Other items in the box
- חוט דנטלי חשמלי אלחוטי 3000 של Sonicare
- פייה רגילה
- פיית Quadstream
- כבל USB
- נרתיק לנסיעות
HX3806/31
המצאה מחדש של שימוש בחוט דנטלי עם טכנולוגיית QuadStream
ניקוי יסודי וקל בין השיניים לשיפור בריאות החניכיים. קצה Quad Stream ייחודי מנקה שטח גדול יותר בפחות מאמץ לניקוי קל יותר בחוט דנטלי בכל פעם, כך שקל לנקות בחוט דנטלי.
קצה Quad Stream ייחודי בצורת X מפריד את הזרם ל-4 זרמי מים שמכסים שטח גדול יותר בין השיניים ולאורך קו החניכיים. קבלו ניקוי מהיר ועמוק יותר ללא הטרחה של חוט דנטלי ידני.
טכנולוגיית Quadstream מסירה עד 99% מהפלאק מכיסי חניכיים בעומק 6 מ"מ.
פעימות מים עדינות שומרות על הקצב ומדריכות אתכם משן לשן במצב ‘ניקוי עמוק’ – לביצוע נכון בכל פעם.
בחרו את הניקוי שמתאים לחיוך שלכם. מצב ‘ניקוי’ מספק זרם מתמשך לניקוי יומיומי יעיל. ‘ניקוי עמוק’ פועל בפעימות לניקוי יסודי יותר. רמת עוצמה מתכווננת לשיפור הנוחות.
קבלו גישה לאזורים קשים להגעה עם פייה שמסתובבת ב-360 מעלות, כך שתוכלו להשתמש במכשיר בכל כיוון. קבלו ניקוי יסודי ב-360 מעלות ב-60 שניות בלבד מההתחלה ועד לסיום.
טעינה נוחה עם כבל USB-C המשתמשת באותו חיבור כמו של רוב הטלפונים הניידים או הטאבלטים. טעינה אחת מספיקה לעד 14 ימי ניקוי.
קיבולת מאגר של 250 מ"ל המחזיקה מספיק מים לניקוי מומלץ של 60 שניות. פשוט סובבו והסירו או השתמשו בדלת המילוי הצדדי למילוי מחדש בקלות.
פשוט הצביעו, לחצו ונקו לניקוי יעיל יותר בחוט דנטלי. כוונו את הקצה בין השיניים ולאורך קו החניכיים – ותנו לו לעשות את כל העבודה בשבילכם!
קצה סטנדרטי בעל זרם יחיד משפר את הלחץ לניקוי נקודתי ולהסרת שאריות מזון בעת הצורך.
