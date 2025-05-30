צריך לראות את התמונה במנוע Philips P5 Picture כדי להאמין

ציירו לכם תמונה. פרטים מלאי עומק. צבעים מלאי חיים. גווני עור אמיתיים. עם תנועה חלקה וטבעית כל כך, עם תמונה חדה כל כך, תרגישו כאילו אתם שם בעצמכם. פתחו את העיניים, הגבירו את כל החושים, ותנו לעצמכם להרגיש את ההבדל.