשן.

    לא משנה במה צופים, צליל הטלוויזיה מושלם. מנוע IntelliSound

    לא משנה במה צופים, צליל הטלוויזיה מושלם. מנוע IntelliSound

    מנוע IntelliSound מאפשר לטלוויזיית Ambilight להשתמש בבינה מלאכותית כדי לספק את הצליל הטוב ביותר! בין אם מדובר בתוכניות וסרטים, מוזיקה או תוכן עם הרבה דיבור כמו חדשות, הטלוויזיה תמטב את ההגדרות באופן אוטומטי. לא רוצה להשתמש בבינה מלאכותית? אפשר גם לבחור סגנונות צליל קבועים מראש באופן ידני או להתאים את ההגדרות בעצמך.

    הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ-Google

    הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ-Google

    במה נצפה עכשיו? Google TV מפגישה בין סדרות, סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילכם. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלכם ואפילו להשתמש באפליקציית Google TV בטלפון כדי לגשת לרשימת הצפייה מחוץ לבית.

    הפיתרון המושלם לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים

    הפיתרון המושלם לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים

    HDMI 2.1,‏ קצב ריענון טבעי 120 הרץ, והשהיית כניסה נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או במשחק AAA, טלוויזיית Ambilight מביאה את הביצועים הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר, Game Bar 2.0 נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה תשחקו, ואפשר לחבר גם בקר Bluetooth למשחק בענן. שחקני מחשב יכולים ליהנות גם מ-144 הרץ VRR דרך HDMI.

    חיבור לרשת בית חכם, עוזר/ת קולי/ת, ועוד

    חיבור לרשת בית חכם, עוזר/ת קולי/ת, ועוד

    תאימות קלה עם Matter מאפשרת לשלב בקלות את טלוויזיית 4K Ambilight לתוך רשת הבית החכם הקיימת. ניתן גם להשתמש בשלט הטלוויזיה כדי לשלוט בממיר לוויין או כבלים או כדי להעיר את Google Assistant —בנוסף, הטלוויזיה תואמת למכשירים הפועלים עם Alexa ול-Apple AirPlay.

    עיצוב מושקע. נארז באחריות

    המסך המלוטש ללא מסגרת נראה מתוחכם בכל חדר - וטכנולוגיית Ambilight יוצרת תאורת אווירה מהפנטת כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה המתכתי ודק נטען מחדש באופן אלחוטי, ויש לו תאורה אחורית המופעלת באמצעות תנועה. האריזה שלנו משתמשת בקרטון ממוחזר עם אישור FSC, והדפים באריזה מודפסים על גבי נייר ממוחזר.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • Ambilight Suite
      • מצב משחק
      • מצב מוזיקה
      • התאמת הצבעים על הקיר
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      77  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      194  ס"מ
      תצוגה
      OLED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840x2160p
      קצב רענון טבעי
      144  Hz
      מנוע Picture
      מנוע P5 AI Perfect Picture
      שיפור תמונה
      • מצב קולנוע ויוצר קולנוע אוטומטי
      • Calman
      • Calman Autocal Ready וכיול ידני
      • ברור וללא הפרעות
      • ECO (חסכוני)
      • מצב יוצר סרטים
      • משחק
      • Home Cinema
      • MEMC / FRC Embedded
      • Micro Dimming Perfect
      • צג
      • אישי
      • Perfect Natural Motion
      קצב ריענון משתנה
      144 הרץ

