תנאי חיפוש

Avent Pacifier Ultra Air

Avent Pacifier Ultra Air

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

Suggested retail price

This product is discontinued
לצפייה בכל הדגמים
המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם¹

מעוצב לנוחות, כעת מבוסס על חומרים טבעיים מהצומח בשיעור של ²80%

הטיפול הטוב ביותר לתינוקך ולעולם שלו

הטיפול הטוב ביותר לתינוקך ולעולם שלו

הפסקנו להשתמש בפלסטיק מבוסס-מאובנים במוצרי ultra, ועכשיו המוצצים שלנו וקופסאות החיטוי עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח². למען בטיחות והיגיינה אופטימליות, פטמות המוצץ תמיד עשויות מסיליקון בדרגת מזון.

להרגיע בנוחות, עם חורי אוורור גדולים יותר

שאלנו הורים האם מוצצי ultra air של Philips Avent נוחים עבור התינוקות שלהם. 9 מתוך 10 אמרו שכן ושהיו ממליצים עליהם להורים ומטפלים אחרים³. מרגיעים את תינוקך ומקלים, לא משנה מי מטפל בתינוק.

תמונה סטנדרטית של המוצר תמונה חלופית של המוצר תמונה חלופית של המוצר

חומרים ידידותיים יותר

80% חומרים טבעיים מהצומח²

הפסקנו להשתמש בפלסטיק מבוסס-מאובנים במוצרי ultra, ועכשיו המוצצים שלנו וקופסאות החיטוי עשויים מ-80% חומרים טבעיים מהצומח².

עם אישור FSC

אריזה מבוססת-נייר

המקור של 100% מאריזת מוצצי ultra הוא מיערות המנוהלים באופן אחראי. ניתן למחזר את האריזה בכל מקום שבו ישנם מתקני מחזור נייר.

קולקציות חדשות

עיצובים חמודים שיתאימו לכל משפחה

מוצצי ultra מגיעים במגוון רחב של צבעים ועיצובים עכשוויים. מעיצובים בוהקים ומלאי אופי ועד צבעים ניטרליים או צבעי פסטל, תמיד תוכלו למצוא עיצוב שיתאים לכם.

User guide Product sheet

המוצצים שלנו זוכים כעת להכרה בזכות העיצוב האיכותי שלהם

גלו את כל הפרסים בהם זכינו עבור המוצצים שלנו

View all
View all
תמונת פונקציה

חורי אוורור גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

החורים במגן מאווררים את עור התינוק, ומשאירים אותו יבש יותר, להרגעה האולטימטיבית.

תמונת פונקציה

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

תמונת פונקציה

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.

תמונת פונקציה

שומר על כדור הארץ עם 80% חומרים מבוססי צמחים*

בחירות בנות קיימא מאפשרות לך לתת את הטיפול הטוב ביותר, עם כמה שפחות השפעה על כדור הארץ. המגוון של Avent Ultra מבית פיליפס כולל מוצצים וכיסויי סטריליזטור העשויים מ-80% חומרים צמחיים.*

תמונת פונקציה

קופסת אחסון סטריליזטור להגיינה קלה ומהירה

קופסת האחסון משמשת כסטריליזטור כך שהמוצצים תמיד מוכנים כשצריך אותם. פשוט להוסיף מים ומיקרוגל למשך 3 דקות לעיקור קל שיוצר עד 50% פחות פליטת CO2.***

מוכר על ידי גורמים של צד שלישי

אמא מקריאה סיפור לתינוק שלה

להתפתחות חלל הפה של תינוקך

מוצצי Philips Avent Ultra, דגמי Heart ו-Round Soothies, קיבלו הסמכה עצמאית על ידי הקרן לבריאות הפה (Oral Health Foundation). הפטמה הגמישה תוכננה במיוחד כדי לתמוך בתנועת לשון טבעית ונכונה, ולסייע להפחית לחץ על החך והשיניים בשלבי ההתפתחות.

חומר מתחדש, ממקור אחראי

חומר מתחדש, ממקור אחראי

כעת ניתן לבחור בכל מוצץ ultra בידיעה שהחומרים שלו, שהינם מבוססים ב-80% על צמחים², מחזיקים בהסמכת קיימות ופחמן בינלאומית. זוהי גושפנקא לכך שלחומרים המתחדשים שלנו אכן יש השפעתה פחותה על הסביבה.

video banner

מוצצי ultra air של Philips Avent

מוצץ מרגיע ונושם עם חורי אוורור גדולים

מוצצי ultra air מעוצבים כדי לאפשר לעור התינוק לנשום. כעת הם עשויים מ-80% חומרים מבוססי-צמחים², מה שהופך אותם לנחמדים יותר גם לעולם שלך ושל התינוק.

סריקות אולטרסאונד

אפליקציית ההיריון מספר 1 בעולם

הצטרפי לאפליקציית ההיריון מספר 1 בעולם

גלי את אפליקציית מעקב ההיריון המובילה בעולם כדי לקבל מידע חינמי על היריון בכל שבוע, עצות ממומחים, מאמרים יומיים, טיפים בריאותיים ומודלים תלת-ממדיים אינטראקטיביים.

להורדה בחינם

ידע ומיומנויות מרגיעים עבור הורים ומטפלים

בחרו את מוצץ ultra air שלכם

להשוואה

ביקורות

פרסים

פרס העיצוב הטוב

פרס העיצוב הטוב

מוצצי ultra שלנו זכו להכרה בפרסי Green GOOD DESIGN לשנת 2025⁴, אשר חוגגים דוגמאות חשובות לעיצוב בר-קיימא.

Customer service and support

Get help with your product, find manuals, learn the best tips and tricks, and troubleshoot any problems

CustomerSupport

Support homepage

Find all support topics and more

MagnifyingGlass

Find your product

Search by model number and find product-specific information

עוד עבורך ועבור התינוק שלך

להשוואה
Pacifier
Pacifier

הצהרות

¹ מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 8,139 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2024.
² חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
³ מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
פרס שניתן על ידי The Chicago Athenaeum: מוזיאון ארכיטקטורה ועיצוב.
* חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
** מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
**** מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).
**** לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
***** מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. כל הזכויות שמורות.

ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.