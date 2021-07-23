תנאי חיפוש

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 מכשיר לניקוי שיניים במים

    HX3806/33

    המצאה מחדש של שימוש בחוט דנטלי עם טכנולוגיית QuadStream

    ניקוי יסודי וקל בין השיניים לשיפור בריאות החניכיים. קצה Quad Stream ייחודי מנקה שטח גדול יותר בפחות מאמץ לניקוי קל יותר בחוט דנטלי בכל פעם, כך שקל לנקות בחוט דנטלי.

    See all benefits

    צבע:

    See all חוט דנטלי חשמלי 3000

    מסיר עד 99.9% יותר פלאק *באזורים המטופלים

    • טכנולוגיית Quad Stream
    • גלי פעימות מדריכים אתכם לאורך הניקוי
    טכנולוגיית Quad Stream לניקוי מהיר ויעיל יותר בחוט דנטלי

    קצה Quad Stream ייחודי בצורת X מפריד את הזרם ל-4 זרמי מים שמכסים שטח גדול יותר בין השיניים ולאורך קו החניכיים. קבלו ניקוי מהיר ועמוק יותר ללא הטרחה של חוט דנטלי ידני.

    טכנולוגיית Quadstream: מסיר פלאק מתחת לקו החניכיים

    טכנולוגיית Quadstream מסירה עד 99% מהפלאק מכיסי חניכיים בעומק 6 מ"מ.

    טכנולוגיית Pulse Wave מדריכה אתכם משן לשן

    פעימות מים עדינות שומרות על הקצב ומדריכות אתכם משן לשן במצב ‘ניקוי עמוק’ – לביצוע נכון בכל פעם.

    2 מצבי ניקוי בחוט דנטלי, 3 עוצמות

    בחרו את הניקוי שמתאים לחיוך שלכם. מצב ‘ניקוי’ מספק זרם מתמשך לניקוי יומיומי יעיל. ‘ניקוי עמוק’ פועל בפעימות לניקוי יסודי יותר. רמת עוצמה מתכווננת לשיפור הנוחות.

    ניקוי מלא תוך 60 שניות

    קבלו גישה לאזורים קשים להגעה עם פייה שמסתובבת ב-360 מעלות, כך שתוכלו להשתמש במכשיר בכל כיוון. קבלו ניקוי יסודי ב-360 מעלות ב-60 שניות בלבד מההתחלה ועד לסיום.

    טעינה מהירה ואוניברסלית עם כבל USB-C

    טעינה נוחה עם כבל USB-C המשתמשת באותו חיבור כמו של רוב הטלפונים הניידים או הטאבלטים. טעינה אחת מספיקה לעד 14 ימי ניקוי.

    מאגר קל למילוי של 250 מ"ל

    קיבולת מאגר של 250 מ"ל המחזיקה מספיק מים לניקוי מומלץ של 60 שניות. פשוט סובבו והסירו או השתמשו בדלת המילוי הצדדי למילוי מחדש בקלות.

    טכניקה קלה

    פשוט הצביעו, לחצו ונקו לניקוי יעיל יותר בחוט דנטלי. כוונו את הקצה בין השיניים ולאורך קו החניכיים – ותנו לו לעשות את כל העבודה בשבילכם!

    קצה סטנדרטי לניקוי נקודתי

    קצה סטנדרטי בעל זרם יחיד משפר את הלחץ לניקוי נקודתי ולהסרת שאריות מזון בעת הצורך.

    מפרט טכני

    • חשמל

      מתח
      מטען מתח-מרובה

    • עיצוב וגימור

      צבע
      שחור

    • שירות

      אחריות
      אחריות מוגבלת לשנתיים

    • קל לשימוש

      ידית
      עיצוב ארגונומי דק
      אביזר פייה
      חיבור וניתוק קלים בלחיצה

    • ביצועים

      ניקוי
      ניקוי של כל הפה ב-60-90 שניות

    • הפריטים הכלולים

      סילונית דינטלית חשמלית ואלחוטית
      1
      פייה סטנדרטית F1
      1
      פיית F3 Quad Stream
      1
      תיק נסיעות
      1
      כבל טעינת USB
      1
      מתאים USB לקיר
      1

    • מצבים

      ניקוי
      לניקוי יומיומי מיוחד
      +Deep Clean
      לניקוי עמוק ומרענן
      עוצמות
      3

    • יתרונות בריאותיים

      הסרת פלאק
      מסיר עד 99% יותר פלאק באזורים המטופלים*
      מתחת לקו החניכיים
      מסיר עד 99% מהפלאק מתחת לקו החניכיים**

    What's in the box?

    Badge-D2C

    Get support for this product

    Find product tips, FAQs, user manuals, and safety and compliance information.

    Suggested products

    מוצרים שנצפו לאחרונה

    • במחקר במבחנה. התוצאות בפועל עשויות להשתנות.
    • *במחקר במעבדה (התוצאות בפועל עשויות להשתנות), ב-2 המ"מ העמוקים ביותר של דגם כיס דנטלי בעומר 6 מ"מ.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. כל הזכויות שמורות.

    ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.