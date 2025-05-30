תנאי חיפוש

    The One טלוויזיית 4K Ambilight

    85PUS9000/12

    דמיינו את זה. לילה של צפייה בסרטים. גיימינג שזז בלי מעצורים. שמע סראונד. אין-סוף בחירות ב-Smart TV. טלוויזיית 4K Ambilight שזורמת מעבר למסך. לא רק שקל להשתמש בה, היא הטלוויזיה האחת שיש בה הכל.

    צבע:

    • טלוויזיית Ambilight בגודל‏ 215 ס"מ (85 אינץ')
    • QLED. VRR באיכות 4K. 144 הרץ
    • P5 Picture Engine
    • Dolby Vision ו-Dolby Atmos
    הטלוויזיה היחידה עם אורות מובנים בגב

    דמיינו את זה. תאורת LED מובנית שתגיב לכל מה שתצפו בו ותסחוף אתכם לתוך יקום של צבעים חדשים. Ambilight משנה הכל: מעכשיו המסך ייראה גדול יותר וייקח אתכם עמוק יותר לתוך הטלוויזיה האהובה עליכם. אחרי שתצפו בטלוויזיה בטכנולוגיה זו, לא תוכלו בלעדיה.

    תמונה נקייה, חדה ומלאת חיים עם 4K QLED

    צבעים חזקים. סצנות חדות במיוחד. התמונה המושלמת במיטבה. עם 4k ‏(UHD), טלוויזיית Ambilight מסתגלת לכל פורמטי ה-HDR שלכם. תוכלו להיסחף עם כל רגע עוצר נשימה, בין אם הוא חשוך או מואר, במשחק או בסטרימינג, סצנה אחר סצנה.

    צריך לראות את התמונה במנוע Philips P5 Picture כדי להאמין

    ציירו לכם תמונה. פרטים מלאי עומק. צבעים מלאי חיים. גווני עור אמיתיים. עם תנועה חלקה וטבעית כל כך, עם תמונה חדה כל כך, תרגישו כאילו אתם שם בעצמכם. פתחו את העיניים, הגבירו את כל החושים, ותנו לעצמכם להרגיש את ההבדל.

    חוויית צפייה קולנעית עם Dolby

    Dolby Vision ו-Dolby Atmos מכניסים אתכם ישר לכיסא הבמאי. כל סצנה מוצגת ברמה קונלועית, והופכת לתענוג לעיניים ולאוזניים. בין אם תצפו בסרטים, בספורט או במשחקים, הקיפו את עצמכם בחוויות ריאליסטיות עם רגעים בלתי נשכחים.

    DTS:X לחווית שמע תלת-ממד סוחפת

    DTS:X עושה את כל ההבדל, עם צליל אמיתי כל כך שתוכלו להרגיש אותו. טכנולוגיית שמע תלת-ממד מוסיפה לכם ממד חדש, והיא זזה בחופשיות כדי לסחוף אתכם עמוק יותר אל תוך הרגע.

    קחו את המשחק לשלב הבא

    בין אם אתם מכורים לקונסולות או גיימרים כבדים במיוחד, שם המשחק הוא גרפיקה ומהלך משחק תגובתיים במיוחד, בלי להחמיץ אפילו פעימה אחת. עם VRR 144 הרץ, HDMI 2.1, וטכנולוגיית Freesync Premium, הכל מוכן למהלך משחק חלק יותר. עם מצב הגיימינג של Ambilight, הגיע הזמן להיסחף עמוק יותר לתוך האקשן.

    Titan OS. למצוא הכל בקלות.

    פלטפורמת Philips Smart TV Titan OS מביאה אליכם את מה שתרצו לצפות בו, ומהר. סרטים או סדרות, דוקומנטרי או דרמה, כל מה שתרצו מחכה בלחיצת כפתור. לא משנה מה תרצו לראות, כל אפליקציות הזרמת התוכן נמצאות בהישג יד.

