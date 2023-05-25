הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***
פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.
שומר על כדור הארץ עם 80% חומרים מבוססי צמחים*
בחירות בנות קיימא מאפשרות לך לתת את הטיפול הטוב ביותר, עם כמה שפחות השפעה על כדור הארץ. המגוון של Avent Ultra מבית פיליפס כולל מוצצים וכיסויי סטריליזטור העשויים מ-80% חומרים צמחיים.*
קופסת אחסון סטריליזטור להגיינה קלה ומהירה
קופסת האחסון משמשת כסטריליזטור כך שהמוצצים תמיד מוכנים כשצריך אותם. פשוט להוסיף מים ומיקרוגל למשך 3 דקות לעיקור קל שיוצר עד 50% פחות פליטת CO2.***
מוכר על ידי גורמים של צד שלישי
להתפתחות חלל הפה של תינוקך
מוצצי Philips Avent Ultra, דגמי Heart ו-Round Soothies, קיבלו הסמכה עצמאית על ידי הקרן לבריאות הפה (Oral Health Foundation). הפטמה הגמישה תוכננה במיוחד כדי לתמוך בתנועת לשון טבעית ונכונה, ולסייע להפחית לחץ על החך והשיניים בשלבי ההתפתחות.
חומר מתחדש, ממקור אחראי
כעת ניתן לבחור בכל מוצץ ultra בידיעה שהחומרים שלו, שהינם מבוססים ב-80% על צמחים², מחזיקים בהסמכת קיימות ופחמן בינלאומית. זוהי גושפנקא לכך שלחומרים המתחדשים שלנו אכן יש השפעתה פחותה על הסביבה.
מוצצי ultra air של Philips Avent
מוצץ מרגיע ונושם עם חורי אוורור גדולים
מוצצי ultra air מעוצבים כדי לאפשר לעור התינוק לנשום. כעת הם עשויים מ-80% חומרים מבוססי-צמחים², מה שהופך אותם לנחמדים יותר גם לעולם שלך ושל התינוק.