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      576p - 50Hz, 645 x 480 - 60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • Apple TV
      • +Disney
      • *Netflix
      • אפליקציית NFT*
      • YouTube
      מערכת הפעלה
      Google TV™‎
      גודל זיכרון (הבזק)*
      32 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • RC עם מיקרופון.
      • פועלת עם Alexa
      • Hey Google
      חוויית בית חכם
      • Control4
      • MATTER
      • עובדת עם Apple Home
      סרגל שליטה לגיימינג
      Gamebar 2.0
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.1
      הספק מוצא (RMS)
      הספק חשמלי: 70 ואט (RMS)
      תצורת רמקולים
      רמקול 10Wx4 בטווח בינוני-גבוה, סאב-וופר 30W
      דחיסה/פרישה
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • DTS:X
      הגברת הצליל
      • אקולייזר AI
      • מצב בינה מלאכותית
      • מצב AVL
      • ניקוי תיבת שיח
      • Dialogue
      • בינת מדיה של Dolby
      • Dolby Atmos
      • בידור
      • פרופיל שמיעה
      • מוזיקה
      • מצב לילה
      • מקורי
      • אישי
      • מוזיקה מרחבית
      תכונות האוזניות
      Dolby Atmos לאוזניות
      רמקול ראשי
      2-Way Mid + Tweeter
      וופר
      Triple Ring Balance Quad PR

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      4
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • הקרנה בנגיעה אחת
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, פס כפול
      • Bluetooth 5.2
      • עובדת עם Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI2
      תכונות HDMI 2.1
      • eARC ב-HDMI 2
      • תמיכה ב-eARC/ VRR/ ALLM
      • קצב נתונים מרבי של 48Gbps
      EasyLink 2.0
      • הגדרות חיצוניות באמצעות TV UI
      • HDMI-CEC עבור Philips TV/SB

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 רוחב פס מלא 48Gbps
      • עד 4K‏ 144 הרץ
      משחקים
      • AMD FreeSync Premium
      • ALLM
      • משחק Dolby Vision
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • תואם ל- Nvidia G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      2295005
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      F
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      134  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      141  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      OLED

    • חשמל

      רשת החשמל
      100 – 240 וולט AC, 60/50 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      0.5W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור
      • השתקת תמונה (לרדיו)

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • 1x כבל USB-C לטעינת שלט רחוק
      • כבל חשמל
      • שלט רחוק עם טעינה אלחוטית
      • מדריך התחלה מהירה
      • עלון בטיחות והיבטים חוקיים
      • מעמד למשטח השולחן

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת לוח מתכת
      עיצוב המעמד
      מעמד כרום סאטן מתכתי

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      801  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      400 x ‏300 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      1723 x‏ 991 x‏ 79 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      1723 x‏ 1059 x‏ 316 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      1950 x‏ 1170 x‏ 200 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      35.5 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      36 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      45.1 ק"ג

    • על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים מסוכנים (RoHS), טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.
    • הטלוויזיה תומכת בקליטת DVB לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי לאוויר" (Free to Air). ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי DVB ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות" (FAQ) באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש גישה מותנית (Conditional Access) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת מידע נוסף.
    • אפליקציית TV Remote של פיליפס והפונקציות הקשורות בה משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל.
    • דרוש מינוי Netflix. בכפוף לתנאים, בכתובת https://www.netflix.com
    • Amazon Prime זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של .‏‎Amazon.com, Inc או של החברות המסונפות אליה. Amazon Alexa זמינה בשפות ומדינות נבחרות.
    • כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט (OTT) בשלט הרחוק ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.
    • Google Assistant זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם לסוגי המוצרים.
    • זמינות ופונקציונליות הבקרה הקולית משתנות בהתאם למדינה ולשפה.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC.
    • Google TV הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של Google LLC. YouTube, Ok Google וסימנים וסימנים רשומים אחרים של Google LLC.
    • הזמינות של יישום Apple TV ושל Apple TV+‎ עשויה להשתנות בין מדינות ואזורים, יש לבדוק את עמודי התמיכה של Google Play ושל Apple Inc.‎.
    • HDMI עם 144 הרץ הרץ VRR,‏ G-sync, ו-FreeSync מגיע לעולם הגיימינג במחשב האישי, בחיבור לטלוויזיית OLED באמצעות HDMI
    • Matter / Control4: תכונה זו תהפוך לזמינה ב-2025 באמצעות עדכון תוכנה.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ו-iOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים. IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.