    התחברו בקלות לרשת בית חכם

    עם תאימות Matter Smart Home, הטלוויזיה משתלבת באופן חלק עם רשת הבית החכם. כדי לשלוט בטלוויזיה מאפליקציית Matter Smart Home או בעזרת שירותי שליטה קולית, פשוט לחצו על הלחצן בשלט ודברו. עמעמו את האורות. כוונו את טמפרטורת המזגן. תוכלו אפילו להפעיל את טלוויזית Ambilight של Philips. פקודה אחת עושה הכל. הטלוויזיה תואמת לרמקולים חכמים של Google וגם ל-Apple AirPlay.

    כל גודל שיתאים לכם

    לגודל יש חשיבות. במקרה הזה, חשוב שהטלוויזיה תשתלב באופן המרהיב ביותר בחדר שלכם. בין אם מדובר בהתאמה מדויק של מסך קטן, או במסך גדול לחלל הקולנוע הביתי שלכם, תוכלו לבחור בהתאם לצורך שלכם. החל מ-43 אינץ' ועד לגודל מדהים של 75 אינץ', הטלוויזיה הזאת היא האחת - The One.

    הוסיפו צלילות לכל מילה עם Vocal Boost

    תוכלו לשמוע כל מילה באופן צלול וברור. טכנולוגיית Vocal Boost מאפשרת לכם להגביר או להנמיך את עוצמת השמע במהלך דו-שיח בלי להשפיע על הצלילים ברקע. לא תפספסו אפילו רגע של שיחה, וכל משפט יגיע אליכם בצלילות מרבית.

    חשיבה עיצובית אירופית

    המעמד המסתובב המרכזי, שעוצב בקפידה, יוצר זוויות גמישות יותר של שטח ראייה ומונע ברק. מצב סלון משפר את התאורה בחדר. השלט נוצר מפלסטיק ממוחזר. עם אריזת קרטון שעומדת בתקן FSC והוראות מנייר ממוחזר, תקבלו כל מה שאתם מצפים לו מטלוויזיית Ambilight של Philips.

    מפרט טכני

    • Ambilight

      תכונות Ambilight
      • אנימציה של Ambilight FTI
      • מוזיקת Ambilight
      • AmbiSleep
      • מצב משחק
      • מצב תאורת טרקלין
      • התרעת זריחה
      • התאמת הצבעים על הקיר
      גרסת Ambilight
      תלת-צדדי

    • תמונה/תצוגה

      גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים)
      85  אינץ'
      גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות)
      215  ס"מ
      תצוגה
      QLED 4K Ultra HD
      רזולוציית הפנל
      3840x2160p
      קצב רענון טבעי
      120  Hz
      מנוע Picture
      מנוע P5 Perfect Picture
      שיפור תמונה
      • Calman
      • Calman Autocal Ready וכיול ידני
      • ברור וללא הפרעות
      • Dolby Vision
      • ECO (חסכוני)
      • משחק
      • תואמת +HDR10
      • Home Cinema
      • MEMC / FRC Embedded
      • Micro Dimming Pro
      • צג
      • סרט
      • אישי
      • רזולוציית אולטרה
      קצב ריענון משתנה
      144 הרץ

    • רזולוציית הקלט של הצג

      רזולוציה – קצב רענון
      • 576p – ‏50 הרץ
      • 640‏x‏60–480 הרץ
      • 720p –‏ 50 הרץ, 60 הרץ
      • ‎1920 x 1080p -‏24/25/30/50/60/100/120/144 הרץ
      • ‎2560 x 1440 - ‏60/120/144 הרץ
      • 3840x2160p ‏- 24/25/30/50/60/100/120/144 הרץ

    • טיונר / קליטה / שידור

      טלוויזיה דיגיטלית
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      חיווי עוצמת האות
      כן
      טלטקסט
      1,000 עמודי היפר טקסט
      תמיכה ב-HEVC
      כן

    • Smart TV

      אפליקציות SmartTV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • +Disney
      • HBO
      • *Netflix
      • אפליקציית NFT*
      • YouTube
      מערכת הפעלה
      TITAN OS
      גודל זיכרון (הבזק)*
      8 גיגה בייט

