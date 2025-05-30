85PUS9000/12
The One - את זה כדאי לראות
דמיינו את זה. לילה של צפייה בסרטים. גיימינג שזז בלי מעצורים. שמע סראונד. אין-סוף בחירות ב-Smart TV. טלוויזיית 4K Ambilight שזורמת מעבר למסך. לא רק שקל להשתמש בה, היא הטלוויזיה האחת שיש בה הכל.See all benefits
דמיינו את זה. תאורת LED מובנית שתגיב לכל מה שתצפו בו ותסחוף אתכם לתוך יקום של צבעים חדשים. Ambilight משנה הכל: מעכשיו המסך ייראה גדול יותר וייקח אתכם עמוק יותר לתוך הטלוויזיה האהובה עליכם. אחרי שתצפו בטלוויזיה בטכנולוגיה זו, לא תוכלו בלעדיה.
צבעים חזקים. סצנות חדות במיוחד. התמונה המושלמת במיטבה. עם 4k (UHD), טלוויזיית Ambilight מסתגלת לכל פורמטי ה-HDR שלכם. תוכלו להיסחף עם כל רגע עוצר נשימה, בין אם הוא חשוך או מואר, במשחק או בסטרימינג, סצנה אחר סצנה.
ציירו לכם תמונה. פרטים מלאי עומק. צבעים מלאי חיים. גווני עור אמיתיים. עם תנועה חלקה וטבעית כל כך, עם תמונה חדה כל כך, תרגישו כאילו אתם שם בעצמכם. פתחו את העיניים, הגבירו את כל החושים, ותנו לעצמכם להרגיש את ההבדל.
Dolby Vision ו-Dolby Atmos מכניסים אתכם ישר לכיסא הבמאי. כל סצנה מוצגת ברמה קונלועית, והופכת לתענוג לעיניים ולאוזניים. בין אם תצפו בסרטים, בספורט או במשחקים, הקיפו את עצמכם בחוויות ריאליסטיות עם רגעים בלתי נשכחים.
DTS:X עושה את כל ההבדל, עם צליל אמיתי כל כך שתוכלו להרגיש אותו. טכנולוגיית שמע תלת-ממד מוסיפה לכם ממד חדש, והיא זזה בחופשיות כדי לסחוף אתכם עמוק יותר אל תוך הרגע.
בין אם אתם מכורים לקונסולות או גיימרים כבדים במיוחד, שם המשחק הוא גרפיקה ומהלך משחק תגובתיים במיוחד, בלי להחמיץ אפילו פעימה אחת. עם VRR 144 הרץ, HDMI 2.1, וטכנולוגיית Freesync Premium, הכל מוכן למהלך משחק חלק יותר. עם מצב הגיימינג של Ambilight, הגיע הזמן להיסחף עמוק יותר לתוך האקשן.
פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.
עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת באופן חלק עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. כוונו את טמפרטורת המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.
לגודל יש חשיבות. במקרה הזה, חשוב שהטלוויזיה תשתלב באופן המרהיב ביותר בחדר שלכם. בין אם מדובר בהתאמה מדויק של מסך קטן, או במסך גדול לחלל הקולנוע הביתי שלכם, תוכלו לבחור בהתאם לצורך שלכם. החל מ-43 אינץ' ועד לגודל מדהים של 75 אינץ', הטלוויזיה הזאת היא האחת - The One.
תוכלו לשמוע כל מילה באופן צלול וברור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.
המעמד המסתובב המרכזי, שעוצב בקפידה, יוצר זוויות גמישות יותר של שטח ראייה ומונע ברק. מצב סלון משפר את התאורה בחדר. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר. עם אריזת קרטון שעומדת בתקן FSC והוראות מנייר ממוחזר, תקבלו כל מה שאתם מצפים לו מטלוויזיית Ambilight של Philips.