    • תכונות של טלוויזיה חכמה

      טלוויזיה אינטראקטיבית
      HbbTV
      עוזר/ת קולי/ת*
      • Amazon Alexa מובנית
      • פועלת עם Google Home
      • RC עם מיקרופון.
      חוויית בית חכם
      • Control4
      • MATTER
      • עובדת עם Apple Home
      סרגל שליטה לגיימינג
      Gamebar 2.0
      תמיכה ב-TTS
      כן

    • יישומי מולטימדיה

      פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      תמיכה בפורמטים של כתוביות
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • צליל

      שמע
      ערוץ 2.1
      הספק מוצא (RMS)
      50W
      תצורת רמקולים
      2 x רמקול טווח מלא 10 ואט + סאב-וופר 30 ואט
      דחיסה/פרישה
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      הגברת הצליל
      • כל סגנונות הצלילים
      • מצב AVL
      • שיפור בס
      • בינת מדיה של Dolby
      • Dolby Atmos Virtualizer
      • DTS Play-Fi
      • Equalizer
      • פרופיל שמיעה
      • מצב לילה
      • כיול חדר
      • חיזוק קולי
      תכונות האוזניות
      Dolby Atmos לאוזניות
      Sound Engine
      IntelliSound
      רמקול ראשי
      טווח מלא Bass Reflex‏ (FR01A+)
      וופר
      Triple Ring Balance Quad PR

    • קישוריות

      מספר חיבורי HDMI
      4
      תכונות HDMI
      • 4K
      • ערוץ אודיו חוזר
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • הקרנה בנגיעה אחת
      • שלט רחוק עובר דרך
      • בקרת שמע של המערכת
      • מערכת במצב המתנה
      מספר שקעי USB
      2
      חיבור אלחוטי
      • Wi-Fi‏ 802.11ac 2x2 פס כפול
      • Bluetooth 5.2
      • עובדת עם Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      כן בכל HDMI
      HDMI ARC
      כן ב-HDMI2
      תכונות HDMI 2.1
      eARC ב-HDMI 2

    • תכונות וידאו של HDMI נתמכות

      משחקים
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • תואמת +HDR10
      • HLG

    • כרטיס אנרגיה EU

      מספרי רישום EPREL
      2323672
      סיווג אנרגיה ל-SDR
      E
      מצב דרישת מתח ל-SDR
      129  kWh‏/1000 שעות
      סיווג אנרגיה ל-HDR
      G
      מצב דרישת מתח ל-HDR
      316  kWh‏/1000 שעות
      צריכת חשמל במצב כבוי
      n.a
      מצב המתנה ברשת
      2.0  W
      נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח
      QLED LCD

    • חשמל

      רשת החשמל
      AC, ‏100-240 וולט, 50/60 הרץ
      צריכת חשמל במצב המתנה
      פחות מ-0.3W
      תכונות חיסכון בחשמל
      • טיימר כיבוי אוטומטי
      • מצב חסכוני
      • חיישן אור
      • השתקת תמונה (לרדיו)

    • אביזרים

      אביזרים כלולים
      • סוללות AAA X 2
      • חוברת על היבטי בטיחות וחוק
      • כבל חשמל
      • מדריך שימוש מהיר
      • מעמד למשטח השולחן
      • שלט רחוק

    • עיצוב

      צבעים בטלוויזיה
      מסגרת פלסטיק בצבע מתכת אקדח
      עיצוב המעמד
      מעמד בצבע אקדח מתכתי

    • מידות

      המרחק בין 2 מעמדים
      805  מ"מ
      מתאים להתקנה על קיר
      600 x‏ 400 מ"מ
      טלוויזיה ללא מעמד (רוחב x גובה x עומק)
      1894 x‏ 1097 x‏ 96.2 מ"מ
      יחידה ראשית (רוחב x גובה x עומק)
      1894 x‏ 1136 x‏ 380 מ"מ
      קרטון אריזה (רוחב x גובה x עומק)
      2080 x‏ 1250 x‏ 245 מ"מ
      רוחב טלוויזיה ללא מעמד
      54 ק"ג
      רוחב טלוויזיה עם מעמד
      56 ק"ג
      משקל כולל אריזה
      68 ק"ג

